ENTSO-E працює над можливостями збільшення імпорту електроенергії в Україну

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Новини криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобіржНовини криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
26 липня 2024, 18:11

ENTSO-E працює над можливостями збільшення імпорту електроенергії в Україну

Мережа системних операторів континентальної Європи ENTSO-E за запитом Укренерго опрацьовує можливості для збільшення міждержавного перетину для імпорту е/е з Європи до України і може ухвалити його до настання холодів. Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький, передає Інтерфакс-Україна.

Мережа системних операторів континентальної Європи ENTSO-E за запитом Укренерго опрацьовує можливості для збільшення міждержавного перетину для імпорту е/е з Європи до України і може ухвалити його до настання холодів.
Фото: pixabay.com

Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

«На наші дуже наполегливі прохання ENTSO-E зараз розраховує, яким чином можна обійти вузькі місця в європейській мережі і наскільки на зиму можна збільшити імпорт в Україну, щоб знизити дефіцит», — сказав Кудрицький на брифінгу в Медіа-центрі в Києві в п'ятницю.

Він зазначив, що Укренерго очікує таке рішення до зими, «в найближчі тижні-місяці».

Читайте також: Загальна ситуація в енергосистемі покращилася — Шмигаль

Пропускна спроможність

Кудрицький звернув увагу, що пропускна спроможність української мережі для імпорту значна і набагато більша за 1700 МВт, дозволених сьогодні, а обмежувальним фактором є «певні вузькі місця на європейському боці».

«Безумовно, наша мета — мінімізувати дефіцит. Забезпечуючи можливості для імпорту, ми магістральною мережею підстраховуємо генеруючі потужності, що випали через атаки рф, і доставляємо ресурс споживачам», — пояснив глава Укренерго.

Він також зазначив, що роль імпорту буде дуже важливою доти, доки Україна не відновить зруйновані потужності і не побудує децентралізовану систему, яка вже починає з'являтися.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами