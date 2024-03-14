НБУ знизив ставку за тримісячними депсертифікатами та за кредитами рефінансування

НБУ знижує ставку за тримісячними депозитними сертифікатами на 1,5 в. п. — до 17,5%. Крім того, НБУ зменшує ставку за кредитами рефінансування на 1,5 в. п. — до 19,5%. Ставка за ДС овернайт і надалі відповідатиме рівню облікової ставки. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

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Зниження ставок

«Пом'якшення процентної політики підтримає відновлення економіки, не створюючи загроз для макрофінансової стійкості. Новий рівень ставок за операціями НБУ є достатнім для підтримання привабливості гривневих активів, курсової стійкості та збереження помірної інфляції.

Зокрема, для цих цілей НБУ планує зберегти операції з тримісячними депозитними сертифікатами (ДС) як дієвий елемент операційного дизайну процентної політики, що довів свою ефективність за останній рік. Водночас в умовах циклу пом'якшення процентної політики та стійкого уповільнення інфляції необхідність у суттєвій різниці між ставкою за цією операцію та обліковою ставкою зменшується", — зазначив голова НБУ Пишний.

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За його словами, НБУ за потреби продовжить модифікувати параметри операцій з тримісячними ДС.

Зокрема, з 19 квітня для визначення ліміту вкладень банків у тримісячні ДС приріст гривневих депозитів фізичних осіб строком понад 93 дні розраховуватиметься за останні 12 місяців (а не з 4 квітня 2023 року, як це відбувається зараз).

«Це стимулюватиме банки нарощувати портфелі строкових гривневих депозитів населення, що важливо для підтримання курсової стійкості та захисту міжнародних резервів», — підсумував очільник НБУ.