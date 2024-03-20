НБУ зменшив заробітки банкірів: фінансисти розповіли, коли почнуть різати дохідність депозитів

Вже майже тиждень ринок живе в умовах нової ключової ставки і дохідності депозитних сертифікатів НБУ . Банки поки що не відреагували на ці зміни, тож у вкладників є останній шанс зафіксувати поточну, вищу дохідність депозитів. Які умови розміщення коштів пропонують зараз приватним клієнтам банки з депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Рішення Нацбанку про зменшення облікової ставки стало неочікуваним для ринку. Адже раніше керівництво НБУ відкрито заявляло, що налаштоване переглядати свою ставку не раніше травня, із чим, до речі, погоджувалась більшість аналітиків.

На депозитний ринок більше впливатиме зниження дохідності за тримісячними депозитними сертифікатами Нацбанку, які залишаються одним із головних інструментів заробітку банкірів.

Доволі довго дохідність 3-місячних депосертифікатів була вищою за розмір ключової ставки на 4 в.п., що дозволяло стримувати зниження дохідності банківських депозитів. Тепер цей розрив скоротився до 3 в.п.

«Ми бачимо, що, в умовах пом'якшення відсоткової політики та стійкого уповільнення інфляції, необхідність у суттєвій різниці між ставкою за цією операцією (розміщенням коштів у тримісячні сертифікати НБУ — ред.) та обліковою ставкою зменшується», — так пояснив рішення регулятора його голова Андрій Пишний.

Він також ще раз наголосив, що збереження привабливості гривневих інструментів залишається у приоритеті Нацбанку, а отже, він залишає операції з тримісячними депсертифікатами, які стимулюють банки конкурувати за вкладника.

Втім, такі серйозні зміни у монетарній політиці, у будь-якому разі, змусять банки переглянути умови залучення коштів від бізнесу та населення.

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв вважає, що наступні два-три тижні спрацює інерція ринку, оскільки на впровадження змін потрібен час. До того ж, поки що в банках діють акційні програми, за якими вкладники все ще можуть отримати привабливіші умови.

«Останні рішення монетарного комітету, зокрема, зниження ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами з 19% до 17,5%, є важливими для формування кон’юнктури банківських депозитних програм.

Ми очікуємо, що вже за 2−3 тижні на ринку стане помітним поступове зниження дохідності за гривневими вкладами. На мій погляд, максимальні ставки, залежно від терміну вкладу, навряд чи будуть вищими за 16% річних (наразі цей показник сягає 17%). Середні ж показники за вкладами від 3 до 6 місяців складуть до 12,5% річних, а за депозитами від 6 до 12 місяців — будуть на рівні 12% річних", — вважає Дмитро Замотаєв.

Голова правління Юнекс Банку Іван Світек вважає, що зміни у ставках банків відбудуться навіть раніше. «Ті з банків, хто пропонував вкладникам максимальні ставки за тримісячними вкладами на рівні 17−18% річних, будуть змушені приймати рішення оперативно.

Звичайно, депозитні сертифікати НБУ — не єдиний спосіб вкладення залучених у населення та бізнесу коштів. Однак, це зручний та затребуваний інструмент для керування ліквідністю. Тому ігнорувати зниження ставок за ними неможливо. Думаю, в перспективі найближчих тижнів максимальні ставки за вкладами у гривні терміном на три місяці опустяться в діапазон 15−16,5% річних", — говорить Іван Світек.

З 21 березня ставка за тримісячними вкладами в Юнекс Банку опуститься до 15−15,5% річних, залежно від суми, а прибутковість 6-місячного депозиту у гривні — до 15,5−16% річних.

«Якщо не приймати рішень щодо змін ставок залучення ресурсів, то вже в травні чиста відсоткова маржа в усіх банках впаде на 1%. Тому я прогнозую поступове зниження ставок за депозитами, яке відбуватиметься поетапно, декількома невеликими зниженнями по 0,25−0,5%.

З огляду на те, що наступне рішення щодо облікової ставки буде 25 квітня, цілком можливо, що багато банків не робитимуть різких знижень до цієї дати", — припускає голова правління Радабанку Андрій Грігель.

Менеджер із розвитку депозитних продуктів Піреус Банку Наталія Лещук каже, що банк прогнозував в лютому, що НБУ може знизити облікову ставку на 1−2 в.п. у першій половині 2024 року. «Ми очікуємо, що дані зміни призведуть до зниження депозитних ставок на 0,5−1 в.п.», — додає вона.

За її словами, найоптимальнішим для вкладників варіантом, із погляду співвідношення доходність та термін вкладу, будуть строкові депозити терміном від 3-х до 6-ти місяців. «При цьому при оформленні вкладу онлайн відсоткова ставка буде вищою у деяких банків, порівнюючи з оформленням такого ж депозиту у відділенні банку», — вважає Наталія Лещук.

Як банки змінювали ставки

Єдиним банком, хто цього разу не змінював ставки в гривні, але збільшував їх у ВКВ, став Комінвестбанк: до ставок на річні вклади у доларі і у євро банк додав 0,08 в.п. і тепер платить за ними 2,22% річних.

РВС Банк збільшив на 0,5 в.п. ставки на депозити в гривні терміном на 6 місяців. Зараз вони приносять їх власникам 15,5% річних. Банк також збільшив дохідність вкладів у доларі: ставки на піврічні депозити збільшено на 0,1 в.п. — до 1,5% річних.

Банк інвестицій та заощаджень збільшив майже всі ставки за вкладами у гривні, за виключенням найкоротших — на 3 місяці. Попри це, такі депозити тут залишаються найприбутковішими: клієнти банку заробляють на них 16% річних. За іншими строковими вкладами у нацвалюті банк тепер платить 15,75% річних.

Найвагоміше збільшення ставок у гривні цього разу провів Юнекс банк, додавши відразу 1,5 в.п. до дохідності вкладів на 3 місяці. Тепер банк платить за ними 17% річних.

Найкращі умови за вкладами на 3 місяці пропонують Радабанк (18% річних) та Кліринговий Дім (17,5% річних). На привабливому рівні - 17% річних — тримають ставки Асвіо банк, Кристалбанк, банки Український капітал та Юнекс.

Найвищу дохідність за вкладами на півроку можна знайти в Кристалбанку, який пропонує за ними 17% річних. Радабанк платить за такими вкладами 16,5% річних, а банк Глобус, Полтава-Банк, Український капітал та Піреус — по 16% річних.

За вкладами на 9 місяців попереду банк Глобус (16,5% річних), Кристалбанк (16,25% річних). 16% річних можна заробити у Полтава-Банку, та банку Український капітал.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.03.2024−18.03.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.03.2024−18.03.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 05.03.2024−18.03.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.