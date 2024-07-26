У травні банки видали 976 іпотечних кредитів на понад 1,7 мільярда гривень

Банки України в травні видали 976 іпотечних кредитів на загальну суму 1,737 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, повідомляє пресслужба НБУ .

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Зазначається, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у травні 2024 року залишився практично на рівні попереднього місяця.

Про видачу нової іпотеки в травні поінформували 12 банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості.

Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя» (майже всі кредити у квітні надано в межах цієї програми).

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в травні знизилася до 7,6% річних з 7,7% у квітні.

Де найбільше видавали кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у травні видано у:

Києві та Київській області (464 договори на загальну суму 911,6 млн грн, що становить 52,2% від загального обсягу),

Львівській області (53 договори на суму 110,6 млн грн),

Одеській області (52 договори на суму 79 млн грн),

Вінницькій області (42 договори на суму 72,4 млн грн).

Опитування

Під час опитування в червні 2024 року відповіді надали 39 банків з часткою 98,9% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.