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26 липня 2024, 16:58

Фінляндія пожертвувала 2 мільйони євро для підтримки українських пенсіонерів

Уряд Фінляндії надав 2 млн євро Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП). Ці кошти використають для надання грошової допомоги пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій. Про це повідомляє пресслужба ВПП.

Уряд Фінляндії надав 2 млн євро Всесвітній продовольчій програмі ООН (ВПП).
Фото: pixabay.com

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Програма додаткової грошової допомоги ВПП, запущена в серпні 2023 року, спрямована на підтримку пенсіонерів з низькими пенсіями, які живуть у зонах активних або можливих бойових дій (за визначеним державою переліком).

З серпня 2023 року понад 360 000 пенсіонерів отримали виплати за цією програмою. Завдяки внескам Фінляндії та інших донорів ВПП продовжує цю програму до кінця 2024 року.

Загалом з лютого 2022 року Фінляндія надала 11 млн євро для підтримки гуманітарних операцій ВПП в Україні. З цих коштів 1 мільйон євро був використаний для підтримки спільної програми ВПП та ФАО із розмінування сільськогосподарських земель.

Інші 8 млн євро були використані для надання продовольчої допомоги громадам поблизу лінії фронту та грошової допомоги найуразливішим верствам населення по всій країні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Фінляндія надає Україні новий пакет військової підтримки, до якого увійдуть додаткові оборонні засоби.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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