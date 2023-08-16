Америка буде вам винна: навіщо купувати US Treasuries

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

16 серпня 2023, 15:50 Читать на русском

Америка буде вам винна: навіщо купувати US Treasuries

Казначейські облігації, трежеріс, часто зустрічаються у розмовах експертів із фінансових ринків. Що це за папери, чому вони важливі для інвесторів усіх калібрів і скільки на них наразі заробляють, «Мінфіну» розповів інвестиційний аналітик Євгеній Тригубченко.

Казначейські облігації, трежеріс, часто зустрічаються у розмовах експертів із фінансових ринків.

Що таке трежеріс і навіщо їх купують інвестори

Казначейські облігації США (Treasury bonds) — це державні боргові цінні папери, що випускаються Міністерством фінансів США (Казначейством США) через Бюро державного боргу, що діє в його складі.

Казначейські цінні папери працюють так само, як і стандартні облігації: їх власник має право на отримання грошового доходу протягом усього терміну володіння зобов'язанням. Виплату належного власнику доходу здійснюють за купонами або при погашенні зобов'язання шляхом нарахування відсотків до номіналу.

Дохідність трежеріс може зростати і падати. На їхню ціну впливають два ключові фактори:

  • Динаміка ставки ФРС (що вона вища, тим вищою є дохідність за випущеними трежеріс, і тим нижчою є їхня ціна).
  • Економічна ситуація у світі. Наприклад, банківська криза до середини березня 2023 року призвела до падіння дохідності та зростання цін.

Інвестори та уряди інших країн купують американські облігації, тому що це надійний та ліквідний актив, який дозволяє сформувати фінансову подушку та отримувати стабільний дохід.

Читайте також: Дохідність однорічних трежеріс вже вище дохідності S&P500: чи варто ризикувати і далі

Чому американські облігації такі популярні

  1. Безпека. US Treasuries вважаються одними з найбезпечніших інвестиційних інструментів. Оскільки це облігації, які випускає уряд Сполучених Штатів, ризик невиплати є дуже низьким, якщо зважати на фінансовий рівень країни.
  2. Ліквідність. Ринок US Treasuries є одним із найліквідніших ринків у світі. Це означає, що інвестори можуть дуже швидко купувати або продавати ці цінні папери без значних втрат у ціні (мінімальні спреди).
  3. Дохідність. US Treasuries, зазвичай, надають стабільний грошовий потік для інвесторів у вигляді купонів. Це особливо привабливо для тих, хто шукає надійне джерело доходу. А зараз дохідність ще й аномально висока.
  4. Глобальна довіра. Як інструменти від уряду США, американські облігації мають високий рівень довіри серед глобальних інвесторів, що робить їх популярними не тільки у Сполучених Штатах, а й у всьому світі.
  5. Регуляторна роль. Багато інститутів та банків використовують US Treasuries, як базовий актив, для відповідності регулятивним вимогам щодо капіталу та ліквідності.

Загалом, US Treasuries популярні через свою безпеку, ліквідність, стабільний доход і роль у диверсифікації портфеля, що робить їх заслуженою частиною багатьох інвестиційних стратегій.

US Treasuries минулого тижня

Дохідність коротких облігацій трохи знизилася, але дохідність середньострокових та довгострокових паперів суттєво зросла.

Так, 10-річні бонди зросли за дохідністю на 0,14%. Тригером до зростання стали дані щодо інфляції США, незважаючи на те, що, на думку багатьох економістів, вони вказують на продовження зниження інфляційного тиску.

Аукціон 10-річних облігацій відбувся на фоні сильного попиту, а 30-річні — розмістилися з вищою дохідністю та слабким попитом. Аукціони, загалом, нормально абсорбуються ринком, і це не є ключовим драйвером дохідності.

Дохідність US Treasuries

Джерело: Bloomberg

Дохідність найвища за останні 12 років

Станом на 15 серпня 2023 року, короткі облігації (до 1 року) мають дохідність 5,2% річних, 2-річні папери — 4,9%, 5-річні облігації — 4,3%, а 10-річні казначейські облігації мають прибуток 4,16%, тоді як довгострокові 30-річні казначейські облігації приносять 4,26% річних.

Так, у 2021 році дохідність 30-річних паперів була близько 1,96%, а роком раніше — ще нижче. Фактично, дохідність казначейських облігацій у 2022—2023 роках є найвищою з 2010 року.

Чи є казначейські облігації гарною інвестицією

Будуть казначейські облігації гарною інвестицією чи поганою — залежить від вашого фінансового плану.

Для людей, які не схильні до ризику та хочуть зберегти капітал, облігації, які випускає уряд США, можуть чудово підійти. Але для тих, хто вкладає для виконання довгострокових інвестиційних цілей, таких як, наприклад, вихід на пенсію, казначейські облігації навряд чи забезпечать досить високий рівень дохідності для виконання поставлених завдань. Акції все ж таки дають кращі результати для приросту капіталу на довгостроковому часовому інтервалі.

Читайте також: Куди інвестувати військовим: 6 простих та дохідних інструментів

Недоліки інвестування в US Treasuries

Інвестування в казначейські облігації має свої певні недоліки.

По-перше, казначейські облігації можуть мати значну волатильність ціни з часом, особливо в перші роки, коли до їх погашення залишаються ще десятиліття.

По-друге, якщо ринкові відсоткові ставки підвищаться, вартість наявних казначейських облігацій може впасти. Хоча зараз уже всі потроху готуються до зниження ставки наступного року, що, навпаки, принесе позитив власникам облігацій у вигляді зростання вартості активу.

По-третє, проблемою може стати те, що казначейські облігації виплачують відсотки кожні півроку, що може бути незручним для людей, які покладаються на свої інвестиції для повсякденних витрат.

Коментувати

Коментарі - 7

+
+15
Riojas
Riojas
16 серпня 2023, 16:17
#
Насколько это доступно пересічному с учетом запрета на внешние платежи?
+
0
gorobezus
gorobezus
16 серпня 2023, 16:56
#
Особенно учитывая среднюю зп до вычета налогов не дотягивающую даже до 500 бакинских, да.
+
+30
Valllent
Valllent
16 серпня 2023, 17:25
#
Доступность около нуля. В Украине человек не имеет право свободно распоряжаться своим капиталом.
+
0
Lolik1837
Lolik1837
16 серпня 2023, 17:54
#
У европейцев ставка на гособлигации намного ниже . Например у немцев 3,625 % ставка на трехмесячные , и 3,603% годовая ставка
https://ru.investing.com/rates-bonds/germany-government-bonds

Самый интересный вариант в странах ЕС у поляков -7,26% ставка на двухмесячные облигации
https://ru.investing.com/rates-bonds/poland-government-bonds

Но все эти разговоры так и останутся разговорами. Хотелось бы знать где простой украинец, находясь в Украине, может инвестировать в те же ценные бумаги США, Германии или той же Польши ?
+
0
brigadirius
brigadirius
16 серпня 2023, 18:03
#
У нас всі фінансові експерти пишуть свої статті для корупціонерів. Якщо людина бізнесмен то вона вкладає кошти у власний бізнес.
+
+15
Lolik1837
Lolik1837
16 серпня 2023, 18:25
#
«У нас всі фінансові експерти пишуть свої статті для корупціонерів. Якщо людина бізнесмен то вона вкладає кошти у власний бізнес.»

А «пересічному» это, по вашему, неинтересно? То есть простому украинцу неинтересно куда он может просто вложить свои 10 или 20 тысяч долларов, которые он накопил и которые будут у него не просто тупо лежать «в чулке», а находиться в ценных бумагах и приносить, например, 500−1000 долларов в год пассивного дохода?

Очень опрометчиво вы рассуждаете
+
0
Rubi0
Rubi0
16 серпня 2023, 18:52
#
Приносить доход это громко сказано, просто хотябы уберечь от инфляции доллара
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами