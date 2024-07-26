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26 липня 2024, 19:25

В уряді пояснили чому не будуть підвищувати ПДВ

Підвищення податку на додану вартість (ПДВ) має свої наслідки, які будуть негативно впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії. Про це йдеться в повідомленні Міністерства фінансів.

Підвищення податку на додану вартість (ПДВ) має свої наслідки, які будуть негативно впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії.

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Урядовці пояснюють, чому серед запропонованих заходів для фінансування додаткових потреб сектору безпеки і оборони на 500 млрд грн не передбачається підвищення ПДВ.

У міністерстві вважають, що підвищення ПДВ автоматично призведе до зростання цін на основні товари, зокрема ліки та базові продукти харчування: хліб, молоко, масло тощо.

«З одного боку, це легкий в адмініструванні інструмент, який дозволяє отримати додаткові ресурси», — зазначають в міністерстві.

Водночас в Мінфіні наголошують, що замість цього пропонується більш соціально справедлива модель, яка передбачає встановлення військового збору, зокрема, на товари, які не є товарами першої необхідності. Такі як автомобілі, нерухомість та ювелірні вироби.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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torn
torn
26 липня 2024, 19:55
#
И в это же время — «Ми ще повернемося до ідеї підвищення ПДВ. Голова бюджетного комітету Підласа про перегляд податків». https://www.epravda.com.ua/publications/2024/07/26/717191/
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