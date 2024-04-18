Портфель на $1 млн: у що можуть вкластися заможні українці

Інвестиції значних сум мають низку особливостей. Тут і свій підхід до розпорядження грошима та диверсифікації, і низка унікальних активів, які не доступні більшості. Куди можуть інвестувати лише багатії та скільки можна заробити на специфічних активах, розбирався «Мінфін».

Особливості формування портфелю

Формування інвестиційного портфелю залежить не стільки від суми, яку має конкретна особа, скільки від низки інших факторів. Зокрема, її схильності до ризику, цілей, сфери інтересів та бази знань, з якими вона приходить до інвестицій.

«Важко порадити, який сформувати інвестиційний портфель, коли не знаєш віку людини, її потреб, цілей, горизонту інвестування, країни перебування», — констатує директор із управління локальними активами групи ICU Григорій Овчаренко.

Водночас, низку особливостей інвестицій великих сум все ж можна виділити. Як відзначає співзасновниця компанії з управління фінансами SMART Аліна Шух, зазвичай, у таких інвесторів вже закриті всі основні цілі.

«Їм не потрібно збирати на авто чи квартиру. Їх основна задача — збереження та примноження капіталу», — зазначає вона. Звісно, тут теж можуть бути виключення, і хтось сприймає $1 млн, лише як стартовий майданчик для справжнього багатства, але, у більшості випадків, все ж метою стає збереження активів, а не їх стрімке зростання.

За умов цієї мети, знижується й апетит до ризику. На думку Шух, для такого інвестора, зазвичай, головне забезпечити приріст капіталу, який перевершуватиме інфляцію, та зберігати ліквідність.

«Зазвичай, такі інвестори не ганяються за високоризиковими та потенційно високодохідними паперами. Їхній фокус полягає в надійних інструментах із низькою волатильністю та прогнозованою дохідністю, часто це інструменти взагалі з фіксованою дохідністю», — додає лектор Біржового університету Євгеній Тригубченко.

Водночас, аби не втратити активи, варто більше уваги приділяти диверсифікації. «Диверсифікація активів оберігає від ризику вкласти все в один інструмент, який може через будь-які обставини не виправдати очікування», — констатує Овчаренко.

Важливо, що диверсифікація має передбачати не лише різні типи активів, але й їхній розподіл за регіональним принципом — тобто в Україні та за її межами. На думку Шух, у таких інвесторів має бути рахунок або компанія за кордоном, адже нинішні ліміти виведення коштів занадто малі для великих капіталів.

Інвестуючи, власники понад $1 млн можуть розглянути низку інструментів як у гривні, так і в валюті, щоб сформувати диверсифікований портфель. При цьому деякі з цих активів доступні лише для заможних людей, а інші — передбачають для багатіїв особливі умови.

💰 Депозити та ОВДП

Найпростіші інструменти, які доступні власникам навіть найменших капіталів, не варто недооцінювати й заможним інвесторам. Перевага депозитів та ОВДП — в стабільній та передбачуваній дохідності. Крім цього, ОВДП мають визначений термін погашення, а депозит — закриття, що дозволяє прогнозувати подальші кроки з інвестування активів.

Також обидва інструменти можна розглядати, як спосіб тримати ліквідні активи. Для цього можна відкрити депозит до запитання або придбати облігації, які можна продати на вторинному ринку (але цей момент варто уточнювати окремо, не всі банки забезпечують достроковий продаж паперів).

Заможні клієнти можуть розраховувати на підвищені відсотки за вкладами. За даними «Мінфіну», відразу 20 банків надають бонусні відсотки, якщо сума депозиту перевищує певну межу. В різних банках сума, необхідна для підвищення ставки, коливається від 100 тис. до 10 млн грн. Щоправда, на особливо вигідні умови відкриття депозиту розраховувати все одно не варто — підвищення становить приблизно 0,5−1% річних.

Як вже зазначав «Мінфін», вищу дохідність за депозити пропонують державні облігації. Насамперед, завдяки тому, що прибутки за ними не оподатковуються. За військовими ОВДП із погашенням у 2026 році можна розраховувати на майже 18% річних у гривні, а цінні папери, випущені до повномасштабного вторгнення, приносять близько 19%, але варто бути готовим, що погашення за ними буде лише у 2027 році. За доларовими облігаціями, залежно від терміну погашення, можна розраховувати орієнтовно на 4−4,35% річних.

Водночас, власники значних коштів отримати додаткові бонуси від ОВДП не зможуть, адже брокери, переважно, мінімізували або повністю скасували комісії за операціями з ними для всіх клієнтів, незалежно від вкладеної суми.

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📈 Іноземні акції та облігації

Найпопулярніший у західних країнах спосіб інвестування почав активно розвиватися в Україні лише напередодні повномасштабного вторгнення, але згас в умовах обмеження виведення валюти за кордон, а також санкцій проти декількох брокерів через звинувачення у зв'язках із росією.

Водночас, іноземні брокери, які раніше надавали українцям доступ до міжнародних фондових ринків, не згорнули своєї діяльності. Проблема лише в тому, як поповнити їх рахунки. Переказати кошти на Interactive Brokers можна через платіжні системи Wise, Paysera або Zen, але ліміт переказу на них становить 100 тис. грн на місяць з одного банку. Це, очевидно, мало, коли мова йде про інвестиції $1 млн. Готівкою ж за кордон можна вивезти еквівалент 10 тис. євро на людину, а все, що більше, — варто декларувати та мати підтвердження зняття коштів із банківського рахунку або їх обміну.

Водночас, для тих, хто вже має кошти за кордоном, обмежень для торгівлі на міжнародних ринках фактично немає. До того ж, на відміну від більшості інвесторів, перед власниками значних капіталів відкриваються тут додаткові можливості.

«Є багато цікавих цінних паперів, які торгуються лотами по $100−200 тис., і для пересічного інвестора вони недоступні. Навіть інвестор, який має декілька сотень тисяч доларів, не завжди може дозволити собі таку розкіш, оскільки тоді в його портфелі не буде жодної диверсифікації», — зазначає Євгеній Тригубченко.

Серед активів, які доступні лише при значних інвестиціях, наприклад, корпоративні облігації Bayer, які забезпечують дохідність майже 6,8% у євро, чи UBS Group — 8% річних. Для порівняння: дохідність 10-річних державних облігацій США наразі становить 4,6%.

Деякі власники значних капіталів формують свій портфель на фондовому ринку виключно з корпоративних та державних облігацій. Водночас, іншим значна фінансова подушка розв'язує руки і вони спрямовують частину коштів в ризикованіші акції чи на IPO.

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₿ Криптовалюти та золото

Попри очевидну відмінність цих активів, їх можна розглядати разом через декілька спільних особливостей. Наразі вони привертають особливу увагу через стрімке зростання. Дорогоцінний метал із початку року подорожчав на 16%, хоча перед тим пройшов тривалий період «застою». Зі свого боку, біткоїн за цей період додав майже 50%, а за рік подорожчав у понад удвічі.

Обидва активи часто називають «захисними від інфляції». Золото, оскільки це один із найтрадиційніших та багатовікових способів тримати заощадження. Біткоїн, адже його кількість обмежена, і, на відміну від фіатних грошей, безкінечно додруковувати цю криптовалюту не вдасться.

Водночас, проблема обох активів у тому, що вони не приносять гарантованого доходу, а заробляти інвестори можуть лише на їх можливому зростанні.

Попри те, що регулятор обмежив інвестиції в криптовалюту, вони продовжуються в так званій «сірій зоні» через p2p-торгівлю та криптообмінники. Серед останніх багато приймають готівку, а тому суми інвестицій фактично обмежені лише наявністю в обміннику крипти.

Золото можна придбати декількома способами. Найпопулярніший — купити інвестиційні монети від Нацбанку. Також низка банків пропонують злитки. Як варіант, також «паперове золото» — придбання акцій ETF, що інвестує в дорогоцінний метал. Щоправда, аби скористатись цим варіантом, необхідно мати рахунок у брокера для торгівлі на фондовому ринку.

Попри стрімке зростання, обидва активи цього року пережили й падіння. Біткоїн, вартість якого ще в середині березня наближалась до $72 тис., на момент написання статті коштував близько $63 тис. Золото ж, після досягнення історичного максимуму в майже $2 450, відкотилося до $2 400.

Тому експерти, зазвичай, радять і на дорогоцінні метали, і на крипту виділяти не більше 5% портфелю. Це стосується як незначних заощаджень, так і сум понад $1 млн.

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🏘️ Житлова та комерційна нерухомість

Інвестиції у нерухомість — одні з найпопулярніших у всьому світі завдяки високій надійності та стабільному зростанню. Наприклад, за оцінками Bank of International Settlements, за останні 12 років в середньому у світі вона подорожчала на 30% понад інфляцію.

В Україні внаслідок російської військової агресії ринок житлової нерухомості суттєво впав. Наприклад, за оцінками Нацбанку, кількість договорів із придбання нерухомості минулого року була приблизно вдвічі нижчою, ніж у 2019−2021 роках. Попри це, ціни відновлюються. Як повідомив портал Dim.Ria, вартість квадратного метру в новобудовах минулого року зросла практично у всій Україні, а в Києві додала 18,5%.

Хоча ризики чергового обвалу вартості житла зберігаються. Тут і військові загрози, і значний відтік населення, і нестабільна ситуація з доходами.

Водночас, наприклад, у торговельній нерухомості ситуація з минулого року почала налагоджуватись. Орендні ставки на невеликі торгові площі вже перевищили показники 2021 року, — говорять фахівці.

Складність інвестицій у комерційну нерухомість полягає в тому, що часто вони перетворюються на активний бізнес — власнику метрів варто самостійно шукати орендодавця, слідкувати за якістю об'єкта, вкладати додаткові гроші в його ремонт тощо.

Вирішити ці організаційні проблеми можуть REIT-фонди інвестування в нерухомість. Принцип їх роботи полягає в тому, що група інвесторів вкладає кошти і отримує дохід із оренди, а всі нагальні проблеми вирішує управляюча компанія.

Наприклад, наразі компанія Inzhur акумулює кошти приватних інвесторів для того, щоб спільними зусиллями викупити державну частку одного з найбільших торговельних центрів України Ocean Plaza. Мінімальна сума інвестицій в цей фонд становить 4 тис. грн.

Ще до аукціону з продажу Ocean Plaza, інвестиції в фонд приносять щомісяця 13−16% річних у гривні, адже поки що кошти вкладено в ОВДП. А ось після аукціону, за розрахунками фахівців Inzhur, прогнозований дохід сягатиме до 20% річних у доларах.

Одна з переваг цієї інвестиції — простота вього: входу, володіння і можливого виходу. Достатньо завести особистий кабінет на сайті Inzhur та купити потрібну кількість інвестиційних сертифікатів. У компанії пояснюють, що всі інвестори, незалежно від суми вкладених коштів, матимуть рівні умови та однакову дохідність сертифікатів.

Загалом, Inzhur зараз має в управлінні активи в розмірі 1,5 млрд грн. Середня сума інвестиції за всіма фондами компанії — 420 тис. грн. Найменша інвестиція — 4 тис. грн, а найбільша за час роботи компанії — 24 млн грн.

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🚜 Сільськогосподарська земля

Ринок сільськогосподарської землі — новий для України, адже був відкритий лише у 2021 році. Водночас, інвестиції у неї вважаються джерелом подвійних прибутків — із одного боку, завдяки орендній платі, а з іншого — через зростання вартості самих ділянок.

Очікується, що черговий поштовх до подорожчання землі відбудеться цього року завдяки відкриттю ринку для юридичних осіб та збільшенню обсягу площ, якими можуть володіти громадяни. Фахівці KSE прогнозують, що за наступні 2 роки вона додасть в ціні 40%.

Підібрати юридично «чисту» земельну ділянку, провести процедуру її придбання, знайти надійного орендаря допомагає своїм клієнтам сервіс Земінвест. «Наша команда забезпечує комплексний підбір фінансово, аграрно та юридично перевірених земельних ділянок. Ми також надаємо юридичний супровід на кожному етапі, гарантуючи контроль над щорічними виплатами пасивного доходу у вигляді орендної плати», — наголошують в компанії.

Компанія пропонує інвесторам наступні умови:

5−8% річного пасивного доходу від суми інвестиції;

гарантована 8% річна капіталізація кожної ділянки протягом перших 3 років;

додатково враховується потенційна щорічна капіталізація в розмірі 18−24%.

Гарантії щодо виплат пасивного доходу та нарахування капіталізації прописуються в договорі управління із Земінвест.

Компанія рекомендує новачкам почати інвестування з суми від $8 до $12 тис., обираючи 2 ключових регіони, у яких будуть розміщені ділянки. Середній же чек інвестування постійних партнерів Земінвест становить $25 тис.

Умови, на яких інвестори купують землю, не відрізняються, залежно від суми інвестицій. Водночас якщо клієнт прийде в Земінвест із сумою до 10 млн грн, це дозволить йому створити власний земельний банк із розширеним портфелем, що включає різноманітні регіони. Таким чином, портфель буде диверсифіковано.

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🧓 НПФ і страхування життя

Якщо інвестор не бажає самостійно займатися управлінням своїми грошима, а його мета — зберегти їх собі на старість, він може скористатись послугами недержавного пенсійного фонду чи накопичувальним страхуванням життя.

У першому випадку НПФ управлятиме грошима до досягнення особою певного віку, а потім почне виплачувати щомісячну пенсію. У другому — клієнт віддасть гроші страховій на певний період, а коли він завершиться, отримає їх із нарахованими відсотками.

Найуспішніший НПФ, за даними «Мінфіну», за останні 10 років забезпечив дохідність 19% річних у гривні, у страховій — 16,75%. Це більше, ніж дохідність, яку за цей період приносили гривневі ОВДП, однак, відкриваючи такий рахунок, клієнту варто визначитись, чи довіряє він конкретному НПФ, чи страховій, та чи очікує, що вони забезпечують високу дохідність в майбутньому, адже вони її не гарантують, і заробітки залежатимуть виключно від якості управління коштами.

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💎 Предмети розкоші

Один із напрямів інвестицій, який доступний, переважно, для заможних людей — предмети розкоші. Йдеться, здебільшого, про годинники, сумки, меблі та елітний алкоголь. Індекс Knight Frank Luxury Investment Index, який відстежує різні категорії предметів розкоші, за минулий рік зріс на 7%. Зокрема, найбільше подорожчали твори мистецтва — на 30%, а годинники і ювелірні вироби додали по 10%.

Водночас, на цьому ринку теж є ризики. Наприклад, елітні меблі минулого року не змінились в ціні, а дорогий алкоголь подешевшав на 4%.

Крім цього, не варто розраховувати, що в ціні зростатиме будь-яка дорога річ. Для того, щоб заробляти на них, потрібно розбиратись в тенденціях, розуміти унікальність та особливості конкретних предметів розкоші.

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💼 Приклади портфелів

На думку Аліни Шух, інвестиційний портфель на $1 млн із помірною ризикованістю може виглядати наступним чином:

Акції та фонди акцій — 35%,

Облігації — 15%,

Інвестиції у бізнес (тобто прямі інвестиції або власний бізнес) — 20%,

Нерухомість — 15%,

Готівка та короткострокові вклади — 10%,

Криптовалюта — 5%.

На думку редакції «Мінфіну», інвестори також можуть розглянути наступний варіант: