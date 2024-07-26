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26 липня 2024, 18:41

Жоден з інвестпроєктів, які потрапили до «чорного списку» НКЦПФР, не закрився

Усі компанії, що є у списку сумнівних інвестиційних проєктів Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, продовжують працювати. Про це розповів член НКЦПФР Іраклій Барамія, пише LIGA.net.

Усі компанії, що є у списку сумнівних інвестиційних проєктів Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, продовжують працювати.

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«Наразі із 330 проєктів зі списку працює близько 70%. Тоді як інші 30% теж працюють, але вже під новими назвами та вебадресами», — зазначив Барамія.

Кейсів, що офіційно домагаються того, щоб їх виключили із «чорного списку» НКЦПФР, тільки декілька.

«До Комісії надходило більш як десять звернень від проєктів щодо виключення їх зі списку. Невелика кількість із них намагається розв'язати це питання в судовому порядку», — розказав Іраклій Барамія.

У самих компаніях із «чорного списку» свою присутність у переліку сумнівних інвесткомпаній НКЦПФР зазвичай пояснюють клієнтам (тим, які питають) як помилку.

Перелік сумнівних інвестиційних проєктів з’явився на сайті фондового регулятора у серпні 2020 року. Тоді у ньому було 17 кейсів.

За задумом НКЦПФР, «чорний список» має вберегти українців від ризикованих вкладень.

Джерело: Мінфін
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