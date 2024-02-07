Знову 18% плюс: дрібні банки починають відігравати назад зниження депозитних ставок

За останні два тижні всього три невеликі банки скоригували ставки за гривневими депозитами. Причому два з них — збільшили їхню дохідність. Які умови пропонують приватним клієнтам фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Невеликі банки відкривають лютий підвищенням дохідності своїх вкладів. Так, банк Український капітал додав 2,75 в.п. до дохідності 3-місячних вкладів у нацвалюті, і тепер пропонує найвищі ставки за цим видом строкових депозитів серед 19 учасників огляду — 18,25% річних.

Банк Глобус збільшив дохідність всіх своїх депозитів у нацвалюті на 1 в.п. Найвищий заробіток тут отримують його приватні клієнти, які розмістили свої кошти на 1 рік, — 17% річних, найменше заробляють на 3-місячних вкладах — 15,5% річних.

Єдиним учасником, хто цього разу знижував ставки, став Банк інвестицій та заощаджень. Банк зрізав усі ставки за гривневими вкладами на 0,75 в.п., і тепер найбільше платить за вкладами на 3 місяці (16% річних), найнижчу дохідність пропонує за вкладами на рік (15,25% річних). БІЗ також знизив ставки у доларі: 0,25 в.п. були відібрані від дохідності за вкладами на 3 місяці, решта всіх ставок за доларовими вкладами «схудла» на 0,15 в.п.

Розкид ставок за строковими вкладами у гривні з минулого разу залишився практично без змін. Пропозиції на рік варіюються від 11 до 17% річних, на 9 місяців — від 13 до 16,5% річних, на півроку — від 10 до 17% річних, на 3 місяці - від 7,2% до 18,25% річних.

Найкращу дохідність за вкладами на 3 місяці пропонують банки Український капітал (18,25% річних), Радабанк та Кліринговий Дім (по 18% річних), Асвіо банк та Кристалбанк (по 17% річних).

На півроку найвищі ставки у Кристалбанку — 17% річних. 16,5% річних пропонують Радабанк та Український капітал. Ще три банки — Глобус, Піреус та Полтава-банк — платять за такими строковими депозитами 16% річних.

За гривневими вкладами на 9 місяців найкращі умови пропонують банки Український капітал та Глобус (по 16,5% річних), Кристалбанк платить за такими вкладами 16,25% річних, Полтава-банк — 16% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.01.2024−05.02.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.01.2024−05.02.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.01.2024−05.02.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.