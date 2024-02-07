За останні два тижні всього три невеликі банки скоригували ставки за гривневими депозитами. Причому два з них — збільшили їхню дохідність. Які умови пропонують приватним клієнтам фінустанови з депозитними портфелями до 2 млрд грн — у свіжому огляді «Мінфіну».
Знову 18% плюс: дрібні банки починають відігравати назад зниження депозитних ставок
Невеликі банки відкривають лютий підвищенням дохідності своїх вкладів. Так, банк Український капітал додав 2,75 в.п. до дохідності 3-місячних вкладів у нацвалюті, і тепер пропонує найвищі ставки за цим видом строкових депозитів серед 19 учасників огляду — 18,25% річних.
Банк Глобус збільшив дохідність всіх своїх депозитів у нацвалюті на 1 в.п. Найвищий заробіток тут отримують його приватні клієнти, які розмістили свої кошти на 1 рік, — 17% річних, найменше заробляють на 3-місячних вкладах — 15,5% річних.
Єдиним учасником, хто цього разу знижував ставки, став Банк інвестицій та заощаджень. Банк зрізав усі ставки за гривневими вкладами на 0,75 в.п., і тепер найбільше платить за вкладами на 3 місяці (16% річних), найнижчу дохідність пропонує за вкладами на рік (15,25% річних). БІЗ також знизив ставки у доларі: 0,25 в.п. були відібрані від дохідності за вкладами на 3 місяці, решта всіх ставок за доларовими вкладами «схудла» на 0,15 в.п.
Розкид ставок за строковими вкладами у гривні з минулого разу залишився практично без змін. Пропозиції на рік варіюються від 11 до 17% річних, на 9 місяців — від 13 до 16,5% річних, на півроку — від 10 до 17% річних, на 3 місяці - від 7,2% до 18,25% річних.
Найкращу дохідність за вкладами на 3 місяці пропонують банки Український капітал (18,25% річних), Радабанк та Кліринговий Дім (по 18% річних), Асвіо банк та Кристалбанк (по 17% річних).
На півроку найвищі ставки у Кристалбанку — 17% річних. 16,5% річних пропонують Радабанк та Український капітал. Ще три банки — Глобус, Піреус та Полтава-банк — платять за такими строковими депозитами 16% річних.
За гривневими вкладами на 9 місяців найкращі умови пропонують банки Український капітал та Глобус (по 16,5% річних), Кристалбанк платить за такими вкладами 16,25% річних, Полтава-банк — 16% річних.
Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!
Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|17,00%
|0,50%
|16,50%
|1,00%
|16,00%
|1,00%
|15,50%
|1,00%
|-
|-
|Український капітал*
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|16,50%
|-
|18,25%
|2,75%
|0,01%
|-
|Полтава-Банк
|16,50%
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Агропросперіс
|16,25%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|16,25%
|-
|16,25%
|-
|17,00%
|-
|17,00%
|-
|6,00%
|-
|Комінвестбанк
|16,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|15,90%
|-
|15,40%
|-
|14,60%
|-
|7,20%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|15,25%
|0,75%
|15,25%
|0,75%
|15,25%
|0,75%
|16,00%
|0,75%
|-
|-
|РВС Банк
|15,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|13,00%
|-
|5,00%
|-
|Радабанк *
|14,50%
|-
|14,50%
|-
|16,50%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Піреус
|14,00%
|-
|-
|-
|16,00%
|-
|16,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|13,00%
|-
|12,50%
|-
|-
|-
|Грант
|12,00%
|-
|-
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|11,00%
|-
|-
|-
|13,20%
|-
|17,00%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|14,75%
|-
|15,00%
|-
|10,25%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|15,40%
|-
|15,35%
|-
|18,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|-
|-
|5,50%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.01.2024−05.02.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
— Банки-переможці премії FinAwards 2023
Долар США
Програма БОНУС до депозитів
Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків:
Глобус, Кредитвест Банк, Піреус Банк.
Оберіть банк та отримайте бонус!
Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Кристалбанк*
|3,15%
|-
|-
|-
|3,00%
|-
|2,50%
|-
|0,05%
|-
|2,75%
|-
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Глобус*
|2,50%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,25%
|-
|2,00%
|-
|-
|-
|Асвіо банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|1,95%
|-
|-
|-
|1,35%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|Комінвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1,85%
|0,15%
|1,85%
|0,15%
|1,85%
|0,15%
|1,35%
|0,25%
|-
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.01.2024−05.02.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Євро
Максимальні ставки за депозитами в євро
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Глобус*
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|РВС Банк
|1,95%
|-
|-
|-
|1,35%
|-
|0,50%
|-
|0,15%
|-
|Комінвестбанк
|1,90%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,30%
|-
|0,80%
|-
|0,05%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Радабанк *
|1,30%
|-
|1,30%
|-
|1,40%
|-
|1,30%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,20%
|-
|0,95%
|-
|0,55%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Асвіо банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 23.01.2024−05.02.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.
Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів
Коментарі