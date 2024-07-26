Працюють 57%: в Естонії зросла зайнятість українців з тимчасовим захистом

За минулий рік кількість працевлаштованих українців з тимчасовим захистом в Естонії зросла і зараз становить 57%, що на 10 процентних пунктів більше, ніж торік. Про це повідомляє ERR.

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За даними Департаменту поліції та прикордонної охорони (PPA), цього тижня в Естонії на підставі тимчасового захисту перебуває 33 412 українських біженців.

За словами речника PPA Мартіна Райда, станом на 21 липня цього року було подано 3000 клопотань про тимчасовий захист. Однак подання клопотань про тимчасовий захист не є обов'язковим, оскільки всі громадяни України мають право перебувати в Естонії та без подання такої заяви.

Кількість українців працездатного віку становить близько 20 тисяч осіб.

Де працюють українці

Як і попередні роки, українські біженці найчастіше виконують некваліфіковану роботу (39%). Кваліфіковану роботу виконує 18%, а у сфері обслуговування та торгівлі працює 16,8%.

Найбільше зайнятих в обробній промисловості (24,8%), а також у сфері адміністративної та допоміжної діяльності (16,4% біженців).

Безробітними зареєстровано близько 3100 українців, що становить 6,5% від усіх безробітних в Естонії та 15,5% від числа українців працездатного віку. Загалом рівень зайнятості в Естонії у першому кварталі 2024 року становив 68,4%, а рівень безробіття — 7,8%.

У першому кварталі цього року держава виплатила українським біженцям сімейну допомогу на суму 7 млн євро, а місцеві органи влади за перше півріччя виплатили допомогу на суму 9 млн євро.

Зарплата

За даними Департаменту статистики, у першому кварталі цього року середня брутто-зарплата громадян України в Естонії становила 1 424 євро, тоді як середня зарплата по країні - 1 933 євро.

Керівник міграційної групи відділу SKA Лійс Палоотс сказала в інтерв'ю ERR, що не можна робити узагальнень щодо добробуту українців, але держава виплачувала менше прожиткової допомоги цього року.

«У разі прожиткової допомоги, яку виплачують місцеві органи влади, ми бачимо, що менше половини одержувачів допомоги — це особи, які перебувають під тимчасовим захистом. Ми відзначаємо певне зниження числа українських біженців серед одержувачів прожиткової допомоги», — сказала Палоотс.

Українські біженці, які отримали посвідку на проживання в Естонії, мають ті ж права та обов'язки, включаючи компенсації та допомоги. Винятком є ​​пенсія: українські біженці пенсійного віку мають право на підтримку, рівну різниці між естонською та зарубіжною пенсією, якщо вони не мають трудового стажу в Естонії.