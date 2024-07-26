НБУ: потрібно розробити індивідуальні стратегії вкладень держбанків в ОВДП

Банківська система України зберігає потенціал нарощування вкладень в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), однак для його реалізації необхідно розпочати розробку індивідуальних стратегій вкладень банків, як це передбачають досягнуті в межах програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) домовленості, вважає голова Національного банку України Андрій Пишний. Про це пише Інтерфакс-Україна.

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Про що сказав голова НБУ

«Я не схильний вважати, що це діагностує якусь проблему, але, насправді, можливо, сигналізує про необхідність концентрувати свої зусилля і розпочати власне ту стратегію, яка запрограмована в межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом — індивідуальні стратегії», — додав Пишний.

За його словами, ці індивідуальні стратегії передбачають, зокрема, ретельний аналіз спроможності державних банків узяти максимально ефективну та розширену участь у покритті потреби державного бюджету за рахунок їхньої активної участі у внутрішньому борговому ринку. «Це, можливо, потребуватиме певного перегляду, модифікації політики власності та визначення чітких стратегічних настанов для державного банківського сектору», — вважає голова НБУ.

Фізособи наростили вкладення в ОВДП

Як ще один приклад реалізації потенціалу нарощування вкладень в ОВДП він назвав зростання ОВДП у власності фізосіб із 30 млрд грн на початку 2023 року до 63 млрд грн зараз.