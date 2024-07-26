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26 липня 2024, 13:49

Банки прогнозують зростання попиту на кредити

Банки очікують підвищення попиту на всі види корпоративних та роздрібних кредитів і зростання обсягів кредитного портфеля. Про це свідчать результати щоквартального Опитування про умови банківського кредитування, повідомляє пресслужба НБУ.

Банки очікують підвищення попиту на всі види корпоративних та роздрібних кредитів і зростання обсягів кредитного портфеля.
Фото: НБУ

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За даними опитування, банки очікували зростання обсягів кредитів бізнесу вже восьмий квартал поспіль, населенню — шостий квартал поспіль.

Більша частка респондентів надалі нарощуватиме корпоративний портфель, дещо менша — роздрібний. Фінустанови очікують на певне погіршення якості кредитів населення, натомість якість кредитів бізнесу, на їх думку, не зміниться.

Попит на кредити з боку МСП

Попит на кредити з боку малих та середніх підприємств (МСП) зростав п’ять кварталів поспіль з огляду на потребу в капітальних інвестиціях та оборотному капіталі, нижчі процентні ставки та необхідність реструктуризувати борги.

Респонденти прогнозують підвищення попиту на всі види корпоративних кредитів у ІІІ кварталі, крім позик в іноземній валюті.

Попит населення на позики в ІІ кварталі зріс завдяки ліпшим споживчим настроям, кращим перспективам ринку нерухомості, зокрема низьким відсотковим ставкам за іпотекою.

Фінустанови прогнозують збільшення попиту на всі види роздрібних кредитів у ІІІ кварталі.

Боргове навантаження підприємств у ІІ кварталі банки оцінили як середнє, закредитованість населення — як найнижчу за всю історію спостереження з ІІІ кварталу 2016 року.

Банки надалі посилювали стандарти кредитування бізнесу в ІІ кварталі, проте це посилення передусім стосувалося кредитів великим підприємствам. Стандарти для МСП лишилися незмінними.

Пом’якшення кредитніх стандартів для МСП

У ІІІ кварталі банки планують пом’якшити кредитні стандарти для МСП та довгострокових позик, посилити — для валютних кредитів.

Рівень схвалення заявок у II кварталі зменшився для корпоративних позик, за винятком кредитів МСП, для яких він залишився незмінним.
Під час схвалення заявок банки мали консервативніший підхід до суми позик, а для великих підприємств — до вимог до застави.

Про пом’якшення кредитних стандартів для роздрібних кредитів повідомила рекордна частка респондентів. Стандарти споживчого кредитування пом’якшувалися шість кварталів поспіль.

Банки планують зберегти цю тенденцію і у ІІІ кварталі.

Рівень схвалення заявок на кредити населенню зріс з огляду на послаблення заставних вимог для іпотеки, збільшення обсягу кредитів та зниження відсоткових ставок і комісій для споживчих позик.

Зростання ризиків

Усі види ризиків у ІІ кварталі дещо зросли, вважають респонденти, водночас суттєво зріс лише операційний ризик. Частка респондентів, які зазначили про збільшення кредитного ризику, найнижча з початку 2021 року.

У ІІІ кварталі очікується зростання кредитного, валютного та операційного ризиків, свідчать результати опитування.

Опитування

Опитування про умови банківського кредитування проводилося з 17 червня до 8 липня 2024 року серед кредитних менеджерів банків. Відповіді надали 26 фінансових установ, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 96%.

Регулятор зазначив, що результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку.

Кредити готівкою в Україні

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Антон Куминов
Антон Куминов
26 липня 2024, 15:22
#
Аграрии на зерно, риелторы на квартиры и так далее
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