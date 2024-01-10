Проєкт закону про мобілізацію та зниження курсу гривні: як це вплинуло на депозити

Напередодні нового року на банківському ринку відбулося декілька важливих подій. Серед основних — зниження ключової ставки НБУ, девальвація гривні, яка спровокувала значний попит населення на валюту, і подання до парламенту законопроєкту про мобілізацію. Як це вплинуло на пропозиції для приватних вкладників банків із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Ставки тримаються, але це ненадовго

Відсоткова ставка НБУ втрачає своє попереднє значення для депозитного ринку. Дохідність вкладів фізичних осіб поволі зменшується, але не так відчутно, як ключова ставка регулятора. З 15 вересня до 15 грудня 2023 року її було зменшено з 20% до 15% річних.

Банки ж, надто невеликі, свої депозитні пропозиції переглядали не так активно. Так, Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб за вкладами на 6 місяців на 10 жовтня минулого року склав 14,4% річних, на 9 січня 2024 року — 14,38 річних; на 12 місяців — 14,33% і 14,27% відповідно; а на терміни 3 і 9 місяців навіть трохи зріс.

«Глобус Банк ще 20 грудня 2023 року переглянув дохідність за всіма гривневими депозитними програмами. Дохідність скоротилася на 1%, наразі ставки за вкладами від 3 місяців до 2,5 років складають від 13,5% до 16% річних», — розповів Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

У «RwS bank» кажуть, що теж переглянули ставки за депозитами, проте, майже не знижували їх.

Таку стабільність банкіри пояснюють тим, що НБУ залишав доволі привабливу дохідність за депозитними сертифікатами — одним із основних інструментів заробітку фінустанов.

Проте, навряд чи, це триватиме довго. У Глобус Банку зауважують, що перегляд ставок за 3-місячними депозитним сертифікатами з 20% до 19%, який відбувся наприкінці 2023 року, лише починає впливати на відсоткову політику банків. Свої пропозиції за депозитами фізосіб, із урахуванням оновлених умов розміщення коштів на депозитних сертифікатах, більшість сформує до кінця січня.

«За нашим розрахунком, вже до кінця січня дохідність за гривневими вкладами, залежно від їхнього терміну, може скоротитися в середньому на 0,5−1,5%. Очікується, що середні ставки за вкладами від 3 до 6 місяців можуть скоротитися до 13−13,5% річних, а середні ставки за депозитами терміном від 9 місяців до 1 року знизяться до 12,5−13%», — прогнозує Дмитро Замотаєв.

Інакше кажучи, можна очікувати, що вже з кінця січня скорочення ставок стане «масовішим».

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Як українці розпорядилися купленими доларами

У грудні українці встановили місячний рекорд за купівлею валюти за останні 11 років. Людей лякала можлива девальвація гривні, тому вони поспішали переводити заощадження у ВКВ.

Для фінансистів же важливим було те, як населення розпорядилося валютними цінностями. За спостереженнями Наталії Калугер, керівника офісу управління проєктами «RwS bank», фізособи більше знімали куплені долари з рахунків і переводили їх у кеш.

«Лише до 15% валюти, придбаної в грудні в комбанках, трансформувалося в „валютні вклади“, оскільки ця валюта була придбана в рамках програм із придбання валюти за пільговим курсом із обов’язковим її розміщенням на депозит», — констатував, зі свого боку, Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

За його словами, в умовах поступового зниження ставок за валютними вкладами, сегмент конвертаційних депозитів стає менш затребуваним у громадян.

«Тенденція зниження розміру ставок за валютними вкладами триває: так у найближчі 2−3 місяці цілком очікувано розмір середніх ставок у євро опуститься до 1,5% річних, а доларових — до 1,8% річних», — спрогнозував представник Глобус Банку.

Як реагують на закон про мобілізацію

Вже завтра Парламент може ухвалити у першому читанні законопроєкт про мобілізацію (№ 10378). Документ передбачає низку санкцій до ухилянтів, в тому числі блокування банківських рахунків.

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Але поки що такі перспективи не вплинули на настрої власників депозитів. У будь-якому разі, так стверджують опитані «Мінфіном» банкіри.

«Наразі ми не спостерігаємо жодних змін у клієнтській поведінці — понад 60% гривневих депозитів після завершення їхнього терміну перевкладаються в нові вклади. І це один із важливих чинників високої довіри громадян не лише до банківської системи, а й до національної валюти. Частку гривневого прибутку (близько 30%) громадяни спрямовують на придбання валюти. А решта 30% коштів залишаються «гривнею в гаманцях».

На мій погляд, у питанні депозитів більшість вкладників підходять із «холодним розумом», не підпадаючи під ту чи іншу інформаційну істерію. Наразі ми не спостерігаємо жодних негативних тенденцій. Навпаки: у грудні, порівнюючи з листопадом, спостерігалося зростання гривневих вкладів в середньому на 10−15%. І ця тенденція триватиме і надалі (приріст нових вкладів у січні, порівнюючи з груднем, може скласти, щонайменше, 5−7%)", — запевнив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Не спостерігають відтоку коштів із рахунків фізичних осіб, клієнтів і в «RwS bank». Наталія Калугер, керівник офісу управління проєктами банку, пояснює це тим, що цільова аудиторія «RwS bank», яка тримає кошти на депозитних рахунках, здебільшого не належить до категорії осіб, що підлягають мобілізації. Втім, експертка упевнена, що ця обставина буде мати вплив на поведінку споживачів банківських послуг.

Які банки змінювали ставки

Найсуттєвіші коригування провів Агропросперіс. Банк знизив ставки за всіма строковими вкладами у гривні на 0,5−1 в.п. Розкид за ставками після змін становить від 15% річних — за вкладами на 3 місяці, до 16,25% річних — на 12 місяців. Крім того, банк переглянув дохідність депозитів у доларі, зрізавши по 0,25 в.п. із дохідностей вкладів на всі пропоновані терміни, окрім вкладів на 3 місяці. Тепер банк сплачує 1,5% річних за вкладами на 12 та 9 місяців, та 1,25% річних — за вкладами на 6 місяців.

Банк інвестицій та заощаджень також знизив дохідність за всіма строковими депозитами у національній валюті на 0,25−0,5 в.п. Після змін банк платить 16% річних за вкладами на 12, 9 і 6 місяців, і 16,75% — за вкладами на 3 місяці.

Ґрунтовно до перегляду ставок за депозитами підійшов Юнекс Банк, змінивши дохідність за усіма вкладами. Так, банк підвищив ставки гривневих депозитів терміном на 9 і 6 місяців на 0,25 в.п. та 0,75 в.п. відповідно. Тепер за вкладами на 9 місяців тут можна заробити 15% річних, на 6 місяців — 15,5%. Водночас, банк знизив на 0,5 в.п. ставку за вкладами на 3 місяці, однак, вони й надалі залишаються найдохіднішими серед усієї лінійки, і дають змогу заробити 17,5% річних.

Банк також зрізав ставки вкладів у доларі на 12 та 3 місяці на 1 в.п., на 9 та 6 місяців — на 1,25 в.п. Аналогічне зменшення дохідності відбулося з депозитами у євро: всі ставки за строковими вкладами знижено на 0,1 в.п. Тепер за вкладами у ВКВ в Юнекс Банку можна отримати 2% річних, розмістивши кошти на 12 місяців, 1,5% — на 9 місяців, 1,25 — на 6 місяців, і 1% — на 3 місяці.

Найвищу ставку за депозитами у гривні на 12 місяців пропонує Кристалбанк — 16,75% річних. Намагаються сильно не відставати ще три банки — Глобус, Український капітал та Полтава-Банк, які за такими депозитами пропонують 16,5%.

За гривневими вкладами на 9 місяців у лідерах серед дрібних банків опинилися Кристалбанк зі ставкою 16,75% річних, Український капітал — 16,5% річних, Полтава-Банк та Банк інвестицій та заощаджень — 16% річних.

Найкращі умови за депозитами на 6 місяців пропонують Кристалбанк та Піреус — 17% річних. У Радабанку та Українському капіталі можна заробити 16,5% річних.

Найвищі ставки більшість банків продовжують утримувати на терміни 3 місяці. Так, рекордсменами за щедрістю цього разу стали Радабанк — 18,75% річних, Кліринговий Дім — 18% річних та Кристалбанк — 17,5% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.12.2023−08.01.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.12.2023−08.01.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Максимальні ставки за депозитами в євро

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.12.2023−08.01.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.