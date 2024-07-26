Реструктуризація боргу, ЄС передав 1,5 млрд євро з прибутків від росактивів, промислова інфляція зросла на 14%: головне за тиждень

Київ досяг принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

Fitch знизило рейтинг України після угоди щодо реструктуризації боргу

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з CC до C.

ЄС передав Україні 1,5 мільярда євро з прибутків від росактивів

ЄС передав Україні транш у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів.

Промислова інфляція в Україні підскочила на 14% за місяць. Такого не було 30 років

Промислова інфляція в Україні за місяць зросла на 14%. Це 30-річний рекорд.

НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%

Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних. За словами голови НБУ, якщо ризики для інфляційного розвитку та валютного ринку послабляться, зокрема внаслідок можливого отримання Україною більших обсягів фінансової підтримки, НБУ розгляне можливість швидшого відновлення циклу зниження облікової ставки.