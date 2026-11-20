За тиждень безготівковий долар на міжбанку втратив 37,5 копійки та пробив униз психологічну позначку у 45 гривень, а євро подешевшав одразу на 56 копійок. Готівковий ринок уже почав розвертатися слідом за торгами, але з рідкісною для України аномалією: через нестачу готівкової валюти обмінники тримають курси вищими, ніж у касах банків. Розбираємося, чому гривня пішла вгору та яких цінників очікувати цими вихідними.

Україна потребуватиме €115 млрд фінансування у 2027 році. Наразі Київ має підтвердження або позитивні сигнали щодо залучення €90 млрд, однак ще €25 млрд необхідно забезпечити. Про це, як повідомив Interfax-Україна, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в Берліні 19 листопада.