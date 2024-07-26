В уряді пояснили чому не будуть підвищувати ПДВ

Підвищення податку на додану вартість (ПДВ) має свої наслідки, які будуть негативно впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

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Урядовці пояснюють, чому серед запропонованих заходів для фінансування додаткових потреб сектору безпеки і оборони на 500 млрд грн не передбачається підвищення ПДВ.

У міністерстві вважають, що підвищення ПДВ автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові продукти харчування: хліб, молоко, масло тощо.

«З одного боку, це легкий в адмініструванні інструмент, який дозволяє отримати додаткові ресурси», — зазначають в міністерстві.

Водночас в Мінфіні наголошують, що замість цього пропонується більш соціально справедлива модель, яка передбачає встановлення військового збору, зокрема, на товари, які не є товарами першої необхідності. Такі як автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби.