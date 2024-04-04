Золото знову оновило історичний рекорд: чи можна ще заробити на хвилі зростання

3 квітня вартість золота вперше перевищила 2300 доларів за унцію, продовживши своє тижневе ралі. З початку 2024 року метал подорожчав вже майже на 11%… Як довго триватиме ця хвиля зростання, чи немає ознак перегріву на ринку, і чи варто ще вкладатися у шляхетний метал, розберемо докладніше.

У період серйозних потрясінь золото завжди залишалося одним із найнадійніших інструментів для людей, які бажають зберегти свої заощадження у складні та темні часи. Сучасний світ — не виняток.

Пандемія коронавірусу у 2020 році, початок війни росії проти України в лютому 2022 року, зростання напруженості між Китаєм і США навколо Тайваню 2023 року, атаки ХАМАС на Ізраїль — ось далеко не повний перелік посилення міжнародної напруженості, який відразу ж позначався на котируваннях золота у світі:

Для тих, хто зробив «золоту» ставку у 2023-му та першому кварталі 2024 року, вкладення виявилися суперприбутковими.

Не кажучи вже про тих, хто купив золото восени 2022 року, коли ціна «жовтого металу» на фоні завершення пандемії COVID-19 ненадовго просіла до рівнів близько $1650 за тройську унцію, або вже на початку жовтня 2023 року, коли золото ситуативно знизилося до $1825 за унцію.

Закривши свої спотові контракти на початку квітня 2024 року ($2273,22 за унцію на момент написання статті), вони отримали б дохід, відповідно, у межах $623,22 та $448,22 на унцію.

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Чому золото продовжує зростати

Є декілька причин, які підштовхують інвесторів до продовження скуповування золота, сподіваючись на його зростання. Ось основні:

Період зниження відсоткових ставок ФРС, що наближається. Більшість аналітиків говорять про початок циклу зниження ставок Федрезерва вже з літа цього року. Це призведе до скорочення інтересу до долара, його потенційного послаблення та переливу частини спекулятивного капіталу в інші активи, у тому числі й у золото.

Світові макроекономічні, геополітичні та воєнні ризики, що посилюються. Інвестори вкладаються в золото, як у актив-притулок із метою хеджування та диверсифікації.

Політична турбулентність у США. Політичні дебати між республіканцями та демократами нещодавно знову підвели країну до небезпечної межі, за якою міг статися шатдаун. У поєднанні з $34 трлн держборгу на початок січня 2024 це як психологічно, так і економічно працює проти долара і на користь золота. Плюс, прийдешні президентські вибори, які будуть нелегкими і малопрогнозованими, що завжди в США призводить до зростання попиту на золото з боку консервативних інвесторів.

Високий попит на золото з боку світових центральних банків фіксується вже декілька років поспіль. У 2022 році центробанки збільшили свої запаси благородного металу на 1136 тонн на суму близько $70 млрд. У 2023 році їхня річна чиста закупівля склала 1037 тонн.

Згідно зі звітом Всесвітньої ради із золота (WGC), майже чверть центральних банків підтвердили свої плани нарощувати й надалі золоті резерви протягом року. Центробанки таким чином диверсифікують свої ризики та підтримують попит на золото на рекордно високому рівні. Ця тенденція спостерігається і у 2024 році. Наприклад, лише за січень 2024 року центральні банки збільшили обсяги світових офіційних золотих резервів до 42 тонн. Рекордсменами стали:

Центральний банк Туреччини, який купив 12 тонн золота;

Народний банк Китаю — 10 тонн;

Резервний банк Індії — майже 9 тонн;

Національний банк Казахстану — 6 тонн;

Центральний банк Йорданії — 3 тонни;

Чеський національний банк — майже на 2 тонни.

Поступова активізація попиту з боку двох основних споживачів фізичного золота у світі — Китаю та Індії. Там зростає попит із боку населення на ювелірні вироби. Чисельність населення Індії на початку 2024 року досягла 1,444 млрд, населення Китаю — близько 1,409 мільярда за загальної чисельності населення Землі в 8 млрд осіб.

Тобто два ці найбільші ринки покупців фізичного золота у вигляді ювелірних прикрас (період святкування китайського Нового року та сезон весіль в Індії) становлять майже 35,7% від загального населення нашої планети. Попри наслідки пандемії в КНР та Індії, та просідання економічного зростання в Китаї, попит на золото в цих двох країнах продовжує зростати.

З огляду на всі перелічені фактори, 2024 рік може стати для золота одним із кращих.

Піки волатильності «золотих» цін припадуть на періоди загострення військової, політичної та економічної напруги у світі. Це буде, щонайменше, «прив'язка» до військових подій в Україні, Сектору Газа, американських президентських виборів у листопаді цього року, а також до періодів оголошення рішень Федрезерва США за відсотковими ставками влітку 2024 року.

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Що буде з цінами на золото навесні-восени 2024 року

За моїм прогнозом, є три варіанти розвитку ситуації із золотом навесні-восени 2024 року:

Негативний для цін на золото, але позитивний для людства, при якому геополітична напруженість знижується, найбільші світові гравці уникають загрози скочування до нової Світової війни. Війна в Україні, а також конфлікти навколо Тайваню, в Секторі Газа та в частині інших «гарячих точок» переходять у фазу конструктиву та вирішення, рф залишає територію України.

Зниження військових загроз та перебудова світової економіки на відновлення активізують фондовий ринки та інвестори починають виходити з активу-притулку у перспективніші напрями вкладення коштів. У цьому випадку котирування золота поступово знижуються до мети $1680−1950 за тройську унцію до кінця осені 2024 року.

Позитивний для золота, але критичний для людства, при якому геополітична, економічна, військова та соціальна напруженість лише посилюються. У результаті, попит на золото зростає як через додаткові «страхи» приватних інвесторів, так і за рахунок дій центробанків, які все активніше позбавляються у своїх резервах від фіатних валют, паралельно з цим використовуючи все активніше «друкарський верстат» для покриття зростаючих військових і соціальних витрат.

У результаті, попит на золото підштовхує ціни до рівнів від $2350 до $2700−2900 за унцію до кінця осені 2024 року за рахунок спроб інвесторів хеджувати та диверсифікувати свої ризики.

Найімовірніший. Військові конфлікти у всьому світі зберігаються в стадіях, що діють зараз. Світова економіка залишається на межі входження до рецесії, щонайменше, у Європі та слабкого зростання у США. Китай залишається зі зростаючими проблемами на ринку нерухомості та відтоком міжнародного (переважно, американського) капіталу. Індія поступово отримує економічний прибуток від переробки російської санкційної нафти, що стимулює зростання ВВП і добробуту середнього класу.

Чинник геополітики залишається головним маркетмейкером на всіх ринках, зокрема, і золотом. У моменти відносної стабільності під час переговорів щодо виходу із криз та появи компромісних рішень з економічних питань золото залишається в межах коридору від $1890 до $2330 за унцію.

З початком поступового зниження відсоткових ставок ФРС та ЄЦБ ціна золота входить до коридору $2000-$2450 за унцію вже до кінця осені 2024 року.

Оскільки глобальна проблема виходу людства з кризи залишиться невирішеною у 2024 році, центробанки більшості економічно розвинених країн продовжать уникати фіатних грошей у резервах, нарощуючи запаси золота. У результаті, воєнна та політична нестабільність залишаються на порядку денному весь 2024 рік і переходять у 2025 рік, що забезпечує інтерес до золота з боку всіх груп інвесторів і центробанків, і в 2025 році з метою у $2500−2800 за унцію.

За такого розвитку подій заможним українцям доведеться проводити диверсифікацію своїх активів і вони продовжать поступово нарощувати обсяги золота, що купується. Як у вигляді ювелірних прикрас, так і у вигляді злитків та монет. Це не гарантує їм значного заробітку, як у 2023 році, оскільки ціни на золото вже досить високі, але дозволить диверсифікувати свої ризики на період війни.