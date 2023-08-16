Америка буде вам винна: навіщо купувати US Treasuries

Казначейські облігації, трежеріс, часто зустрічаються у розмовах експертів із фінансових ринків. Що це за папери, чому вони важливі для інвесторів усіх калібрів і скільки на них наразі заробляють, «Мінфіну» розповів інвестиційний аналітик Євгеній Тригубченко.

Що таке трежеріс і навіщо їх купують інвестори

Казначейські облігації США (Treasury bonds) — це державні боргові цінні папери, що випускаються Міністерством фінансів США (Казначейством США) через Бюро державного боргу, що діє в його складі.

Казначейські цінні папери працюють так само, як і стандартні облігації: їх власник має право на отримання грошового доходу протягом усього терміну володіння зобов'язанням. Виплату належного власнику доходу здійснюють за купонами або при погашенні зобов'язання шляхом нарахування відсотків до номіналу.

Дохідність трежеріс може зростати і падати. На їхню ціну впливають два ключові фактори:

Динаміка ставки ФРС (що вона вища, тим вищою є дохідність за випущеними трежеріс, і тим нижчою є їхня ціна).

Економічна ситуація у світі. Наприклад, банківська криза до середини березня 2023 року призвела до падіння дохідності та зростання цін.

Інвестори та уряди інших країн купують американські облігації, тому що це надійний та ліквідний актив, який дозволяє сформувати фінансову подушку та отримувати стабільний дохід.

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Чому американські облігації такі популярні

Безпека. US Treasuries вважаються одними з найбезпечніших інвестиційних інструментів. Оскільки це облігації, які випускає уряд Сполучених Штатів, ризик невиплати є дуже низьким, якщо зважати на фінансовий рівень країни. Ліквідність. Ринок US Treasuries є одним із найліквідніших ринків у світі. Це означає, що інвестори можуть дуже швидко купувати або продавати ці цінні папери без значних втрат у ціні (мінімальні спреди). Дохідність. US Treasuries, зазвичай, надають стабільний грошовий потік для інвесторів у вигляді купонів. Це особливо привабливо для тих, хто шукає надійне джерело доходу. А зараз дохідність ще й аномально висока. Глобальна довіра. Як інструменти від уряду США, американські облігації мають високий рівень довіри серед глобальних інвесторів, що робить їх популярними не тільки у Сполучених Штатах, а й у всьому світі. Регуляторна роль. Багато інститутів та банків використовують US Treasuries, як базовий актив, для відповідності регулятивним вимогам щодо капіталу та ліквідності.

Загалом, US Treasuries популярні через свою безпеку, ліквідність, стабільний доход і роль у диверсифікації портфеля, що робить їх заслуженою частиною багатьох інвестиційних стратегій.

US Treasuries минулого тижня

Дохідність коротких облігацій трохи знизилася, але дохідність середньострокових та довгострокових паперів суттєво зросла.

Так, 10-річні бонди зросли за дохідністю на 0,14%. Тригером до зростання стали дані щодо інфляції США, незважаючи на те, що, на думку багатьох економістів, вони вказують на продовження зниження інфляційного тиску.

Аукціон 10-річних облігацій відбувся на фоні сильного попиту, а 30-річні — розмістилися з вищою дохідністю та слабким попитом. Аукціони, загалом, нормально абсорбуються ринком, і це не є ключовим драйвером дохідності.

Дохідність US Treasuries

Джерело: Bloomberg

Дохідність найвища за останні 12 років

Станом на 15 серпня 2023 року, короткі облігації (до 1 року) мають дохідність 5,2% річних, 2-річні папери — 4,9%, 5-річні облігації — 4,3%, а 10-річні казначейські облігації мають прибуток 4,16%, тоді як довгострокові 30-річні казначейські облігації приносять 4,26% річних.

Так, у 2021 році дохідність 30-річних паперів була близько 1,96%, а роком раніше — ще нижче. Фактично, дохідність казначейських облігацій у 2022—2023 роках є найвищою з 2010 року.

Чи є казначейські облігації гарною інвестицією

Будуть казначейські облігації гарною інвестицією чи поганою — залежить від вашого фінансового плану.

Для людей, які не схильні до ризику та хочуть зберегти капітал, облігації, які випускає уряд США, можуть чудово підійти. Але для тих, хто вкладає для виконання довгострокових інвестиційних цілей, таких як, наприклад, вихід на пенсію, казначейські облігації навряд чи забезпечать досить високий рівень дохідності для виконання поставлених завдань. Акції все ж таки дають кращі результати для приросту капіталу на довгостроковому часовому інтервалі.

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Недоліки інвестування в US Treasuries

Інвестування в казначейські облігації має свої певні недоліки.

По-перше, казначейські облігації можуть мати значну волатильність ціни з часом, особливо в перші роки, коли до їх погашення залишаються ще десятиліття.

По-друге, якщо ринкові відсоткові ставки підвищаться, вартість наявних казначейських облігацій може впасти. Хоча зараз уже всі потроху готуються до зниження ставки наступного року, що, навпаки, принесе позитив власникам облігацій у вигляді зростання вартості активу.

По-третє, проблемою може стати те, що казначейські облігації виплачують відсотки кожні півроку, що може бути незручним для людей, які покладаються на свої інвестиції для повсякденних витрат.