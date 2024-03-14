Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до рівня 14,5% річних. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу з монетарної політики.
Нацбанк знизив облікову ставку до 14,5%
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«Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 15% до 14,5% із 15 березня 2024 року. Подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики», — зазначив Пишний.
За його словами, НБУ і надалі готовий динамічно адаптувати процентну політику, ураховуючи зміни в балансі ризиків для інфляції та курсової стійкості.
«Збереження контрольованої ситуації на валютному ринку та помірної інфляції, а також активізація надходжень зовнішньої допомоги створюватимуть передумови для подальших кроків зі зниження облікової ставки та пом'якшення валютних обмежень, що підтримають розвиток кредитування та відновлення економіки», — підсумував він.
Нагадаємо
25 січня 2024 року Правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15% річних.
14 грудня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 15% річних.
26 жовтня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 16% річних.
14 вересня Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 20% річних.
27 липня 2023 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 22% річних із 28 липня.
У червні 2022 року правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% річних до 25%.
Що означає зміна ставки
Зміна облікової ставки є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Чим вище ключова ставка, тим дорожче кредити і депозити в нацвалюті.
Максимальна облікова ставка в Україні становила 300% (жовтень-грудень 1994), а мінімальна 6% (червень 2020 — березень 2021).
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