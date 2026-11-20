Топ-5 новин за п'ятницю: гривня зміцнилася нижче 45 за долар, Україні потрібно знайти ще €25 млрд, а банки наростили кредитування на 33%
Різке зміцнення гривні на міжбанку: як відреагує готівковий курс долара
За тиждень безготівковий долар на міжбанку втратив 37,5 копійки та пробив униз психологічну позначку у 45 гривень, а євро подешевшав одразу на 56 копійок. Готівковий ринок уже почав розвертатися слідом за торгами, але з рідкісною для України аномалією: через нестачу готівкової валюти обмінники тримають курси вищими, ніж у касах банків. Розбираємося, чому гривня пішла вгору та яких цінників очікувати цими вихідними.
€90 млрд уже окреслено, ще €25 млрд потрібно знайти: Зеленський розповів про фінансування України на 2027 рік
Україна потребуватиме €115 млрд фінансування у 2027 році. Наразі Київ має підтвердження або позитивні сигнали щодо залучення €90 млрд, однак ще €25 млрд необхідно забезпечити. Про це, як повідомив Interfax-Україна, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Берліні 19 листопада.
Українці купили готівкової валюти на $2,3 млрд: де попит зростав найшвидше
У жовтні українці придбали готівкової валюти на $2,3 млрд, тоді як продали на $1,3 млрд. Чиста купівля за місяць зросла на 33,4%, до $986,8 млн. Найбільша частка попиту припала на Київ, Дніпропетровську, Харківську та Львівську області, а найшвидше купівля зростала на Буковині.
$195 млрд руйнувань і $667 млрд економічних втрат: що показала нова оцінка наслідків війни в Україні
Загальну вартість збитків та потреб України, пов'язаних із війною, оцінюють приблизно у $585 млрд. Таку цифру озвучив міністр економіки та екології Олександр Кравченко під час німецько-українського бізнес-форуму в Берліні, повідомляє Новини.LIVE.
В Україні банки наростили кредитування майже на 33%: Пишний попередив, що може завадити зростанню
Українські банки дедалі активніше фінансують бізнес і населення: за рік кредитний портфель зріс майже на третину. Проте зберегти такі темпи може бути непросто. Голова НБУ Андрій Пишний вважає, що продовження дії 50% податку на прибуток банків у 2027 році обмежить їхні можливості нарощувати капітал і видавати нові кредити.
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