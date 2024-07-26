Продаж Ощадбанку можливий лише після війни — голова правління

Глава Ощадбанку Сергій Наумов оцінив перспективи приватизації банку. В інтерв'ю РБК-Україна він сказав, що це може статися лише після війни.

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«Якщо оцінити банківські активи, що належать державі, то, звичайно, першими можуть бути продані Укргазбанк і Сенс Банк. Вони більш готові до потенційних продажів», — сказав Наумов.

Щодо Ощадбанку, то, на думку Наумова, його продаж може відбутися «не раніше закінчення воєнного стану».

Як зазначив Наумов, Україна взяла на себе зобов'язання перед МВФ і є розуміння, що велика частка державних банків не сприяє конкуренції на банківському ринку.

Наразі в Україні шість державних банків. Їхня частка в чистих активах банків на 1 червня 2024 року становить 53,4%. Частка Ощадбанку — 12,7%.