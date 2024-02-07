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7 лютого 2024, 14:30

Знову 18% плюс: дрібні банки починають відігравати назад зниження депозитних ставок

За останні два тижні всього три невеликі банки скоригували ставки за гривневими депозитами. Причому два з них — збільшили їхню дохідність. Які умови пропонують приватним клієнтам фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».

Депозитний оглядКаталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Невеликі банки відкривають лютий підвищенням дохідності своїх вкладів. Так, банк Український капітал додав 2,75 в.п. до дохідності 3-місячних вкладів у нацвалюті, і тепер пропонує найвищі ставки за цим видом строкових депозитів серед 19 учасників огляду — 18,25% річних.

Банк Глобус збільшив дохідність всіх своїх депозитів у нацвалюті на 1 в.п. Найвищий заробіток тут отримують його приватні клієнти, які розмістили свої кошти на 1 рік, — 17% річних, найменше заробляють на 3-місячних вкладах — 15,5% річних.

Єдиним учасником, хто цього разу знижував ставки, став Банк інвестицій та заощаджень. Банк зрізав усі ставки за гривневими вкладами на 0,75 в.п., і тепер найбільше платить за вкладами на 3 місяці (16% річних), найнижчу дохідність пропонує за вкладами на рік (15,25% річних). БІЗ також знизив ставки у доларі: 0,25 в.п. були відібрані від дохідності за вкладами на 3 місяці, решта всіх ставок за доларовими вкладами «схудла» на 0,15 в.п.

Розкид ставок за строковими вкладами у гривні з минулого разу залишився практично без змін. Пропозиції на рік варіюються від 11 до 17% річних, на 9 місяців — від 13 до 16,5% річних, на півроку — від 10 до 17% річних, на 3 місяці - від 7,2% до 18,25% річних.

Найкращу дохідність за вкладами на 3 місяці пропонують банки Український капітал (18,25% річних), Радабанк та Кліринговий Дім (по 18% річних), Асвіо банк та Кристалбанк (по 17% річних).

На півроку найвищі ставки у Кристалбанку — 17% річних. 16,5% річних пропонують Радабанк та Український капітал. Ще три банки — Глобус, Піреус та Полтава-банк — платять за такими строковими депозитами 16% річних.

За гривневими вкладами на 9 місяців найкращі умови пропонують банки Український капітал та Глобус (по 16,5% річних), Кристалбанк платить за такими вкладами 16,25% річних, Полтава-банк — 16% річних.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус* 17,00% 0,50% 16,50% 1,00% 16,00% 1,00% 15,50% 1,00% - -
Український капітал* 16,50% - 16,50% - 16,50% - 18,25% 2,75% 0,01% -
Полтава-Банк 16,50% - 16,00% - 16,00% - - - 0,01% -
Агропросперіс 16,25% - 15,50% - 15,50% - 15,00% - - -
Кристалбанк* 16,25% - 16,25% - 17,00% - 17,00% - 6,00% -
Комінвестбанк 16,15% - - - - - - - - -
Полікомбанк 15,90% - 15,40% - 14,60% - 7,20% - - -
Юнекс банк 15,50% - 15,50% - 15,50% - 16,00% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Банк інвестицій та заощаджень
 15,25% 0,75% 15,25% 0,75% 15,25% 0,75% 16,00% 0,75% - -
РВС Банк 15,00% - - - 14,00% - 13,00% - 5,00% -
Радабанк * 14,50% - 14,50% - 16,50% - 18,00% - - -
Піреус 14,00% - - - 16,00% - 16,00% - - -
Мотор-Банк 13,00% - 13,00% - 13,00% - 12,50% - - -
Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - -
Асвіо банк 11,00% - - - 13,20% - 17,00% - - -
Індустріалбанк - - 14,75% - 15,00% - 10,25% - - -
Кліринговий Дім - - 15,40% - 15,35% - 18,00% - - -
Альтбанк - - - - 15,50% - - - 5,50% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.01.2024−05.02.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,15% - - - 3,00% - 2,50% - 0,05% -
Український капітал*
 2,75% - 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Асвіо банк 2,00% - - - 1,00% - 0,50% - - -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
РВС Банк 1,95% - - - 1,35% - 0,50% - 0,15% -
Комінвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
Банк інвестицій та заощаджень
 1,85% 0,15% 1,85% 0,15% 1,85% 0,15% 1,35% 0,25% - -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Індустріалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Кліринговий Дім - - 2,60% - 2,50% - 1,50% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - - - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.01.2024−05.02.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за депозитами в євро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
РВС Банк 1,95% - - - 1,35% - 0,50% - 0,15% -
Комінвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,30% - 0,80% - 0,05% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Радабанк * 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк інвестицій та заощаджень
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Індустріалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Кліринговий Дім - - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвіо банк - - - - - - - - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.01.2024−05.02.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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