За два роки Фонд гарантування продав активи російських банків на $5,2 млрд

Фонд гарантування вкладів за два роки провів понад 400 аукціонів з продажу активів російських банків й залучив 5,2 млрд грн. Про це пише Укрінформ.

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«Наприкінці липня 2022 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав продаж активів російських держбанків через систему Prozorro.Продажі. Йдеться про активи АТ „МР Банк“ (колишній „Сбєрбанк“) та ПАТ „Промінвестбанк“. За два роки у системі успішно завершилося 415 онлайн-аукціонів з продажу активів цих банків на понад 5,2 млрд гривень», — ідеться в повідомленні.

Середній показник конкуренції на таких аукціонах становить 3 учасника, середнє зростання ціни — 22%. За ці активи електронних торгах вже позмагалися понад 700 учасників.

Найбільше учасників зібрав аукціон із продажу Volkswagen Passat 2015 року випуску — 48 осіб. За результатами торгів вартість активу збільшилася зі стартових 224,4 тис. грн до 610 тис. грн.

Найдорожчий проданим лотом за цей період стали права вимоги за кредитними договорами із забезпеченням у вигляді електростанції на сонячних батареях та її обладнання, а також іменних акцій. Лот продано на голландському аукціоні за понад 683 млн грн. ⠀

Усі кошти від реалізації вилучених російських активів спрямовують у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії.