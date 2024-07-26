Енергетики попередили про зміну графіків відключень світла у Києві

Від завтра, 27 липня, у Києві графіки відключень світла зсунуться на одну годину вперед. Це необхідно для рівномірного навантаження на енергосистему. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

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«З цієї суботи графіки стабілізаційних відключень у столиці зсунуться на годину вперед. Наприклад, якщо відключення вашої групи було о 09:00, тепер воно почнеться о 10:00», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки оновленню відключення в Києві та Київській області відрізнятимуться на годину. Це рішення ухвалено на прохання Укренерго, щоб зменшити навантаження на енергосистему.