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26 липня 2024, 16:37

НБУ: потрібно розробити індивідуальні стратегії вкладень держбанків в ОВДП

Банківська система України зберігає потенціал нарощування вкладень в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), однак для його реалізації необхідно розпочати розробку індивідуальних стратегій вкладень банків, як це передбачають досягнуті в межах програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) домовленості, вважає голова Національного банку України Андрій Пишний. Про це пише Інтерфакс-Україна.

Банківська система України зберігає потенціал нарощування вкладень в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), однак для його реалізації необхідно розпочати розробку індивідуальних стратегій вкладень банків, як це передбачають досягнуті в межах програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) домовленості, вважає голова Національного банку України Андрій Пишний.

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Про що сказав голова НБУ

«Я не схильний вважати, що це діагностує якусь проблему, але, насправді, можливо, сигналізує про необхідність концентрувати свої зусилля і розпочати власне ту стратегію, яка запрограмована в межах меморандуму з Міжнародним валютним фондом — індивідуальні стратегії», — додав Пишний.

За його словами, ці індивідуальні стратегії передбачають, зокрема, ретельний аналіз спроможності державних банків узяти максимально ефективну та розширену участь у покритті потреби державного бюджету за рахунок їхньої активної участі у внутрішньому борговому ринку. «Це, можливо, потребуватиме певного перегляду, модифікації політики власності та визначення чітких стратегічних настанов для державного банківського сектору», — вважає голова НБУ.

Фізособи наростили вкладення в ОВДП

Як ще один приклад реалізації потенціалу нарощування вкладень в ОВДП він назвав зростання ОВДП у власності фізосіб із 30 млрд грн на початку 2023 року до 63 млрд грн зараз.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 4

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+57
Олександр Міщенко
Олександр Міщенко
26 липня 2024, 16:49
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Треба інвестувати в економіку, а не борги, які висять на цій екнономіці. Коли вже хтось задумається нагорі про створення цивілізованого фондового ринку, щоб накопичення громадян були в акціях: Нової пошти, Рошен, Київського метрополітену, Енегроатому і т. д. Щоб можна було ці самі акції у кілька кліків купити усім у Приваті і Моно. Тоді країна матиме шанси на успіх і розвиток, а так як зараз — це подальше існування у теперішньому між минулим СРСР і гіпотетичною капіталістичною економікою майбутнього, з надією протягти до завтра на ОВДП і допомозі розвинутих країн
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Kharakternyk
Kharakternyk
26 липня 2024, 18:21
#
Всі сьогоднішні влади працюють на розвал. Мабуть окрім китайської.
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0
bosyak
bosyak
26 липня 2024, 20:07
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Фондового ринку немає не через те що немає площадки, їх було ажно 3шт. Ринку немає тому що відсутня корпоративна культура, культура залучення грошей інвесторів і поваги до інвестора. Спитайте акціонерів кернелу в польщі.
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0
bosyak
bosyak
26 липня 2024, 20:11
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Це поганий сигнал від НБУ — розширення залучення держбанків. Через недолугу девальвацію, знищили інвестиції в овдп. Відповідно поставили під загрозу подальші займи. І замість того щоб лікувати причину будуть нагібати держбанки для купівлі овдп. Ті захочуть рефінансування, а це емісія грошей на розмір недобору овдп=девальвація.
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