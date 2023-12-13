Віскі, золото та земля: які подарунки здатні не лише порадувати, але й зробити багатими

Напередодні Різдва та Нового року багато українців шукають подарунки, які здатні не лише покращити настрій близьким, але й принести користь. «Мінфін» вирішив розглянути 5 варіантів подарунків, які буде не лише приємно знайти під ялинкою, і при цьому з часом вони лише дорожчатимуть.

💎Предмети розкоші

Існує ціла низка предметів розкоші, які з роками додають у вартості. Створено навіть спеціальний індекс Knight Frank Luxury Investment Index (KFLII), який відстежує ціну 10 категорій предметів розкоші. Зокрема, він збирає інформацію про вартість творів мистецтва, меблів, годинників, сумок тощо.

Оскільки збирати дані про ці предмети значно складніше, ніж, наприклад, про акції чи криптовалюту, найсвіжіші дані стосуються 2 кварталу цього року. Відповідно до них, індекс за 12 місяців зріс на 7%.

Серед предметів розкоші, одну з кращих динамік продемонстрували цього року годинники, які вже додали 10% у вартості, а за останні 10 років вони подорожчали на 147%.

Цього року найбільше подорожчали годинники Cartier — на 12%, середнє зростання на 10% продемонстрували Rolex, а ось Patek Philippe подорожчали лише на 7%.

Ще один предмет розкоші, який з роками можна продати, — сумки найдорожчих брендів. Найчастіше, коли говорять про інвестиції, йдеться про три торговельні марки: Hermès, Chanel та Louis Vuitton. Історичний рекорд вартості в цій категорії належить інкрустованій білим золотом та діамантами сумці Hermès Himalayan Birkin, яка була продана за $372 тис.

За даними KFLII за останній рік сумки не продемонстрували значного зростання, додавши в ціні лише 1%. А ось за 10 років продемонстрували значно суттєвіше зростання — на 60%.

Подальше подорожчання елітних сумок спирається на 2 фактори: дефіцит та екологічність. Річ у тім, що найдорожчі аксесуари, зазвичай, виготовляються обмеженими тиражами, які менші за попит. Крім цього, під час пандемії інтерес, наприклад, до сумочок Hermès зріс на 430%. Як наслідок, деякі власниці чекали на нові аксесуари декілька років.

Крім цього, у США та Європі розвиваються мережі елітного секонд-хенду, завдяки бажанню багатьох багатіїв продемонструвати турботу про довкілля та не купувати нові речі.

«Все більше покупців усвідомлюють вплив своїх споживчих звичок на навколишнє середовище. У міру зростання купівельної спроможності представників покоління Z (вік 15−24 роки), екологічність стає все важливішою частиною історій брендів і маркетингових кампаній. Це означає, що підгалузі моди, як, наприклад, ринок вживаних товарів, матимуть перевагу», — розповідає засновниця Rewind Vintage Клаудія Рікко.

Інвестиція в предмети розкоші має низку переваг:

до перепродажу ними можна користуватися;

вони портативні;

стабільність цін, навіть під час криз.

Однак, варто зважати й на недоліки:

низька ліквідність — продати такі речі може бути складно;

суб'єктивна оцінка — вартість сумки чи годинника значною мірою залежатиме від того, хто погодиться їх купити;

велика кількість підробок;

ризик пошкодити або загубити.

Експерти ринку застерігають: не варто купувати будь-яку дорогу сумку чи годинник і сподіватися, що за декілька років вони зростуть в ціні. Як і в будь-яких інших інвестиціях, на цьому ринку теж потрібно орієнтуватися й окремо вивчати кожну покупку.

🧈🧈 Золотий зливок

Після тривалого затишшя, наразі інтерес до золота почав зростати. З початку року воно подорожчало майже на 12%, а за останні 12 місяців — на 15%. Фізичне золото традиційно вважається інструментом довгострокових інвестицій, його рекомендують тримати впродовж, щонайменше, 5 років, а можна і десятиріччями. За значні періоди воно часто демонструє хорошу дохідність. Наприклад, за 20 років дорогоцінний метал подорожчав приблизно у 5 разів. В якості ж подарунку, золотий зливок привертає увагу та виглядає оригінально.

Купуючи золоті злитки, варто враховувати декілька факторів. По-перше, вартість кожного граму металу у злитку меншої ваги, зазвичай, вища, порівнюючи з важчими злитками. Так, під час написання статті, найнижча ціна в українських банках за злиток в 1 г., яку знайшов «Мінфін», становила 2 870 грн. Водночас, злиток вагою в 1 тройську унцію коштував від 79,616 тис. грн, тобто ціна кожного граму становила 2 560 грн. Тому, якщо ви хочете, щоб злиток мав інвестиційну привабливість, краще розкошелитися на важчий.

По-друге, варто враховувати, що банки викуповують золото суттєво дешевше, ніж продають. Наприклад, вже згаданий злиток вагою в 1 унцію вдасться продати за 74,764 тис. грн. Тобто на 4,8 тис. грн (або на 6,5%) дешевше за ціну придбання. Інакше кажучи, золото на міжнародних ринках має подорожчати приблизно на 6,5% лише для того, щоб після продажу подарунка «вийти в нуль».

Як альтернативу зливкам, можна купувати золоті інвестиційні монети Нацбанку «Архістратиг Михаїл». Вони не мають колекційної цінності, й їхня вартість — це ціна виключно металу. Однак, інколи можна знайти злитки такої ж ваги за меншу ціну.

🏕️ Земельна ділянка

Наступного року ринок землі буде відкрито для юридичних осіб, а громадяни зможуть купувати до 10 тис. га «в одні руки». За прогнозами експертів, це може суттєво підвищити вартість ділянок. Наприклад, у компанії «Твоє Коло» прогнозують, що у 2024 році земля подорожчає на 20−25% у доларовому еквіваленті.

Скромніший прогноз дає декан факультету магістерських економічних студій Київської школи економіки Олег Нів'євський, за словами якого, зростання ціни на сільгоспугіддя стримуватимуть логістичні витрати виробників. Однак, і за його словами, за два роки земля може додати до 20% ціни.

Крім цього, пасивний дохід від оренди землі становить орієнтовно від 6% її оціночної вартості і виплачується щороку. А після перемоги та спрощення торгівлі агропродукцією, ця сума може суттєво зрости.

Суттєва дохідність та перспективи подальшого зростання роблять сільськогосподарську землю не лише перспективним інвестиційним інструментом, але й подарунком, який приноситиме прибутки впродовж років. Як розповіли «Мінфіну» у «Твоє Коло», до 15% угод у портфелі компанії — це подарунки клієнтів своїм рідним.

«Землю в подарунок обирають, передусім, як захист, додаткову гарантовану пенсію для батьків або інвестицію в майбутнє дітей. Головна перевага в тому, що такий подарунок-інвестиція починає приносити пасивний дохід із першого дня. Не потребує додаткового супроводу, ремонту, особливих умов збереження. Скажімо, сейфу чи охорони, як у випадку з тими ж золотими злитками», — розповідає комерційний директор «Твоє Коло» Єгор Лісничий.

Для оформлення землі у подарунок існує два варіанти. Перший — це класичне дарування, коли дарувальник або вже має земельну ділянку, або спочатку придбаває її на себе, а потім переоформлює на іншу людину. Щоправда, в цьому випадку є декілька додаткових обтяжень: договір дарування посвідчується нотаріально, а якщо дарувати землю не родичу першого чи другого ступеню, то потрібно сплатити податок у 5% від оціночної вартості ділянки.

Тому частіше для дарування використовують другий спосіб, коли угоду купівлі-продажу відразу оформлюють на того, кому бажають подарувати землю. За посередництва керуючої компанії угода може бути оформлена дистанційно, по довіреності.

🟡 Колекційні монети

Минулого року ринок колекційних монет оцінювався у $8,7 млрд. За оцінками Transparency Market Research, щорічно він зростатиме на понад 10% і у 2031 році становитиме $20,9 млрд.

Водночас, не варто вважати, що вартість саме колекційних монет демонструє таке зростання. Це загальна сума річних операцій з ними, тобто тут враховуються випуски колекційних монет центробанками, нові знахідки історичних монет, а також їх перепродажі.

Ціна самих монет демонструє не такі стрімкі темпи подорожчання. Відповідно до останнього оновлення Knight Frank Luxury Investment Index, за рік вони додали у вартості близько 8%, а за 10 років — 59%. Таким чином, у довгостроковій перспективі монети поступаються, наприклад, згаданим вище сумкам і годинникам.

В Україні є декілька способів купити колекційні монети. Зокрема, їх регулярно випускає Нацбанк. Зараз це часто монети на військову або культурну тематику, нерідко бувають й оригінальні, на кшталт присвячених борщу. «Мінфін» вже розповідав про те, як можна придбати українські колекційні монети в НБУ, однак, покупці часто скаржаться на те, що здобути їх дуже складно — виставлена на продаж частина тиражу швидко зникає.

Тому колекціонери часто купують монети у перекупників на спеціалізованих сайтах, де в наявності не лише колекційні монети НБУ, але й історичні. Варто враховувати, що перекупники завжди працюють з націнкою, а тому самостійно вигідно продати куплену в них монету буде складно.

Крім цього, перш ніж купувати колекційну монету, варто перевірити, скільки вона коштує у різних продавців, бо, інакше, є ризик суттєвої переплати.

🍷 Алкоголь

Елітний алкоголь — беззаперечний лідер за зростанням вартості серед всіх предметів розкоші у довгостроковій перспективі. За оцінками KFLII, елітне вино цього року подорожчало на 5%, а міцніші колекційні напої (насамперед, віскі та коньяк) впали в ціні на 4%. Водночас, якщо подивитись на показники за 10 років, то вино злетіло на 149%, а міцний алкоголь — на приголомшливі 322%.

Ще вище експерти оцінюють зростання вартості виключно віскі — відповідний індекс 101 Apex 1000 за останні 10 років додав 415%, а індекс RW Japanese 100, до якого входить виключно елітне японське віскі, за цей самий час подорожчав на 514%.

Захмарними виглядають і суми, які колекціонери готові платити за унікальні напої. Так, 4 пляшки односолодового віскі Glenfiddich 1950-х років нещодавно були продані за 830 тис. фунтів стерлінгів (понад $1 млн). А єдина у світі бочка скотчу Ardbeg 1975 року була оцінена в $20 млн.

Серед виробників віскі, які найбільше цінуються у колекціонерів, — торговельні марки Macallan, Ardbeg, Bowmore, Springbank.

Крім купівлі певних пляшок, інвестори у віскі віддають перевагу оригінальним смакам. Наприклад, віскі, витримані в бочках від хересу, зазвичай, продаються краще. Так само колекціонери частіше звертають увагу на темні сорти замість відносно світлих.



Купуючи алкогольні напої, як інвестиційні подарунки, варто враховувати, що ті виробники, які є найпопулярнішими у колекціонерів, роблять і звичайне масове віскі чи вино. Шансів, що воно суттєво зросте в ціні, небагато, тому перш ніж купувати певну пляшку, не завадить зібрати інформацію саме про неї. Варто зважати на кількість подібних екземплярів у світі та смакові властивості.

Загалом, перелік подарунків, які з роками можуть подорожчати, досить широкий. Це, крім вже згаданих товарів, ювелірні вироби, антикварні меблі, раритетні автомобілі, поштові марки, і навіть іграшки чи комікси.

Обираючи такий подарунок, варто звертати уваги не лише на потенційне зростання його вартості, але й інтереси того, кому його даруєте. В такому випадку він принесе подвійне задоволення.