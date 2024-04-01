Березень на ринку ОВДП: топ-5 випусків, які обирали приватні інвестори

ОВДП залишаються одним із найпопулярніших інвестиційних інструментів у населення. Але невизначеність із обсягами і графіком надходження фінансової допомоги від міжнародних партнерів змінила уподобання приватних інвесторів. Ось папери, якы стали найпопулярнішими у покупців-фізосіб у березні.

Лідер березня — військові ОВДП з погашенням 01.05.2024 року

Лідером березня, враховуючи певні економічні невизначеності в країні, стали найкоротші папери з погашенням 01.05.2024 року. Їх придбали як клієнти, які одразу реінвестували свої кошти від погашення паперів 13 березня 2024 року, так і клієнти, які звикли рухатись короткими періодами.

Дохідність за цими паперами — 14,5%.

На другому місці - військові ОВДП з погашенням 26.06.2024 року

Левова частка реінвестованих коштів припала на ці короткі папери. Вони є майже аналогічними лідеру цього місяця, тільки мають трохи довший термін та трохи більшу ставку.

Дохідність — 15%.

Майже третина всіх інвесторів цього місяця вирішила інвестувати в ці два випуски, що мають найкоротші терміни погашення.

На третьому місці — військові ОВДП з погашенням 20.11.2024року

Ці папери також тримаються вже декілька місяців в топі уподобань інвесторів. Випуск має зрозумілий термін інвестування та більшу дохідність у порівнянні з більш короткими паперами.

Дохідність — 16,1%.

На четвертому місці - військові ОВДП з погашенням 15.10.2025 року

Півторарічні папери дають змогу не тільки зафіксувати гарну дохідність на тривалий термін, а і примножити капітал на 26%.

Дохідність — 17,5%.

На п’ятому місці - військові ОВДП з погашенням 15.01.2025 року

Це найбільш популярні папери у інвесторів, які тільки переходять з депозиту до ОВДП. Тут комфортний термін для інвестування, вже звичний за досвідом депозитів.

Дохідність — 16,75%.

Цікавий факт, що всі з ТОП-5 лідерів цього місяця — військові папери. Це говорить про те, що українці стабільно хочуть допомагати військовим усіма можливими шляхами.

Загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб складає 58,19 млрд. гривень (3,6% від загального об'єму ОВДП).

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Макроекономічна картина

Облікова ставка

НБУ здивував зниженням ставки в цьому місяці. Облікову ставку було знижено на 0.5 п.п. до 14.5%. Це стало несподіванкою для ринку, оскільки недавній макропрогноз регулятора передбачав незмінну ставку до липня.



Ми прогнозуємо, що НБУ може зробити ще одне-два обережних зниження ставки в першому півріччі. Нацбанк збереже таку динаміку зниження ставки й у другому півріччі в разі зниження інфляційних ризиків, особливо пов’язаних із врожаєм.



Більш ранні, ніж очікувалося, терміни зниження ставок стимулюватимуть швидше зменшення процентних ставок у цьому році як за банківськими депозитами, так і за ОВДП.

Інфляція

Споживча інфляція — 4.3% у річному вимірі за результатами лютого, в рамках очікувань НБУ на 2024 рік.

Курс

За місяць все ж плавно гривня почала послаблюватись при контролі НБУ і додала до дати місячної давнини майже гривню.

Курс НБУ на 29.03.2024 — 39.22 грн/$

На міжбанку картинка є симетричною змінам курсу НБУ, гривня контрольовано слабшала і станом на 29.03.2024 року складала 39/39,02 грн/$.

За результатами квітня гривня може ще трохи послабшати, але ані сильного знецінення, ані хвилювань на ринку не варто очікувати. Нацбанк активно бере участь у роботі валютного ринку та задовольняє весь попит. Така динаміка курсу більше відображає поточну та реальну ситуацію в економіці, а поточний підхід регулятора дозволить йому в майбутньому легше згладжувати надмірні коливання курсу та уникати шокових стрибків.

Джерела фінансування загального фонду державного бюджету 2024 року

Доволі позитивні події сталися в бюджеті в березні по відношенню до попередніх місяців.

В Україну зайшов перший транш від Ukraine Facility (кошти від ЄС) в розмірі $4,878 млрд. та кошти від інших країн-партнерів — Японії та Канади. Наразі фінансування фонду бюджету з початку року виглядає наступним чином:

ЄС/190,103 млрд. гривень ($4,878 млрд.);

ОВДП/107,104 млрд. гривень ($2,8 млрд.);

Канада з 57,594 млрд. гривень ($1,471 млрд.);

Японія з 43,233 млрд. гривень ($1,131 млрд.);

Норвегія з 11,309 млрд. гривень ($295 млн.);

Іспанія 122 млн. гривень ($3 млн.)

Очікуємо, що конгрес США все ж прийме позитивне рішення і надасть фінансову допомогу Україні, що стане позитивним драйвером для країн-партнерів більш охоче допомагати Україні.