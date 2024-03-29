Програми лояльності: Як заробити або заощадити на банківських послугах

Більшість українських банків проводять різноманітні акції та виплачують своїм клієнтам бонуси. «Мінфін» зібрав найцікавіші пропозиції, які допоможуть підвищити дохідність депозитів або заощадити на покупках.

Конкуренція між банками за клієнтів стає все жорсткішою. Наші фінустанови далеко попереду європейських колег за комплексом послуг і рівнем клієнтського комфорту. В умовах війни ця конкуренція стала ще жорсткішою.

Простий приклад: в умовах 100-відсоткового гарантування вкладів фізосіб у разі банкрутства банку на перше місце для вкладника вийшли привабливіші умови розміщення коштів. Але на фоні зниження облікової ставки та дохідності депозитних сертифікатів, одного з основних джерел доходів фінансистів, зберігати високі ставки фінустанови не можуть.

За цих умов головними конкурентними перевагами банків стають різноманітні програми лояльності та акції. «Мінфін» вирішив розібратися, що саме пропонують фінустанови.

Кешбек

Кешбек — це повернення покупцю частини витрачених коштів за товари чи послуги. Кошти для повернення клієнтам банк бере з комісій за розрахунки, які бізнес сплачує за еквайринг. Інакше кажучи, банки діляться частиною своїх доходів, заохочуючи людей користуватись саме їх послугами.

За даними «Мінфіну», кешбек виплачують 17 українських банків (включаючи необанки):

А-Банк,

Акордбанк,

Банк Глобус,

Банк інвестицій та заощаджень,

Креді Агріколь Банк,

Кристалбанк,

Піреус,

Полікомбанк,

ПУМБ,

РВС Банк,

Сенс Банк,

Таскомбанк,

Укрсиббанк,

Юнекс Банк,

izibank,

monobank,

sportbank.

Ще три банки (Укргаз, Радабанк та Кредобанк) повідомили редакції, що, хоча зараз не виплачують кешбек, планують почати це робити у найближчому майбутньому. Також акцію з виплати кешбеку запустив Приватбанк, але вона діє лише до кінця травня, і кошти нараховуються тільки за розрахунки з кредитного ліміту. Також Приват пропонує кешбек за покупки в окремих категоріях, наприклад, зараз за кіно та розваги.

Програми кешбеку, зазвичай, досить подібні. Банки пропонують клієнтам низку категорій, у яких можуть нараховуватись кошти, а ті обирають декілька з них. За обраною категорією нараховується певний відсоток. Додатково фінустанови можуть пропонувати кешбек від партнерських магазинів.

Розмір кешбеку відрізняється за категоріями і становить від 0,5% до 20%. Наприклад, у березні 20% платив Акордбанк за розрахунки в хімчистках, а ПУМБ і Глобус — у транспорті. Якщо ж говорити про таку популярну категорію, як «продукти харчування», то тут найвищий кешбек за розрахунок власними коштами, який знайшов «Мінфін», становив 2% — його пропонував Глобус. Також у Піреусі кешбек у 2% пропонується практично у всіх категоріях.

Нарахування кешбеку у різних банках відрізняються.

🔵 Наприклад, Сенс Банк пропонує нарахування кешбеку за 12 категоріями, а кількість тих, які може обрати клієнт, залежить від рівня учасника програми, й становить від 2 до 7. Наступного місяця підвищений кешбек банк пропонуватиме у таких категоріях:

Квіти (5% за розрахунками кредитними коштами, 6% - власними);

Хімчистки (5%, 6%);

Зоомагазини (5%, 6%);

Кіно та театри (5%, 6%);

Книги (5%, 6%);

В інших категоріях кешбек становить від 0,75% до 2,5%.

🔵 Також у Сенс Банку є особлива категорія — бонуси за розрахунок гаджетом. Тобто кожного разу, коли клієнт оплачує покупки за допомогою Apple Pay чи Google Pay, отримуєте 0,5% кешбеку. Але, якщо робити покупки в категорії, за якою передбачено вищий кешбек, матиме саме його.

Користуючись кешбеком, клієнти банків мають враховувати і обмеження. Практично всі банки встановлюють верхню межу нарахування на місяць в 500 грн. Крім цього, при виплаті коштів за кешбек із них стягується податок — 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Таким чином, варто розраховувати на максимальну виплату «чистими» у розмірі близько 400 грн на місяць.

🟢 Зі свого боку, А-Банк кожного місяця пропонує клієнтам обрати кешбек 2 категорії із 6−7 запропонованих. При цьому якщо власник картки обрав категорію і в ній не зробив витрат, то він може зайти в меню «Кешбек» застосунку банку і обрати іншу категорію. Подібним чином А-Банк пропонує обирати партнерські категорії — якщо не обрали потрібного партнера — можна його додати.

Крім цього, в А-Банку є картка «Вигода», за якою нараховується 1% на всі витрати, а скористатись цим кешбеком можна в мережі Епіцентр. Якщо ж використовувати картку «АТБ» від банку, то кешбек у магазинах мережі сягатиме 1,2%. Найвищий же кешбек А-Банк цього місяця пропонує за покупки в кіно — 10%.

Бонуси до депозитів

В умовах, коли НБУ знижує облікову ставку, донизу йдуть і відсотки за депозитами — зараз за річними вкладами у гривні середня ставка становить 13,3%, хоча ще півроку тому була 13,8%, а влітку досягала майже 15%.

Водночас, переважна більшість банків дає можливість отримати підвищені відсотки протягом певного періоду або при виконанні деяких умов. Загалом, проаналізувавши сайти банків, «Мінфін» нарахував 48 установ, які дають можливість отримати підвищений дохід за депозитом. Зазвичай, «бонуси» перебувають в межах 0,5−1%.

Найчастіше фінустанови пропонують збільшені відсотки, коли сума депозиту перевищує визначену межу, такі пропозиції є у 20 банках. У різних випадках ця сума може становити від 100 тис. і до 10 млн грн.

Серед банків, які мають такі пропозиції, — Сенс Банк.

🔵 У ньому до 30 червня діє акція «Бонус до депозиту»: за її умовами при відкритті депозиту «Прибутковий» на термін від 99 днів, та на суму від 250 тис. грн (чи на ту ж суму у доларах США за курсом НБУ), клієнт може отримати додаткові відсотки. Для отримання додаткових відсотків потрібно витягнути картку з прихованим розміром бонусу.

Також 20 банків готові платити вищі відсотки, якщо рахунок відкривається онлайн, а у 18 установах є бонус до ставки при пролонгації депозиту.

Крім цього, у 5 банків «Мінфін» знайшов програми підвищених відсотків за депозитами для військовослужбовців. Це Акордбанк, Комінбанк, Кристалбанк, Укргаз та УБРР. Також у банках Альянс та Львів проходить акція, за якою нараховується додаткова дохідність до депозиту, але перераховується вона на підтримку ЗСУ.

🟢 Незвичайну пропозицію підготував А-Банк: якщо клієнт перерахує гроші на картку цього банку з картки чи рахунку іншого, і оформить вклад Online, фінустанова нарахує йому трансфер-бонус у розмірі 0,5% на рахунок кешбеку.

Ще одна неочікувана пропозиція — від Таскомбанку. В той час, як фінустанови, переважно, спонукають відкривати вклади онлайн, він дарує пам'ятну монету при відкритті вкладу від 150 тис. грн саме у відділенні.

Також 4 банки беруть участь у акції «Бонус до депозиту» від нашого сайту. За нею додаткову дохідність до 1,25% річних можна отримати, відкривши вклад через «Мінфін».

Що говорять про бонуси банкіри

Бонуси та програми лояльності є ключовими факторами при виборі банку для діджитальних клієнтів, які обирають для себе найвигідніші пропозиції на ринку. У грудні 2023 року компанія Inmind. Research&Consulting провела дослідження, згідно з яким близько 45% клієнтів готові змінити банк, якщо знайдуть кращі умови програми лояльності. Причому найважливішими бонусами для себе споживачі банківських послуг вважають ті, які можуть отримати за регулярні операції. Наприклад, придбання продуктів, купівля ліків чи оплата квитків у кіно.

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За банківськими картками — майбутнє фінансового сектору України. А якщо обирати — просто зробити витрату і нічого не отримати, чи отримувати кешбек або знижки на витрати, які, в будь-якому разі, довелося б робити, — вибір очевидний. Тому, як тільки починається новий місяць, ми завжди з нетерпінням презентуємо клієнтам нові категорії.

Що ще вигадують банки

Загалом, згадки про різноманітні акції, за виключенням кешбеку та бонусів до депозиту, редакція знайшла на сайтах 28 банків, тому поділимося тими, які, на нашу думку, є найцікавішими чи найоригінальнішими.

🔵 Сенс Банк створив реферальну програму «Запроси друга», для участі у якій потрібно запросити клієнта, який ніколи до цього не користувався послугами цієї установи. Відразу після відкриття картки в мобільному додатку Sense SuperApp і нинішній, і новий клієнт отримують винагороду у вигляді 100 бонусів Cash'u — це бали, якими виплачується кешбек і їх можна обміняти на гривні.

Реферальні програми, загалом, досить поширені в українських банках. «Мінфін» дізнався, що також їх проводять, зокрема, monobank, izibank, sportbank, Укрсиббанк, Прокредитбанк, Глобус та Ідея. А ось у Полікомбанку діє реферальна програма при залученні нового клієнта для оренди індивідуального сейфу: за це можна отримати знижку 10%.

Завдяки акціям банки намагаються залучати клієнтів і до своїх зарплатних чи пенсійних проєктів. Наприклад, Кредобанк надає бонус 500 грн на рахунок кожному працівнику нововідкритого зарплатного проєкту після виплати йому першої зарплати. А у Кристалбанку є можливість виграти 1 тис. чи 5 тис. грн за відкриття пенсійної картки.

Популярні в банках також різноманітні розіграші. Особливо полюбляють фінустанови дарувати нові iPhone. Акції з розіграшем цього гаджету є, зокрема, в Ощадбанку (треба розрахуватися дитячою карткою від MasterCard), Таскомбанку (за розрахунки карткою Very Card), А-Банку (за перекази за кордон із валютної картки), Піреус (за розрахунки карткою Visa), Райффайзен (основна умова — встановити застосунок банку).

🔵 Також Сенс розігрує «яблучний» ноутбук (шанс виграти можна обміняти на бали на кешбек), а Таскомбанк — ноутбук Asus (варто розраховуватись карткою Visa).

🟢 А-Банк робить ставку на партнерські програми з Епіцентром та АТБ. Наприклад, при вході в програму лояльності «АТБ» клієнт побачить найактуальніші пропозиції за карткою та порівняння, на скільки відсотків він випереджає інших користувачів за сумою нарахованого кешбеку. Також у цьому меню можна побачити всі витрати за карткою «АТБ», за якою користувачі отримують знижки до 50%, та переглянути чек і побачити, скільки загалом вдалося заощадити коштів.

Також банки долучаються до акцій, які організовують системи платіжних карток. Зокрема, Visa для власників всіх карток пропонує безкоштовний доступ до відеосервісу Sweet.tv (варто розраховуватись на певну суму щомісяця) і знижки в громадському транспорті Києва та Львова.

MasterCard надає знижки на квитки Укрзалізниці, покупки в Fozzy, на сайті Сільпо тощо. Для преміальних карток обидва сервіси передбачають значно більший перелік акцій та знижок.

Велика кількість різноманітних акцій дозволяють клієнтам підбирати ті послуги, які найвигідніші для них, а також тримати у гаманці картки низки банків, щоб фактично за будь-які покупки отримувати кешбек та інші бонуси.

💰 Які бонуси пропонуватимуть банки в квітні 💰