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26 липня 2024, 12:41

У США попередили банки Індії про санкції за допомогу росії

Мінфін США попередив банки Індії про санкції за роботу з росією. Про це йдеться в листі заступника голови міністерства Уоллі Адейемо, направленому в Асоціацію банків Індії та індійські промислові асоціації, пише «Голос Америки».

Мінфін США попередив банки Індії про санкції за роботу з росією.

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Адейемо в середу попередив банки Індії, що фінансові установи, які ведуть бізнес із російськими військово-промисловими підприємствами, ризикують втратити доступ до американської фінансової системи.

«Ми знаємо, що російські військові покладаються на імпорт чутливих товарів, таких як верстати та мікроелектроніка, і звертаються до іноземних фінансових установ для спрощення цих операцій», — наголошується в документі.

За словами Адейемо, нинішній лист слідує за указом президента Джо Байдена, виданим у грудні, який запроваджує санкції проти іноземних фінансових установ, які ведуть бізнес із російськими військово-промисловими структурами.

США прагнуть продовжувати зміцнення економічних відносин з Індією, наголосив Адейемо, зазначивши, що торгівля між двома країнами за десять років зросла більш ніж на 110%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Vyacheslav23
Vyacheslav23
26 липня 2024, 15:18
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Эти все санкции беспокоят только вассалов и рабов США. По сути, если Индия проигнорирует эти угрозы — значит Индия будет считаться суверенной и свободной страной, а не страной рабов.
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demarin
demarin
26 липня 2024, 15:48
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А яка зараз росія? свабодная или страна рабов?)
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