У США попередили банки Індії про санкції за допомогу росії

Мінфін США попередив банки Індії про санкції за роботу з росією. Про це йдеться в листі заступника голови міністерства Уоллі Адейемо, направленому в Асоціацію банків Індії та індійські промислові асоціації, пише «Голос Америки».

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Адейемо в середу попередив банки Індії, що фінансові установи, які ведуть бізнес із російськими військово-промисловими підприємствами, ризикують втратити доступ до американської фінансової системи.

«Ми знаємо, що російські військові покладаються на імпорт чутливих товарів, таких як верстати та мікроелектроніка, і звертаються до іноземних фінансових установ для спрощення цих операцій», — наголошується в документі.

За словами Адейемо, нинішній лист слідує за указом президента Джо Байдена, виданим у грудні, який запроваджує санкції проти іноземних фінансових установ, які ведуть бізнес із російськими військово-промисловими структурами.

США прагнуть продовжувати зміцнення економічних відносин з Індією, наголосив Адейемо, зазначивши, що торгівля між двома країнами за десять років зросла більш ніж на 110%.