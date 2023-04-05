FinAwards 2023: всі банки-переможці

31 березня в Києві відбулася знакова для фінансового ринку подія — вручення престижної премії FinAwards 2023. Сайти «Мінфін» і Finance.ua традиційно нагородили найкращих фінансистів та назвали найяскравіші фінансові продукти року. За найвизначніші досягнення банківський сектор отримав відзнаки у 15 номінаціях.

На захисті фінансового фронту

FinAwards 2023 — це щорічний конкурс, в якому беруть участь топ-менеджери фінустанов. Вони отримують нагороди за впровадження найкращих продуктів, технологій і сервісів. Тож результати конкурсу сміло можна вважати свого роду путівником «зразкових» продуктів.

Цьогоріч церемонія нагородження відбулася вшосте і вже вдруге — в умовах воєнного часу.

«Сьогоднішня премія особлива, адже ми будемо вітати тих, хто вистояв визначний період в історії України — рік незламності, рік повномасштабної війни. Український фінансовий сектор справився та зміг підтримати фінансову життєдіяльність, забезпечити банківські перекази, готівковий обіг, страхові послуги та навіть відновити кредитування в умовах воєнного стану. Це точно було непросто, але це наше досягнення, наш вклад у велику перемогу. Дякую вам, учасники ринку», — наголосила CEO Treeum Валерія Луньова.

Кожного року FinAwards привносить у конкурс щось нове. Не виключенням стала і цьогорічна церемонія. По-перше, організатори вирішили змінити колір нагороди — зі звичного золотого на колір сталі, як символ стійкості й незламності тих, хто тримає фінансовий фронт.

По-друге, збільшено кількість номінацій — до 39. Цього разу нагороду отримали не тільки представники фінансового сектору, але й компанії, робота яких є критично важливою для країни та українців.

Щодо банківського ринку, то переможців обирали у 15 номінаціях. Кому дісталися титули «Кращий банкір», «Народний банк» та «Стійкий банк», ми вже повідомляли. Але не менш цінною для споживачів буде інформація про те, хто пропонує найкращий депозит, у кого найкраща програма лояльності чи де можна взяти кредит на найвигідніших умовах.

Переможців обирали незалежне експертне журі і читачі порталів «Мінфін» і Finance.ua шляхом голосування на сайті премії.

Кращі з кращих

Кращий депозит

За умовами конкурсу до участі в номінації допускалися тільки депозити терміном на 12 місяців з щомісячною виплатою відсотків. Так би мовити, депозит «Класичний». На розгляд журі було представлено 28 цікавих пропозицій від різних банків. Стали кращими і здобули нагороди лише 3:

«Бронзу» отримав депозит «Максимум» від Юнекс Банку.

«Срібло» дісталося депозиту «Вільна Земля» від банку Львів.

«Золото» та особливу відмітку «Мінфін рекомендує» цього року здобув вклад «Накопичувальний» від банку Глобус.

Запорукою успіху депозитних продуктів, за словами представника банку-переможця, є максимальна простота умов та процедури їх оформлення. Саме в цьому напрямку банк постійно удосконалюється.

«Минулого року банк реалізував можливість повністю дистанційного оформлення будь-якого із депозиту у мобільному додатку GlobusPlus. Також, зважаючи на складні часи та вимушену міграцію населення, банк дозволив клієнтам — власникам депозитів знімати безкоштовно кошти у будь-якому банку України, взявши всі супутні витрати на себе», — підкреслив представник банку Глобус.

Він також зауважив, що наразі банк не планує випуск нових депозитних продуктів. Вся увага буде сконцентрована на запитах та очікуваннях основного сегменту клієнтів, який розміщує в банку депозити.

Краща преміальна картка

18 банків змагалися, хто з них найкраще турбується про найбільш вибагливу категорію клієнтів. Кращими преміальними картками з високим лакшері сервісом, цілодобовою підтримкою та розширеними привілеями для членів родин та за розумною вартістю обслуговування за версією FinAwards у 2023 стали:

3 місце — пакет Платинум картка від monobank.

2 місце — карткі Infinite від Конкорд Банку.

1 місце — карта Craft Black від Кредобанку.

«Три місяці тому ми впровадили новий преміальний сервіс і маємо вже добрі результати — понад три тисячі клієнтів і майже мільярд гривень залишків на рахунках. Сьогодні нас найвище оцінили в конкурсі FinAwards завдяки індивідуальному підходу та нестандартним рішенням у банківській системі. Craft Banking — це інша культура сприйняття клієнта та побудова взаємовідносин із ним. Дякую експертам та журі конкурсу за найвищу оцінку нашого преміального продукту», — говорить перший заступник голови правління АТ «Кредобанк» Войцєх Тарасюк.

Найкраща програма лояльності

У номінації брали участь актуальні, системні пропозиції банків, створені для підвищення лояльності споживачів фінпослуг. Всього на розгляд журі було представлено пропозиції від 10 банків. Найкращими в умінні правильно «підігрівати» відношення з клієнтом визнано:

3 місце — посіло відразу двоє учасників, які набрали однакову кількість балів -Укрсиббанк з програмою «Екстра Більше» та банк Власний Рахунок з програмою «Власний Рахунок».

посіло відразу двоє учасників, які набрали однакову кількість балів -Укрсиббанк з програмою «Екстра Більше» та банк Власний Рахунок з програмою «Власний Рахунок». 2 місце — програма винагород «Cash'U Club» від банку Сенс.

1 місце — monobank, з програмою: кешбек/милі, пропозиції від партнерів, реферальна програма, розділ «Нагороди» і багато іншого.

«Ми дуже мобільні в плані вибору категорій кешбеку. Ми щомісяця аналізуємо клієнтські дані й обираємо цікаві категорії на наступний місяць. Головне — гнучкість, яка дозволяє нам оперативно реагувати на ситуацію на ринку. Також нас вирізняє наявність мильної програми на віпкартках, якої немає в інших банках. І це для наших клієнтів, які багато подорожують, багато витрачають, така собі „вишенька“, що дозволяє накопичувати милі, обмінювати на квитки будь-якої авіакомпанії. Програма повноцінно працює навіть в умовах війни», — розповіла заступниця голови правління Універсал Банку Юлія Акуленко.

Щодо планів по збільшенні кешбеку, то представниця банку-переможця зауважила, що наразі складно прогнозувати.

«Ми спостерігаємо за ринком. Звісно, ми дуже хочемо знову мотивувати клієнтів витрачати, щоб збирати кешбек, але поки так», — сказала вона.

Краща платіжна картка масс

20 карток банків претендували на звання кращої платіжної картки масс. Журі оцінювало швидкість розрахунків, безпеку, доступ до отримання готівки, можливість збереження та примноження персональних доходів і навіть отримання особистих бонусів.

«Бронзу» отримала Біла картка від monobank.

«Срібло» дісталося Картці для виплат від Приватбанку

«Золотом» нагороджена всеКАРТА від банку ПУМБ.

Як зауважив представник ПУМБу, за цей рік банк особливо не змінював умови своїх продуктів. Запити і потреби клієнтів, за якими банк ретельно слідкував і аналізував, виявилися цілком відповідними до запропонованих раніше умов.

«Ми змогли вистояти і не змінювати умови. Наша дебетова картка завжди була у нас повністю безкоштовна для клієнтів. У нас немає жодних тарифів по ній ні на зарахування грошей, ні на їх вивід. Ми втримуємо ці умови. І сподіваюся, що ще рік втримаємо», — прокоментував Дмитро Коваль, директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ.

Найкращий банк для МСБ

Одне з найбільш важливих завдань банків у ці непрості часи — підтримка підприємництва. Особливо цього потребує малий та середній бізнес, який є найбільш вразливим до викликів та форс-мажорів сьогодення. За право називатися найкращим банком для малого та середнього бізнесу змагалися 17 банків. В підсумку у трійці лідерів опинилися:

3 місце — Ощадбанк.

2 місце — ПУМБ.

1 місце — Приватбанк.

Найкраща кредитна картка

Попри всі негаразди військового часу багато банків відновили кредитування, а дехто і не зупинявся надавати своїм клієнтам фінансову підтримку, підставляти кредитне плече. При цьому деякі навіть на кращих умовах, ніж до початку війни. FinAwards 2023 визначив, хто пропонує новим клієнтам кращі умови кредитування.

Фіналістами цієї номінації стали:

3 місце — кредитна картка «sport» від sportbank.

2 місце — Чорна картка від monobank.

1 місце — кредитна картка всеМОЖУ Online від банку ПУМБ.

За словами Дмитра Коваля, директора департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ, рік був дуже складний для банків. Аби підтримати бізнес і мати змогу надавати послуги клієнтам, банки були змушені змінювати тарифи й умови обслуговування. ПУМБ пішов дещо іншим шляхом.

«Ми змогли компенсувати витрати в інших частинах бізнесу. Ми не покращували умови наших продуктів, але за цей рік і не погіршили їх. По кредитці у нас дуже лояльні умови: великий грейс-період і дуже низький процент відносно ринку. Витримавши ці умови, ми змогли посісти перше місце», — зауважив представник ПУМБ.

Кращий кредит готівкою

В кредиті готівкою споживачам важливі: зручність отримання, вартість, швидкість, сума коштів та прозорість умов кредитування. А тому до розгляду бралися пропозиції від банків щодо видачі в кредит 10 000 грн. і більше, доступні для будь-якого нового клієнта без довідки про доходи (тільки паспорт, ІПН).

Перемогу в номінації отримали:

3 місце — кредит Готівковий від банку Львів.

2 місце — кредит всеЯСНО від банку ПУМБ.

1 місце — кредит «На Старт» від Ідея Банку.

Ідея Банк, за словами Артура Цвинтарного, начальника управління маркетингу, займає помітне місце на ринку кеш-кредитування. Впроваджуючи кредит «На Старт», банк таргетував такий цільовий сегмент, як нові клієнти.

«На час його впровадження ми запропонували найнижчу відсоткову ставка на ринку, зараз вона становить 65% річних. Головна умова видачі — 5 років до моменту звернення за позикою не мати стосунків з Ідея Банком. Це класичний кеш кредит, де не потрібно називати, на що він потрібен. Клієнт може використовувати гроші на будь-які цілі — чи то ремонт, чи придбання техніки, чи навчання. Максимальна сума кредиту — до 300 тис., термін до 36 місяців», — повідомив Артур Цвинтарний.

Він також поділився, що банк зараз найбільшу увагу приділяє технологічному розвитку, всі його послуги поступово мігрують в мобільний застосунок.

Провідні технології та інновації

У номінації брали участь банки і компанії, які у 2022 — 2023рр. впровадили нові технологічні розробки, що дозволили підвищили якість обслуговування, скоротили час операцій, дали доступ до нових продуктів сервісів тощо. Серед 17 претендів авторитетне журі особливо виділило успіхи таких банків:

3 місце — monobank з проєктами:

— Сервіс накопичення «Банка»

— Благо-Ялинка

— Expirenza by mono

— Сервіс накопичення «Банка» — Благо-Ялинка — Expirenza by mono 2 місце — СoncordBank з проєктами:

— Мобільний еквайринг у смартфоні

— QR-термінал

— Мобільний еквайринг у смартфоні — QR-термінал 1 місці — Приватбанк. Пальму першості банк отримав за проєкти:

— Додаток Термінал

— Сервіс Каса (ПРРО)

— Сервіс Поповнення на касі

— Сервіс «Готівка на касі»

— Інвойсинг

— Електронна звітність

— «Бюджет»

Найкращий мобільний банк

Для визначення кращих в цій категорії було проведено колосальну роботу. Представники команди модерації «Мінфін» стали клієнтами 17-ти банків. Вони завантажили та протестували кожен мобільний додаток кожного банку за 30-а критеріями. Крім цього, було враховано думку експертного журі та голоси з сайту конкурсу, і ось вони цьогорічні переможці:

«Бронзовим» призером став банк Сенс.

«Срібло» відійшло Приватбанку.

«Золота» вкотре опинилося в рукахmonobank | Universal Bank.

Премію вручили заступниці голови правління Універсал Банку, на базі якого реалізовано проект monobank, Юлії Акуленко. За її словами, найкращим мобільним банком monobank роблять його клієнти і те, з якою швидкістю банк зростає.

«Це свідчить про те, що ми все правильно робимо. А ще ставати кращими нам допомагає любов до клієнтів і ніякого агресивного маркетинга», — підкреслила Юлія Акуленко.

Найкращий керівник роздрібного бізнесу

У номінації взяли участь керівники роздрібного бізнесу компаній, завдяки чиїм ідеям, рішенням, управлінського досвіду компанія досягла хороших показників у 2022 р. у роздрібному бізнесі. Це може бути: приріст обсягів валових премій, платежів, кредитного, депозитного портфелів, скорочення кількості непрацюючих кредитів, приріст кількості співробітників і представництв, розвиток мережі, оптимізація процесів.

У трійці фіналістів на звання кращого керівника роздрібного бізнесу опинилися:

3 місце — Олег Клименко, член правління ОТП Банку,

2 місце —Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за роздрібний бізнес,

1 місце — присудженохаризматичному, досвідченому й авторитетному керівнику, який знає, як вести свою команду до нових звершень, — Дмитру Мусієнко, член правління з питань роздрібного бізнесу Приватбанку.

Найкраща рекламна кампанія

Ця номінація показала, хто на фінансовому ринку накреатиив краще за всіх, зачепив за живе, запам’ятався і здивував у 2022 році.

Бронзу за найяскравішу рекламну кампанію отримав банк Львів. Його комунікаційна кампані «Герої економічного фронту» познайомила всю країну із кращими представниками бізнесу, тими, хто виконує обіцянки, зміцнює український валовий продукт, створює нові робочі місця, шукає можливості, надихає.

Срібло дісталося monobank з рекламою сервісу «Благодійна Банка» від monobank. Завдяки цьому сервісу було зібрано сотні мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. Свого роду він став уособленням єдності, щирості і нездоланності всієї країни.

«Золото» цього року дісталося Приватбанку з рекламною кампанією «ПриватБанк працює далі (Стабільність)». Банк впорався із надскладною задачею — заспокоїв всіх своїх клієнтів, що незважаючи на всі труднощі, ракети, блекаути, все працює, всі послуги надаються, всі питання вирішуються.

Найкращий керівник маркетингу

У номінації взяли участь керівники, які відповідають за маркетингову стратегію компаній, які продемонстрували успішні проєкти у 2022 — 2023рр. Йдеться про: виведення на ринок нового продукту, підвищення впізнаваності бренду, яскрава рекламна кампанія, реалізація цікавого соціального проєкту, розвиток нових каналів комунікації з клієнтами. Трійка переможців цього року виглядає так:

3 місце — директорка з маркетингу Приватбанку Вікторія Губіна

2 місце — маркетинг-директорка ПУМБ Ксенія Сікорська

1 місце — директор з маркетингу monobank ❘Universal Bank Анатолій Рогальский.

Переможцями FinAwards 2023 серед банків стали: