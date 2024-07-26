До закриття міжбанку курс долара впав на 8 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 4 копійки у купівлі та на 3 копійки у продажу.
26 липня 2024, 17:27
Курс валют на вечір 26 липня: долар та євро продовжують падіння на міжбанку
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Відкриття 26 липня
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Закриття 26 липня
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Зміни
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41,10/41,15
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41,02/41,07
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8/8
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44,61/44,65
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44,57/44,62
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4/3
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,05−41,60 грн. Євро купують за 44,55 грн, а продають за 45,25 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,40−41,50, євро — 44,98−45,15 грн.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Так і є, все по плану.