Завтра НБУ озвучить рішення щодо облікової ставки: як до цього підготувалися невеликі банки

Чергове засідання Монетарного комітету НБУ відбудеться вже цього тижня — про рішення щодо облікової ставки стане відомо 25 січня. Як перед цією подією свої ставки змінили банки з депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн — у нашому свіжому огляді.

53% читачів «Мінфіну», які взяли участь у нашому опитуванні, вважають, що регулятор збереже ставку на нинішньому рівні.

За прогнозами експертів «Мінфіну», ставку буде знижено до 14% річних, доходність депозитних сертифікатів НБУ овернайт — до 14% річних, 3-місячних — до 18% річних.

У цьому випадку банки продовжать переглядати дохідність депозитів, причому зовсім необов'язково у бік зниження. Фінансисти знижували дохідність вкладів перед попереднім засіданням НБУ за обліковою ставкою. Проте, ринок орієнтується не тільки на цей показник. Тож через деякий час показники вирівнювалися. Приблизно те саме відбувається і зараз.

Динаміка депозитних ставок фізосіб

Джерело: НБУ

Станом на 23 січня ставки за вкладами на 3 місяці навіть змогли трохи зрости.

Динаміка українського індексу за депозитами фізосіб

Джерело: НБУ

Що змінилося

Невеликі банки протягом останніх двох тижнів із моменту нашого останнього огляду найактивніше різали гривневі ставки на 3 місяці, втім, як і минулого разу (чотири банки проти п'яти в цьому огляді). Ставки за цими вкладами серед учасників огляду коливаються від 7,2 до 18% річних. Раніше верхня межа за ними досягала 18,75% річних. Із 19 учасників огляду, чотири взагалі не пропонують приватним клієнтам розміщення гривні на 3 місяці.

Основні зміни за піврічними вкладами у гривні банки вже провели (раніше три банки знизили за ними ставки і один — підвищив). Цього разу серед 18 учасників огляду, які такі строкові вклади пропонують, була лише одна зміна. Загалом, банки пропонують за вкладами на 6 місяців від 10% до 17% річних («вилка» пропозицій з минулого разу не змінилася).

За вкладами на 9 місяців цього разу з 13 невеликих банків-учасників огляду ставки знизили два. Розкид пропозицій за такими вкладами становить від 13% до 16,5% річних (верхня межа знизилася на 0,25 в.п. із минулого разу).

Розкид пропозицій за вкладами на рік становить від 11% до 16,5% річних (верхній кордон знизився на 0,25 в.п. із минулого разу).

Як банки змінювали ставки

Юнекс Банк зрізав ставки за депозитами у гривні на 3 місяці на 1,5 в.п. — до 16% річних, за вкладами на 9 місяців — на 0,5 в.п. — до 15,5% річних.

Піреус на 1 в.п. — до 16% річних — знизив дохідність вкладів у гривні на 3 місяці. Банк також знизив ставку за вкладами на півроку та рік на 1 в.п. — до 16% та 14% річних відповідно.

РВС Банк зрізав ставки за гривневими вкладами на 3 місяці на 1 в.п. — до 13% річних. Банк також змінив дохідність вкладів у ВКВ. Так, у доларі «схудли» вклади на 3 та 12 місяці до 0,5% та 1,95% річних відповідно. Натомість, на 0,05 в.п. — до 1,35% річних збільшилися ставки за вкладами на півроку. За таким же принципом банк змінював ставки в євро. Після змін найкращі умови у банку за депозитами у євро залишаються за вкладами на рік — 1,95% річних.

Радабанк знизив доходність вкладів у гривні на 3 місяці на 0,75 в.п. — до 18% річних.

Кристалбанк знизив на 0,5 в.п. всі ставки за гривневими депозитами, окрім піврічних. Тепер за вкладами на 3 місяці банк платить 17% річних, на 9 та 12 місяців — 16,25% річних. Банк також знизив усі ставки у доларі, найбільше просіла дохідність за вкладами на рік — до 3,15% річних. У євро банк зменшив дохідність вкладів на 6 місяців. Банк сплачує за ним після змін 1,3% річних.

Хто тримає кращі позиції за строковими вкладами в гривні

Вклади на 3 місяці

Радабанк та банк Кліринговий Дім — 18% річних, конкурентні ставки також пропонують Кристалбанк та Асвіо банк — 17% річних. На третьому місці — Банк інвестицій та заощаджень, який пропонує за такими строковими вкладами 16,75% річних.

Вклади на 6 місяців

Найвищу дохідність серед дрібних банків-учасників огляду пропонує Кристалбанк — 17% річних. Радабанк та банк Український капітал платять 16,5% річних. 16% річних можна заробити в Полтава-банку, Банку інвестицій та заощаджень та Піреусі.

Вклади на 9 місяців

Найбільше за такими вкладами зараз платять банк Український капітал — 16,5% річних, Кристалбанк — 16,25% річних. 16% річних пропонують Банк інвестицій та заощаджень та Полтава-банк.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.01.2024−22.01.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.01.2024−22.01.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 09.01.2024−22.01.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.