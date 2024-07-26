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26 липня 2024, 20:00

Реструктуризація боргу, ЄС передав 1,5 млрд євро з прибутків від росактивів, промислова інфляція зросла на 14%: головне за тиждень

Україна домовилася з кредиторами про відстрочку виплат за зовнішнім боргом

Київ досяг принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.

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Джерело: Мінфін
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