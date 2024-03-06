Нові депозитні продукти і вищі ставки: що робитимуть невеликі банки, аби втримати клієнтів

Відтік грошей приватних клієнтів із банків змусила фінансистів переглянути свої плани з корегування депозитних ставок. Першими зреагували невеликі фінустанови: більшість просто зупинила зниження дохідності гривневих депозитів, а деякі навіть почали підвищувати ставки і замислилися над новими депозитними продуктами для населення. Скільки платять зараз приватним клієнтам банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Малі банки до останнього тримають ставки за депозитами. За словами директора департаменту роздрібного бізнесу банку Глобус Дмитра Замотаєва, це один із нинішніх трендів — «стагнація» ставок.

«Із кінця грудня 2023 року більшість банків уже переглянула дохідність власних гривневих вкладів, а тому ставки за гривневими вкладами майже не зміняться. Так, середня дохідність депозитів терміном на 3−6 місяці складе 13,5% річних, триваліші в часі вклади (від 9 місяців до 1 року) дадуть в середньому 12,5−13% річних», — каже банкір.

За останні два тижні тільки два невеликих банки змінювали ставки.

Банк Український капітал, який тримав ставки до останнього, зменшив дохідність за всіма гривневими вкладами. Найбільше схудли ставки депозитів терміном на 3 місяці — мінус 1,25 в.п. Ставки за вкладами на інші терміни зменшено на 0,5 в.п. Тепер клієнти банку заробляють на 3-місячних вкладах 17% річних, на вкладах терміном 6, 9 та 12 місяців — 16% річних.

Банк Кліринговий Дім зменшив дохідність вкладів у гривні на 3 та 6 місяців. Причому знову ж таки, найбільше зниження торкнулось коротких вкладів: дохідність 3-місячних депозитів зменшено на 1 в.п. — до 17,5% річних. Від ставок на півроку відняли 0,25 в.п. і платять тепер за ними 15,1% річних. На ті самі 0,25 в.п. збільшено ставку за вкладами на 9 місяців (до 15,65% річних).

Загалом, із 19 учасників огляду за депозитами банків із портфелями до 2 млрд грн, незмінними ставки з початку року тримали 9 банків, 10 — корегували відсотки. Причому, далеко не завжди у бік зменшення. Серед тих, хто тримає ставки незмінними, планують це робити і в березні банки Грант та Полтава-банк. Втім, за словами начальниці управління роздрібного бізнесу Полтава-банку Оксани Козаренко, банк корегуватиме їх, «залежно від змін на грошовому ринку України».

Як змінювались ставки у малих банках із початку року

Банк 12 міс 9 міс 6 міс 3 міс Банк інвестицій та заощаджень -0,75% -0,75% -0,75% -0,75% Глобус +0,50% +1,00% +1,00% +1,00% Кліринговий Дім - +0,25% -0,25% -0,50% Комінвестбанк +0,05% - - - Кристалбанк -0,50% -0,50% 0,00% -0,50% Піреус -1,00% - -1,00% -1,00% Радабанк 0,00% 0,00% 0,00% -0,75% РВС Банк +1,50% - +1,00% 0,00% Український капітал -0,50% -0,50% -0,50% +1,50% Юнекс банк 0,00% +0,50% +0,25% -2,00%

Інший тренд, про який каже Дмитро Замотаєв, — посилення «депозитної конкуренції» між банками. Саме це змушує фінансистів дуже обережно підходити до корегування дохідності вкладів.

Про інший аспект посилення конкуренції за вкладника каже Аліна Компанець, директорка з маркетингу Unex Bank. «Ми ухвалили рішення з 7 березня підвищити ставки за тримісячним вкладом у гривні до 17−17,5% річних, залежно від суми депозиту. Це реакція на тенденції, що проявилися у січні, коли обсяг коштів населення на банківських рахунках відчутно скоротився. Схоже, цей тренд, за підсумками лютого, не повториться, і загалом у банківській системі буде зафіксовано приріст депозитного портфелю фізосіб, але динаміка цього процесу навряд чи буде значною.

Ця ситуація суттєво посилила конкуренцію за вкладника на ринку і змушує фінустанови коригувати ставки. Насамперед, за тримісячними вкладами, обсяг яких є частиною формули розрахунку ліміту вкладень в тримісячні депозитні сертифікати НБУ", — каже Компанець.

На її думку, посилення конкуренції підтримуватиме ставки на високих рівнях. «Насамперед, це стосується тримісячних депозитів у гривні, за якими у невеликих банках зараз можна отримати в середньому 17−18% річних. Але я не виключаю, що до помірного підвищення показників можуть вдатися й фінустанови середнього розміру. Щоправда, їх поведінка залежатиме від загального попиту на гривневі депозити з боку населення та його гнучкості щодо відсоткових ставок», — додає вона.

На думку Дмитра Замотаєва, на фоні конкуренції банки можуть створити нові депозитні продукти або нові привабливі короткострокові депозитні акції, відсотки за якими можуть в середньому сягати 15,5−17% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.02.2024−04.03.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.02.2024−04.03.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.02.2024−04.03.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.