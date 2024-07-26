ENTSO-E працює над можливостями збільшення імпорту електроенергії в Україну

Мережа системних операторів континентальної Європи ENTSO-E за запитом Укренерго опрацьовує можливості для збільшення міждержавного перетину для імпорту е/е з Європи до України і може ухвалити його до настання холодів. Про це повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький, передає Інтерфакс-Україна.

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«На наші дуже наполегливі прохання ENTSO-E зараз розраховує, яким чином можна обійти вузькі місця в європейській мережі і наскільки на зиму можна збільшити імпорт в Україну, щоб знизити дефіцит», — сказав Кудрицький на брифінгу в Медіа-центрі в Києві в п'ятницю.

Він зазначив, що Укренерго очікує таке рішення до зими, «в найближчі тижні-місяці».

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Пропускна спроможність

Кудрицький звернув увагу, що пропускна спроможність української мережі для імпорту значна і набагато більша за 1700 МВт, дозволених сьогодні, а обмежувальним фактором є «певні вузькі місця на європейському боці».

«Безумовно, наша мета — мінімізувати дефіцит. Забезпечуючи можливості для імпорту, ми магістральною мережею підстраховуємо генеруючі потужності, що випали через атаки рф, і доставляємо ресурс споживачам», — пояснив глава Укренерго.

Він також зазначив, що роль імпорту буде дуже важливою доти, доки Україна не відновить зруйновані потужності і не побудує децентралізовану систему, яка вже починає з'являтися.