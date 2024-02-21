Як невеликі банки відреагували на рекордний відтік вкладів населення у січні

Свіжа статистика НБУ дещо заспокоїла і ринки, і банківських клієнтів. Як зазначається в Огляді банковського сектору за лютий 2024 року, населення продовжує накопичувати гроші на депозитах. А їх дохідність протягом року зменшилась несуттєво, порівнюючи зі зниженням ключової ставки НБУ.

Ба більше, як показує дослідження «Мінфіну», невеликі банки продовжують потроху збільшувати депозитні ставки. Про останні зміни у депозитних пропозиціях для приватних клієнтів від фінустанов із депозитними портфелями до 2 млрд грн, — у нашому свіжому огляді. Почнемо зі статистики НБУ

Нацбанк про кошти населення у банках

Обсяги гривневих коштів населення зросли на 7,3% за IV квартал та на 20,5% за 2023 рік.

«Темпи приросту впродовж кварталу прискорювалися, найпомітніше — у грудні, через сезонне надходження зарплат і премій. Кошти населення зростали майже рівномірно в усіх групах банків, найшвидше — у приватних банках (10,1%)», — зазначає регулятор.

Відтік коштів фізосіб, який був зафіксований на початку цього року, у Нацбанку пояснюють сезонним фактором і стверджують, що це «не створює загроз для стабільності фондування банків». Надто, якщо зважити, що річний темп приросту роздрібних строкових вкладів став рекордним за понад десятиліття — 37,2%. У нових гривневих депозитах надалі переважають вкладення терміном від трьох до шести місяців.

Нагадаємо, у січні українці зняли з депозитних рахунків 27 мільярдів грн — це рекордне зняття заощаджень після запровадження в Україні воєнного стану 24 лютого 2022 року.

Строкові вклади у валюті зросли на 2,2% за квартал (-4,3% р/р).

«Наприкінці року зняття частини валютних обмежень спричинило скорочення попиту на купівлю валюти для вкладення на строкові депозити. Обсяги валютних строкових депозитів зростали в усіх груп банків, найактивніше — в іноземних», — йдеться у свіжому огляді НБУ.

Нацбанк про депозитні ставки

Минулого року регулятор суттєво знизив свою ключову ставку відразу на 10 в.п. — до 15% річних. Одночасно скорочувалася і дохідність за основним напрямком заробітку банків — депозитними сертифікатами НБУ; за депсертифікатами «овернайт» упродовж року вона зменшилась на 8 в.п.

«Найшвидше на зниження ключової ставки відреагували ставки за гривневими коштами суб'єктів господарювання. З піку в липні вони знизилися на 4,1 в.п., а за IV квартал — на 2,2 в.п. — до 10,2% річних. Водночас, зниження ставок за строковими вкладами фізосіб упродовж кварталу було повільним», — констатує регулятор.

Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) для 12-місячних гривневих депозитів знизився лише на 0,3 в.п. за квартал — до 14,2% річних. Тож, залучення коштів від бізнесу знову дешевше, ніж від населення.

Кому довіряють гроші українці та хто платить більше

Левову частку своїх грошей українці продовжують тримати у державних банках — на них припадає 64,5% загального обсягу депозитів фізосіб у системі. Хоча великі банки пропонують далеко не найвищі ставки на ринку, а під час війни депозити у всіх банках повністю гарантовані ФГВФО.

Наприклад, за 3-місячними депозитами серед великих банків є тільки одна пропозиція під 18% річних, тоді як серед дрібних таких банків є декілька: 18,25% річних пропонує банк Український капітал, 18% річних можна отримати в банку Кліринговий Дім та Радабанку.

Щодо піврічних вкладів, то тут попереду Кристалбанк, який за цими депозитами платить 17% річних. По 16,5% річних пропонують Радабанк та Український капітал. В банках Глобус та Піреус можна отримати 16% річних, так само як і у Полтава-банку.

За вкладами на 9 місяців найкращі умови у банків Глобус та Український капітал (по 16,5% річних), 16% пропонує Полтава-банк, 15,5% можна заробити в банках Агропросперіс, Юнекс та Міжнародному Інвестиційному Банку.

Як банки змінювали ставки

За останні два тижні ставки у гривні підвищили три невеликі банки.

Юнекс банк підвищив ставки за вкладами на пів року на 0,25 в.п. — до 15,75% річних, але знизив дохідність вкладів на 3 місяці на 0,5 в.п. — до 15,5% річних.

РВС Банк збільшив дохідність усіх гривневих вкладів. На 1,5 в.п. підвищено ставки за вкладами на рік, ставки на 3 місяці та пів року збільшилися на 1 в.п. Тепер на річних вкладах тут можна заробити 16,5% річних, на 3-місячних — 14% річних.

Банк також підвищував ставки у доларі та євро. До дохідності вкладів на пів року та рік в обох валютах банк додав 0,05 в.п. та сплачує за депозитами на 6 місяців 1,4% річних, а за вкладами на 12 місяців — 2% річних.

Комінвестбанк, який пропонує лише вклади на рік, підвищив ставки за цими строковими депозитами в гривні на 0,05 в.п. — до 16,2% річних. Аналогічне підвищення (+0,24 в.п.) банк провів у доларі та євро (по 2,14% річних).

Що кажуть банкіри

Хоча регулятор казав про зниження облікової ставки лише з другого півріччя цього року, не виключено, що він може це зробити вже у березні.

«Попри позитивний результат у зниженні інфляції та збільшенні збору податків, а також попри здоровий стан нашої банківської системи, все ще залишаються деякі невирішені питання, такі як схвалення американської допомоги, та інші питання, що пов'язані з фінансуванням, які не роблять зниження ставки неминучим», — каже голова правління Піреус Банку Янніс Кіріакопулос.

Голова правління Радабанку Андрій Грігель каже, що не очікує на зниження облікової ставки в березні, «хоча передумови, пов’язані із низькою інфляцією в країні, для цього є».

«Проте, я, радше, очікую зміну операційного дизайну монетарної політики, оскільки високі ставки за депозитами населення впливають на розмір UIRD, а це, зі свого боку, впливає на ставку кредитування за програмою „5−7−9“ для банків, створюючи таким чином тиск на видатки держави. Моя думка, що в березні можуть знизитися як ставки розміщення в депозитними сертифікатами НБУ, так і змінитися порядок розрахунку граничної суми для розміщення в 3-місячні депозитні сертифікати», — додає банкір.

Керівник Офісу управління проєктами RwSbank Наталія Калугер каже, що на разі не очікує зниження на березневому засіданні облікової ставки, оскільки така зміна може змусити банки знижувати далі відсоткові ставки за вкладами. «В умовах поточної волатильності валютного курсу це може призвести до збільшення відтоку вкладів у гривні та збільшення вкладів у валюті», — додає вона.

За її словами, зміна облікової ставки суттєво може вплинути на вартість депозитних програм у 2024 році, «тож населення обирає наразі довгострокові депозитні програми, щоб мати високу дохідність найближчими роками». «Тому прогнозуємо, що тенденція якийсь час зберігатиметься. Це говорить про певну раціональну стратегію населення, з урахуванням підвищення довіри до банківської системи, змін у гарантуванні вкладів, які відбулися на початку 2022 року», — пояснює Калугер.

Щодо змін середніх ставок на ринку, то банк не прогнозує суттєвих змін до кінця березня. У випадку корегування облікової ставки, на думку Наталії Калугер, банки можуть переглянути свої ставки за депозитами, та знизити їх в середньому на 0,5−1,5%. «Але все одно вони залишаться вигідними для довгострокових інвесторів», — вважає вона.

«Щодо валютних депозитів — вбачаємо, що прогнозується відносна стабільність. Середні ставки за доларовими вкладами можуть бути не нижчі, ніж 1,8% річних, а за євровими вкладами, ймовірно, не перевищуватимуть 1,5% річних. Банки й надалі притримуватимуться розвитку саме гривневих депозитних програм, пропонуючи клієнтам пристойний дохід, який матиме змогу перекрити вплив інфляційних процесів у країні», — прогнозує Наталія Калугер.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.02.2024−19.02.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.02.2024−19.02.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 06.02.2024−19.02.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.