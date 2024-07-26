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26 липня 2024, 14:10

У травні банки видали 976 іпотечних кредитів на понад 1,7 мільярда гривень

Банки України в травні видали 976 іпотечних кредитів на загальну суму 1,737 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, повідомляє пресслужба НБУ.

Банки України в травні видали 976 іпотечних кредитів на загальну суму 1,737 млрд грн.
Фото: НБУ

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Зазначається, що обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у травні 2024 року залишився практично на рівні попереднього місяця.

Про видачу нової іпотеки в травні поінформували 12 банків, що кредитували придбання житла. Більшість угод, як і раніше, укладалися на вторинному ринку нерухомості.

Рушієм іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в межах програми «єОселя» (майже всі кредити у квітні надано в межах цієї програми).

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами в травні знизилася до 7,6% річних з 7,7% у квітні.

Де найбільше видавали кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у травні видано у:

  • Києві та Київській області (464 договори на загальну суму 911,6 млн грн, що становить 52,2% від загального обсягу),
  • Львівській області (53 договори на суму 110,6 млн грн),
  • Одеській області (52 договори на суму 79 млн грн),
  • Вінницькій області (42 договори на суму 72,4 млн грн).

Опитування

Під час опитування в червні 2024 року відповіді надали 39 банків з часткою 98,9% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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