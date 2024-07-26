Угорщина таємно позичила 1 мільярд євро у китайських банків — ЗМІ

Угорщина таємно позичила 1 мільярд євро — найбільший кредит , коли-небудь отриманий Будапештом — у трьох китайських банків. Про це пише Politico з посиланням на дані з веб-сайту урядового боргового агентства.

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Кредит, наданий Банком розвитку Китаю, Експортно-імпортним банком Китаю та угорською філією Банку Китаю, був повністю використаний 19 квітня і має бути погашений протягом трьох років.

Сам Будапешт не оголошував про угоду. Вперше про це повідомило в четвер угорське ділове видання Portfolio, а потім підтвердило урядове агентство.

Значні запозичення відбуваються в той час, коли Будапешт поглиблює свої зв'язки з Пекіном. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, китайські компанії, такі як виробник електромобілів BYD або технологічний гігант Huawei, на сьогоднішній день інвестували в країну загалом близько 16 мільярдів євро.

Нова китайська позика є найвищою часткою державного боргу, другою з яких є також позика від китайського Ексімбанку на залізничний проект Будапешт-Белград у розмірі $917 млн (877 млн євро на день отримання).

Хоча Portfolio зазначає, що відсоткова ставка є плаваючою, уряд не розкрив жодних подробиць щодо розміру відсоткової ставки, графіку погашення або інших деталей.