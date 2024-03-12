НПФ, ОВДП чи валюта: як вигідніше збирати на пенсію

«Якщо у вас немає накопичень, розраховувати на пенсію взагалі не варто», — заявляв міністр фінансів Сергій Марченко ще до повномасштабного російського вторгнення. Війна лише посилила проблему, а шляхів її вирішення у держави поки що немає. У майбутніх пенсіонерів залишається один варіант — збирати на майбутню пенсію самостійно. «Мінфін» вирішив розібратися, чи варто для цього користуватись послугами недержавних пенсійних фондів.

Скільки в Україні НПФ та їх клієнтів

Наразі в Україні зареєстровано 63 недержавних пенсійних фондів, хоча в реальності працюють 58.

Ці фонди діляться на відкриті, професійні та корпоративні. Насамперед, нас цікавлять саме відкриті, адже їхнім учасником може стати кожен бажаючий. Професійні ж створюються для людей певної професії, а до корпоративних можуть долучитись лише працівники певної компанії.

Найбільший в Україні НПФ саме корпоративний — створений для працівників Національного банку. У ньому зосереджено 2,1 млрд грн активів, притому, що всі фонди разом мають 4,88 млрд. До п'ятірки найбільших входить і корпоративний фонд Укрексімбанку, де активів на 384 млн грн.

Серед відкритих найбільшим за обсягом активів є фонд ОТП Пенсія, у якому їх на 456 млн грн, далі йдуть Приватфонд (405 млн грн), Емерит-Україна (268 млн грн), Фармацевтичний (211 млн грн) та Династія (191 млн грн).

За даними Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, за підсумками першого півріччя минулого року, клієнтами НПФ було близько 886 тис. осіб. Якщо порахувати, скільки активів припадає на одну особу у таких пенсійних фондах, то сума виявиться незначною — близько 5,5 тис. грн.

Це говорить про те, що багато людей є лише формальними учасниками фондів, їх рахунки не поповнюються. Наприклад, лідер за кількістю учасників — професійний НПФ Магістраль — налічує їх 326 тис., але активів у нього трохи менше 66 млн, тобто на одного учасника в середньому припадає близько 200 грн.

Як працюють НПФ

Максимально спрощуючи, принцип роботи НПФ можна описати наступним чином. Ставши учасником фонду, людина впродовж певного терміну поповнює рахунок. НПФ збирає ці гроші та інвестує їх, забезпечуючи приріст.

Коли людина досягає наперед визначеного віку, вона з цих коштів починає отримувати регулярні виплати.

На яку суму поповнювати свій рахунок і як часто це робити, учасник, зазвичай, вирішує самостійно. Водночас, цей момент варто уточнювати у фонді при відкритті рахунку — деякі з них можуть встановлювати свої правила поповнення, наприклад, мінімальну необхідну суму, або ж можуть виключати учасників за неактивність.

Часто НПФ розміщують на своїх сайтах калькулятори, які дозволяють зрозуміти, скільки орієнтовно вони виплачуватимуть коштів своїм учасникам. Там можна вказати, на яку суму і як часто ви плануєте поповнювати рахунок, впродовж якого часу це робитимете і якою буде очікувана дохідність. Після цього сервіс вкаже, які ви матимете щомісячні виплати на пенсії. Щоправда, варто розуміти, що вказана в калькуляторі дохідність — це лише сподівання на основі попередніх показників, гарантувати її в майбутньому ніхто не може.

Плюси та мінуси НПФ

Основна перевага таких заощаджень — у складному відсотку. Тобто відсотки нараховуються на вже нараховані відсотки.

Також варто відзначити, що НПФ не може зникнути, забравши кошти своїх учасників. Навіть якщо фонд ліквідовуватиметься, рахунки його учасників будуть переведені до іншої установи.

Ще один плюс НПФ — його прибутки не оподатковуються, а це дозволяє реінвестувати більшу суму.

Мінус участі в таких пенсійних фондах — витрати на обслуговування рахунків. Формально, це має компенсуватись тим, що за інвестиції відповідають професіонали, які забезпечують вищу дохідність, але тут, звісно, без гарантій.

Крім цього, варто розуміти, що НПФ не гарантують наперед визначену дохідність, а тому вона щороку змінюється, залежно від ефективності управління коштами. І хоча для мінімізації ризиків законодавство обмежує перелік активів, в які можуть інвестувати пенсійні фонди, від збитків клієнти не застраховані.

Куди інвестують НПФ

Закон про недержавне пенсійне забезпечення встоновлює обмеження для напрямів інвестицій НПФ. Відповідно до нього, вони можуть розподіляти кошти між такими напрямами:

до 50% - державні цінні папери (ОВДП);

до 50% - банківські депозити;

до 50% - облігації міжнародних фінансових організацій, що розміщуються на території України;

до 40% - українські корпоративні облігації;

до 40% - іпотечні облігації;

до 40% - акції українських емітентів;

до 20% - українські муніципальні облігації;

до 20% - акції іноземних емітентів;

до 10% - об'єкти нерухомості;

до 10% - банківські метали.

Крім цього, закон обмежує обсяги інвестицій у конкретного емітента цінних паперів, щоб вся квота певної категорії не була спрямована виключно на нього.

Хоча законодавство встановлює досить широкий перелік активів, в які можуть інвестувати НПФ, переважно, обирають лише два з них, а на решту припадає незначна частка.

За даними НКЦПФР, минулого року розподіл активів фондів був наступним:

45,6% — державні облігації;

43,3% — депозити;.

6,1% — українські корпоративні облігації;

1,8% — нерухомість;

1,3% — дебіторська заборгованість;

1% — акції;

0,5% — банківські метали;

0,2% — муніципальні облігації.

Якщо дивитися на структуру портфеля ключових НПФ, то співвідношення активів відрізнятиметься непринципово — у всіх чільне місце займають ОВДП та депозити.

Дохідність НПФ

За підсумками минулого року, всі найбільші НПФ забезпечили досить непогану дохідність:

Династія — 21,3%,

Емерит-Україна — 19,4%,

ОТП Пенсія — 17,6%,

Фармацевтичний —- 15,7%,

Приватфонд — 14,1%.

Інфляція ж, за офіційними даними, минулого року становила лише 5,1%, таким чином, найбільші фонди її впевнено обігнали.

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Водночас, якщо подивитись на їхню дохідність на довшому відрізку, то картина буде не такою райдужною. За останні 10 років їх середня дохідність була наступною:

Династія — 19%,

Емерит-Україна — 15,7%,

ОТП Пенсія — 15%,

Приватфонд — 13,6%,

Фармацевтичний — 11,6%.

Середня ж інфляція за цей період становила 14,9%. Таким чином, серед найбільших фондів два не змогли навіть захистити кошти клієнтів від інфляційного знецінення.

Чи можна заробити більше

Українці, які не хочуть звертатись до НПФ, можуть самостійно заощаджувати собі на пенсію.

Серед найпростіших інструментів для цього можна розглянути ОВДП та готівкову валюту. Депозити ми тут не розглядаємо, оскільки раніше «Мінфін» вже розрахував, що ОВДП приносять більшу дохідність, ніж найвигідніші банківські вклади.

Поглянемо, скільки вдалося б заробити інвестору за 10 років за умов найвищої і найнижчої дохідності серед фондів, що входять до переліку найбільших. Так, 10 тис. грн, розміщені з дохідністю 19% у Династії, перетворилися б на 56,95 тис. Натомість, за дохідності 11,6%, як у НПФ Фармацевтичний, вдалося б отримати 29,97 тис. грн.

Середня дохідність ОВДП, випущених на термін 1−3 роки, за цей самий період становила 15,6%. Це більше, ніж дохідність більшості НПФ, але менше, ніж у лідерів. 10 тис. грн, розміщені за такою ставкою, перетворилися б за 10 років на 42,62 тис. грн. Таким чином, не всі, але деякі НПФ можуть принести більші заробітки, ніж самостійне придбання держоблігацій.

Тепер порівняємо з валютою. 10 років тому офіційний курс долара США щодо гривні становив 9,39, тобто тоді за 10 тис. грн. можна було купити $1 065. Зараз, виходячи з офіційного курсу, їх вдалося б обміняти на 40,76 тис. грн. Якби ж долари 10 років лежали в банку з дохідністю, скажімо, 1,5%, вони перетворилися б на $1 236, а після конвертації - на 47,30 тис. грн.

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Таким чином, деякі з НПФ дійсно можуть забезпечити прибутки більші, ніж самостійне використання найпростіших інструментів. Водночас, це стосується далеко не всіх фондів, а тому, перш ніж відкривати рахунок у якомусь із них, варто перевірити, принаймні, якою була його дохідність за попередні періоди.

Що кажуть фахівці

Як працюють недержавні пенсійні фонди під час війни «Мінфін» запитав про те, як налаштована робота недержавних пенсійних фондів (НПФ), в OTP Capital — компанії, яка управляє активами чотирьох недержавних пенсійних фондів та є засновником найбільшого серед відритих НПФ — фонду «ОТП Пенсія». На наші запитання відповідали генеральна директорка Наталя Меженська, керівник департаменту з інвестдіяльності Юрій Олексієнко та керівниця департаменту з маркетингу та продажів Світлана Парандій. Почнімо зі знайомства з НПФ. Недержавні пенсійні фонди — це поширений у всьому світі інструмент накопичення коштів на пенсію. Головна мета фонду — зберегти пенсійні накопичення від інфляції та примножити їх шляхом інвестування у фінансові інструменти. 💸 Які є переваги таких інвестицій Переваги інвестицій у НПФ, порівнюючи із самостійними заощадженнями, очевидні. Насамперед, інвестуючи в НПФ, учасник виграє від ефекту масштабу. Адже НПФ акумулює кошти всіх учасників та інвестує в різні фінансові активи. Великий портфель інвестицій — це можливість інвестувати на вигідніших умовах, що, в результаті, дає вищий прибуток. Зокрема, Фонд дозволяє заощадити на різних комісіях. Також, обираючи НПФ, ви мінімізуєте ризики інвестицій. Оскільки НПФ використовує максимально широкий набір фінансових інструментів: від депозитів та державних облігацій до акцій у корпоративному сегменті. Такий диверсифікований підхід надійніший, ніж вкладати всі кошти «в один кошик». Але головна перевага НПФ — їх захищеність. Недержавні пенсійні фонди створюються та працюють, відповідно до Закону про недержавне пенсійне забезпечення. Відповідно до цього закону, фонд не може бути оголошений банкрутом. Навіть у випадку прийняття рішення про ліквідацію фонду його засновниками, закон зобов'язує їх передати всі кошти на управління іншому пенсійному фонду. Цей механізм гарантує, що втрата пенсійних накопичень є неможливою. 🤔 Які ризики існують Варто зауважити, що НПФ діють, як інвестиційні інструменти, і тому вони піддаються інвестиційним ризикам. До прикладу, існує ризик зменшення вартості активів під час економічних криз. Однак, історичні дані показують, що пенсійні фонди, зазвичай, успішно відновлюють свою фінансову стабільність протягом деякого часу після таких подій. Наприклад, під час кризи 2008 року, вартість активів американських пенсійних фондів зменшилася до 30%, але протягом п'яти років більшість фондів змогли повернутися на свої початкові позиції. Законодавство встановлює правила, які ці ризики зменшують. Воно передбачає, що активи фонду мають бути диверсифіковані, встановлює обмеження на види активів, в які може інвестувати фонд, та на їхню кількість. Основна відповідальність за інвестиційну діяльність лежить на компанії з управління активами, тому вона зацікавлена в тому, аби розробити стратегію, яка б принесла максимальний дохід за мінімальних ризиків. 💡 У що вкладаються НПФ та чому Українські НПФ можуть використовувати інвестиційні інструменти, які дозволяє законодавство. В Законі є перелік активів, у які фонд може вкладати гроші. З початку 2023 року, враховуючи воєнний стан та високу інфляцію 2022 року, OTP Capital дотримується суворої політики зі зменшення ризиків в управлінні коштами НПФ. Було прийнято рішення відмовитись від інвестицій в інструменти, які наразі мають високий рівень ризику: корпоративні та муніципальні облігації. Перевагу було віддано ОВДП та депозитам. Як спрацювали інвестиції в ОВДП В сегменті ОВДП була застосована диверсифікація за терміном погашення, з пріоритетом інвестицій в короткострокові та середньострокові ОВДП (погашення до року та до двох років відповідно). Така стратегія інвестування дозволила мінімізувати ринкові ризики (ризики збільшення відсоткових ставок, внаслідок чого вартість ОВДП попередніх випусків знижується), а активне перебалансування портфеля НПФ дозволило отримати додатковий дохід. 💰 Інвестиції у середньострокові ОВДП були найдохіднішими протягом 2023 року, згенерувавши близько 32% річних. Скільки заробили на акціях та банківських депозитах У сегменті депозитів інвестиційна стратегія передбачає максимальну співпрацю з державними банками, які, хоча й мають нижчі ставки за депозитами, ніж комерційні банки, проте, забезпечені фінансовою підтримкою від держави. Розміщення в комерційні банки відбувається після ретельного аналізу їх кредитного рейтингу та погодження з боку ризик-комітету ОТП Групи. 💰 Дохідність за депозитами не перевищувала 18,75% річних. 💰 Найгірше спрацювала інвестиція в акції Райффайзен Банку, яка принесла близько 11 % річних у 2023 році. Проте, дані акції мають накопичений потенціал зростання в межах 60%-80%, який може бути реалізований за рахунок виплати накопичених дивідендів у період 2021−2023 років, після дозволу НБУ на вивід дивідендів за кордон. Як НПФ працюють під час війни Що ж стосується роботи з клієнтами в умовах війни, варто зазначити, що українські НПФ на початку повномасштабного вторгнення «завмерли», кількість залучень у них різко скоротилася, адже війна стала викликом для всіх. Не став винятком й фонд «ОТП Пенсія». Війна в Україні суттєво вплинула на життя людей, змусивши багатьох переосмислити свої фінансові плани. Наразі, як ніколи, важливо мати надійний інструмент для накопичення та збереження заощаджень. Запам’яталася ситуація, коли в березні 2022 року до нас звернувся перший клієнт для відкриття пенсійного контракту. Сказав: «Бачу своє майбутнє тут. Кому, як не мені, потрібно попіклуватися про нього». Такі слова надихають, вселяють віру в майбутнє та переповнюють гордістю за наших людей. Зараз ми поступово відновлюємо роботу з агентами, переформовуючи та модернізуючи процеси. За цей період ми сконцентрувалися на онлайн-каналах, які, в результаті, почали приводити все більше і більше клієнтів. Тож нас тішить те, що змінюється свідомість нашого суспільства, і що всі ми поступово беремо відповідальність за своє майбутнє на себе.

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