Україна домовилася з кредиторами про відстрочку виплат за зовнішнім боргом
Реструктуризація боргу, ЄС передав 1,5 млрд євро з прибутків від росактивів, промислова інфляція зросла на 14%: головне за тиждень
Київ досяг принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України. Угода про реструктуризацію передбачатиме, що існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.
Fitch знизило рейтинг України після угоди щодо реструктуризації боргу
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті з CC до C.
ЄС передав Україні 1,5 мільярда євро з прибутків від росактивів
ЄС передав Україні транш у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів.
Промислова інфляція в Україні підскочила на 14% за місяць. Такого не було 30 років
Промислова інфляція в Україні за місяць зросла на 14%. Це 30-річний рекорд.
НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%
Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 13% річних. За словами голови НБУ, якщо ризики для інфляційного розвитку та валютного ринку послабляться, зокрема внаслідок можливого отримання Україною більших обсягів фінансової підтримки, НБУ розгляне можливість швидшого відновлення циклу зниження облікової ставки.
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