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14 березня 2024, 14:05

Нацбанк знизив облікову ставку до 14,5%

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до рівня 14,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до рівня 14,5% річних.

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«Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня 2024 року. Подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики», — зазначив Пишний.

За його словами, НБУ і надалі готовий динамічно адаптувати процентну політику, ураховуючи зміни в балансі ризиків для інфляції та курсової стійкості.

«Збереження контрольованої ситуації на валютному ринку та помірної інфляції, а також активізація надходжень зовнішньої допомоги створюватимуть передумови для подальших кроків зі зниження облікової ставки та пом'якшення валютних обмежень, що підтримають розвиток кредитування та відновлення економіки», — підсумував він.

Нагадаємо

25 січня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.

14 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних.

26 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних.

14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.

27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.

У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.

Що означає зміна ставки

Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.

Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

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+15
Андрей Татра
Андрей Татра
14 березня 2024, 14:52
#
Этот баран спровоцирует оток гривны с банковской системы во все что угодно с теми текущими рисками какие в стране. Ещё минимум полгода будет конвертация с гривны в различные валюты и вывоз за кордон. Большие риски …большой процент за риск. Какую можно запустить реально Экономику…когда рушат каждый день основные фонды, блок границы и мн. другое👀👀👀🙄🥺😳😳😳🧐😴
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0
neverice
neverice
14 березня 2024, 15:18
#
Так низька облікова ставка якраз і цікава для росту економіки. Коли облікова ставка зависока — гривню вигідніше вкласти в депозити та облігації, а не в реальний сектор економіки. Що власне зараз і відбувається. Але при цьому вона не має бути занизькою, бо провокує інфляційні процеси — надлишок грошей в системі. Тож зниження всього на 0,5% показує що ми маємо практично баланс різних процесів з тенденцією на повільне подальше зниження інфляційних очікувань.
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0
Mr Bungle
Mr Bungle
14 березня 2024, 15:58
#
Вони могли зробити ревінанс і 5%, всьо рівно його нікто не отримує. Зараз банківскі депозити нікому не цікаві зовсім. А кредити банку нікому крім своїх не дають…
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0
uxui
uxui
14 березня 2024, 16:01
#
Инфляция снизилась? А такое бывает? За счет дапамоги наверное?
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