У що інвестував Кушнер

Інвестиція відбулася через Affinity Partners, приватну інвестиційну компанію, яку Кушнер заснував у 2021 році. За даними The Atlantic, фонд придбав 689 411 акцій Arxis. Їхня вартість на кінець червня 2026 року становила близько $32 млн.

Arxis об'єднує понад 30 компаній аерокосмічної та оборонної галузей. Вони виробляють важливі компоненти для американської військової техніки, зокрема винищувачів F-35, есмінців ВМС США, атомних підводних човнів класу Virginia та систем протиракетної оборони.

Компанія вийшла на біржу у квітні 2026 року. Її бізнес значною мірою залежить від державних замовлень: за підсумками 2025 року оборонний і космічний напрями забезпечили близько 47% від загальної виручки Arxis у $1,6 млрд.

У своїх документах для американського регулятора компанія прямо вказувала на перспективи зростання оборонного ринку. Серед чинників вона називала збільшення військових бюджетів, міжнародні конфлікти та зростання геополітичної напруженості.

Arxis також повідомляла, що отримує значну частину доходів від постачальників і підрядників уряду США, передусім Міністерства оборони. Компанія постачає військові компоненти не лише американським замовникам, а й іноземним урядам та їхнім підрядникам.

Після виходу на біржу у квітні акції Arxis подорожчали приблизно на 60%. Компанія, яка зазнавала збитків у 2023 і 2024 роках, стала прибутковою у 2025-му.

Чому про інвестицію стало відомо лише в листопаді

Інформація про частку Affinity Partners в Arxis з'явилася у виправленому звіті компанії до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Документ подали 5 листопада 2026 року.

У серпні фонд уже звітував перед регулятором про свої інвестиції за другий квартал. Проте в початковому документі акцій Arxis не було, хоча Affinity Partners на той момент уже володіла ними. У звіті зазначили лише акції компанії QXO, що спеціалізується на будівельних матеріалах. Їхня вартість становила $565 млн.

У листопадовому виправленні Affinity Partners додала 689 411 акцій Arxis. Причину пропуску компанія не пояснила.

За правилами SEC, інвестиційні менеджери, які володіють певними категоріями публічних цінних паперів на суму понад $100 млн, мають подавати форму 13 °F протягом 45 днів після завершення кварталу. Саме за цією процедурою Affinity Partners звітувала про свій портфель.

Виправлення з'явилося 5 листопада, через два дні після проміжних виборів до Конгресу США. На цей часовий збіг звертає увагу автор матеріалу The Atlantic Аріель Сабер. Видання також зазначає, що до цього інвестиція не була публічно відома.

Який стосунок це має до мирних переговорів

Кушнер бере участь у дипломатичних ініціативах адміністрації Дональда Трампа щодо України, Ірану та Близького Сходу. Його роль у переговорах привертає увагу до інвестицій Affinity Partners, оскільки фінансові результати Arxis залежать, зокрема, від державних оборонних замовлень і попиту на військову продукцію.

У матеріалі The Atlantic наголошується, що тривалість і результати міжнародних конфліктів мають безпосереднє значення для оборонної галузі. Сама Arxis у документах для інвесторів пов'язувала перспективи бізнесу зі зростанням військових витрат і глобальною напруженістю.

Це не перша історія, у якій журналісти звертають увагу на бізнес-інтереси Кушнера під час його дипломатичної діяльності. У жовтні CNN опублікувала розслідування про інвестиції Affinity Partners в ізраїльську фінансову компанію Phoenix Financial. Вона, своєю чергою, володіла частками в дев'яти ізраїльських оборонних підрядниках. За даними CNN, акції всіх дев'яти компаній зросли в ціні протягом попереднього року.

Кушнер тоді розкритикував публікацію. Він заявив, що Affinity Partners не контролює інвестиційні рішення Phoenix Financial і не володіє безпосередньо акціями оборонних виробників. Також він наголосив, що його інвестиція в Phoenix відбулася ще в липні 2024 року, до переобрання Трампа та повернення самого Кушнера до дипломатичної діяльності.

Щодо інвестиції в Arxis Кушнер публічно не коментував ситуацію. The Atlantic повідомляє, що видання не отримало відповідей на неодноразові запити до нього та представників Affinity Partners.

Affinity Partners розширює інвестиції в оборонні технології

Інвестиція в Arxis, схоже, не є поодиноким випадком інтересу фонду до оборонного сектору. 12 листопада компанія Q-Ctrl оголосила, що Affinity Partners стала її новим інвестором.

Q-Ctrl розробляє технології навігації, які не залежать від супутникового сигналу GPS. Такі системи мають військове застосування, оскільки супутникову навігацію можна глушити, блокувати або підміняти. Ця проблема особливо актуальна в сучасних збройних конфліктах.

У 2025 році Q-Ctrl отримала контракт на $24,4 млн від DARPA, агентства Міністерства оборони США, яке займається перспективними військовими розробками. Компанія також отримала спільну нагороду з оборонним гігантом Lockheed Martin від Defense Innovation Unit. Серед її інвесторів є і In-Q-Tel, некомерційна організація, створена за участю ЦРУ для підтримки технологій у сфері розвідки та національної безпеки.

Affinity Partners Кушнер заснував у 2021 році. За даними The Atlantic, компанія залучила до $6 млрд, більша частина коштів надійшла від суверенних фондів країн Перської затоки. Раніше фонд інвестував у компанії з різних галузей: онлайн-майданчик оголошень в ОАЕ, бразильську мережу закладів швидкого харчування та американського виробника відеоігор Electronic Arts.

Інвестиції в Arxis і Q-Ctrl стали новим напрямом у портфелі Affinity Partners. Обидві компанії працюють у сферах, пов'язаних із військовими технологіями та потребами оборонного сектору США.

Від Близького Сходу до інвестицій на мільярди

Джаред Кушнер заснував Affinity Partners у 2021 році, після завершення роботи в першій адміністрації Дональда Трампа. Фонд зміг залучити до $6 млрд, причому значна частина коштів надійшла від суверенних інвестиційних фондів країн Перської затоки.

Однією з найпомітніших угод Affinity Partners стала інвестиція в ізраїльську фінансову групу Phoenix Financial. Із липня 2024 року фонд вклав близько $250 млн у придбання майже 10% її акцій, писав Forbes. Сам Кушнер називав Phoenix найкращою інвестицією свого фонду та заявляв, що вона принесла йому більш ніж дев'ятикратну віддачу.

Портфель Affinity Partners не обмежується фінансовим сектором. Серед інвестицій фонду є американський виробник відеоігор Electronic Arts, бразильська мережа швидкого харчування та онлайн-платформа оголошень з ОАЕ. Вкладення в Arxis вирізняється тим, що це пряма інвестиція в американську оборонну промисловість.

Яку роль Кушнер відіграє в переговорах щодо України

Дипломатичний досвід Кушнер здобув ще під час першого президентства Трампа. Він займався близькосхідним напрямом і брав участь у підготовці Авраамових угод, які нормалізували відносини Ізраїлю з кількома арабськими країнами.

Після повернення Трампа до Білого дому Кушнер знову долучився до зовнішньополітичних ініціатив адміністрації. Зокрема, разом зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом він бере участь у переговорах щодо завершення російсько-української війни.

Його контакти з російською стороною стосувалися не лише безпосередньо війни. У жовтні Reuters повідомило, що Кушнер і Кирило Дмитрієв, представник Володимира Путіна, обговорювали можливість залучення американського інвестора до проєкту відновлення газопроводів Nord Stream.

У листопаді Кушнер і Віткофф зустрілися в Берліні з українськими та європейськими представниками. Серед тем переговорів були гарантії безпеки для України та план економічного відновлення країни.