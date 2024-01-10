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10 січня 2024, 15:11

Проєкт закону про мобілізацію та зниження курсу гривні: як це вплинуло на депозити

Напередодні нового року на банківському ринку відбулося декілька важливих подій. Серед основних — зниження ключової ставки НБУ, девальвація гривні, яка спровокувала значний попит населення на валюту, і подання до парламенту законопроєкту про мобілізацію. Як це вплинуло на пропозиції для приватних вкладників банків із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

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Ставки тримаються, але це ненадовго

Відсоткова ставка НБУ втрачає своє попереднє значення для депозитного ринку. Дохідність вкладів фізичних осіб поволі зменшується, але не так відчутно, як ключова ставка регулятора. З 15 вересня до 15 грудня 2023 року її було зменшено з 20% до 15% річних.

Банки ж, надто невеликі, свої депозитні пропозиції переглядали не так активно. Так, Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб за вкладами на 6 місяців на 10 жовтня минулого року склав 14,4% річних, на 9 січня 2024 року — 14,38 річних; на 12 місяців — 14,33% і 14,27% відповідно; а на терміни 3 і 9 місяців навіть трохи зріс.

«Глобус Банк ще 20 грудня 2023 року переглянув дохідність за всіма гривневими депозитними програмами. Дохідність скоротилася на 1%, наразі ставки за вкладами від 3 місяців до 2,5 років складають від 13,5% до 16% річних», — розповів Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

У «RwS bank» кажуть, що теж переглянули ставки за депозитами, проте, майже не знижували їх.

Таку стабільність банкіри пояснюють тим, що НБУ залишав доволі привабливу дохідність за депозитними сертифікатами — одним із основних інструментів заробітку фінустанов.

Проте, навряд чи, це триватиме довго. У Глобус Банку зауважують, що перегляд ставок за 3-місячними депозитним сертифікатами з 20% до 19%, який відбувся наприкінці 2023 року, лише починає впливати на відсоткову політику банків. Свої пропозиції за депозитами фізосіб, із урахуванням оновлених умов розміщення коштів на депозитних сертифікатах, більшість сформує до кінця січня.

«За нашим розрахунком, вже до кінця січня дохідність за гривневими вкладами, залежно від їхнього терміну, може скоротитися в середньому на 0,5−1,5%. Очікується, що середні ставки за вкладами від 3 до 6 місяців можуть скоротитися до 13−13,5% річних, а середні ставки за депозитами терміном від 9 місяців до 1 року знизяться до 12,5−13%», — прогнозує Дмитро Замотаєв.

Інакше кажучи, можна очікувати, що вже з кінця січня скорочення ставок стане «масовішим».

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Як українці розпорядилися купленими доларами

У грудні українці встановили місячний рекорд за купівлею валюти за останні 11 років. Людей лякала можлива девальвація гривні, тому вони поспішали переводити заощадження у ВКВ.

Для фінансистів же важливим було те, як населення розпорядилося валютними цінностями. За спостереженнями Наталії Калугер, керівника офісу управління проєктами «RwS bank», фізособи більше знімали куплені долари з рахунків і переводили їх у кеш.

«Лише до 15% валюти, придбаної в грудні в комбанках, трансформувалося в „валютні вклади“, оскільки ця валюта була придбана в рамках програм із придбання валюти за пільговим курсом із обов’язковим її розміщенням на депозит», — констатував, зі свого боку, Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

За його словами, в умовах поступового зниження ставок за валютними вкладами, сегмент конвертаційних депозитів стає менш затребуваним у громадян.

«Тенденція зниження розміру ставок за валютними вкладами триває: так у найближчі 2−3 місяці цілком очікувано розмір середніх ставок у євро опуститься до 1,5% річних, а доларових — до 1,8% річних», — спрогнозував представник Глобус Банку.

Як реагують на закон про мобілізацію

Вже завтра Парламент може ухвалити у першому читанні законопроєкт про мобілізацію (№ 10378). Документ передбачає низку санкцій до ухилянтів, в тому числі блокування банківських рахунків.

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Але поки що такі перспективи не вплинули на настрої власників депозитів. У будь-якому разі, так стверджують опитані «Мінфіном» банкіри.

«Наразі ми не спостерігаємо жодних змін у клієнтській поведінці — понад 60% гривневих депозитів після завершення їхнього терміну перевкладаються в нові вклади. І це один із важливих чинників високої довіри громадян не лише до банківської системи, а й до національної валюти. Частку гривневого прибутку (близько 30%) громадяни спрямовують на придбання валюти. А решта 30% коштів залишаються «гривнею в гаманцях».

На мій погляд, у питанні депозитів більшість вкладників підходять із «холодним розумом», не підпадаючи під ту чи іншу інформаційну істерію. Наразі ми не спостерігаємо жодних негативних тенденцій. Навпаки: у грудні, порівнюючи з листопадом, спостерігалося зростання гривневих вкладів в середньому на 10−15%. І ця тенденція триватиме і надалі (приріст нових вкладів у січні, порівнюючи з груднем, може скласти, щонайменше, 5−7%)", — запевнив директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку.

Не спостерігають відтоку коштів із рахунків фізичних осіб, клієнтів і в «RwS bank». Наталія Калугер, керівник офісу управління проєктами банку, пояснює це тим, що цільова аудиторія «RwS bank», яка тримає кошти на депозитних рахунках, здебільшого не належить до категорії осіб, що підлягають мобілізації. Втім, експертка упевнена, що ця обставина буде мати вплив на поведінку споживачів банківських послуг.

Які банки змінювали ставки

Найсуттєвіші коригування провів Агропросперіс. Банк знизив ставки за всіма строковими вкладами у гривні на 0,5−1 в.п. Розкид за ставками після змін становить від 15% річних — за вкладами на 3 місяці, до 16,25% річних — на 12 місяців. Крім того, банк переглянув дохідність депозитів у доларі, зрізавши по 0,25 в.п. із дохідностей вкладів на всі пропоновані терміни, окрім вкладів на 3 місяці. Тепер банк сплачує 1,5% річних за вкладами на 12 та 9 місяців, та 1,25% річних — за вкладами на 6 місяців.

Банк інвестицій та заощаджень також знизив дохідність за всіма строковими депозитами у національній валюті на 0,25−0,5 в.п. Після змін банк платить 16% річних за вкладами на 12, 9 і 6 місяців, і 16,75% — за вкладами на 3 місяці.

Ґрунтовно до перегляду ставок за депозитами підійшов Юнекс Банк, змінивши дохідність за усіма вкладами. Так, банк підвищив ставки гривневих депозитів терміном на 9 і 6 місяців на 0,25 в.п. та 0,75 в.п. відповідно. Тепер за вкладами на 9 місяців тут можна заробити 15% річних, на 6 місяців — 15,5%. Водночас, банк знизив на 0,5 в.п. ставку за вкладами на 3 місяці, однак, вони й надалі залишаються найдохіднішими серед усієї лінійки, і дають змогу заробити 17,5% річних.

Банк також зрізав ставки вкладів у доларі на 12 та 3 місяці на 1 в.п., на 9 та 6 місяців — на 1,25 в.п. Аналогічне зменшення дохідності відбулося з депозитами у євро: всі ставки за строковими вкладами знижено на 0,1 в.п. Тепер за вкладами у ВКВ в Юнекс Банку можна отримати 2% річних, розмістивши кошти на 12 місяців, 1,5% — на 9 місяців, 1,25 — на 6 місяців, і 1% — на 3 місяці.

Найвищу ставку за депозитами у гривні на 12 місяців пропонує Кристалбанк — 16,75% річних. Намагаються сильно не відставати ще три банки — Глобус, Український капітал та Полтава-Банк, які за такими депозитами пропонують 16,5%.

За гривневими вкладами на 9 місяців у лідерах серед дрібних банків опинилися Кристалбанк зі ставкою 16,75% річних, Український капітал — 16,5% річних, Полтава-Банк та Банк інвестицій та заощаджень — 16% річних.

Найкращі умови за депозитами на 6 місяців пропонують Кристалбанк та Піреус — 17% річних. У Радабанку та Українському капіталі можна заробити 16,5% річних.

Найвищі ставки більшість банків продовжують утримувати на терміни 3 місяці. Так, рекордсменами за щедрістю цього разу стали Радабанк — 18,75% річних, Кліринговий Дім — 18% річних та Кристалбанк — 17,5% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 16,75% - 16,75% - 17,00% - 17,50% - 6,00% -
Глобус* 16,50% - 15,50% - 15,00% - 14,50% - - -
Український капітал* 16,50% - 16,50% - 16,50% - 15,50% - 0,50% -
Полтава-Банк 16,50% - 16,00% - 16,00% - - - 0,01% -
Агропросперіс 16,25% 0,50% 15,50% 1,00% 15,50% 0,75% 15,00% 1,00% - -
Комінвестбанк 16,15% - - - - - - - - -
Банк інвестицій та заощаджень
 16,00% 0,50% 16,00% 0,50% 16,00% 0,50% 16,75% 0,25% - -
Полікомбанк 15,90% - 15,40% - 14,60% - 7,20% - - -
Юнекс банк 15,50% - 15,00% 0,25% 15,50% 0,75% 17,50% 0,50% - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
РВС Банк 15,00% - - - 14,00% - 14,00% - 5,00% 1,00%
Піреус 15,00% - - - 17,00% - 17,00% - - -
Радабанк * 14,50% - 14,50% - 16,50% - 18,75% - - -
Мотор-Банк 13,00% - 13,00% - 13,00% - 12,50% - - -
Грант 12,00% - - - 10,00% - - - - -
Асвіо банк 11,00% - - - 13,20% - 17,00% - - -
Індустріалбанк - - 14,75% - 15,00% - 10,25% 1,00% - -
Кліринговий Дім - - 15,40% - 15,35% - 18,00% - - -
Альтбанк - - - - 15,50% 1,00% - - 5,50% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.12.2023−08.01.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Кристалбанк* 3,30% - - - 3,10% - 2,55% - 0,05% -
Український капітал*
 2,75% - 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,02% -
Глобус* 2,50% - 2,00% - 1,50% - 0,50% - - -
Радабанк * 2,25% - 2,25% - 2,25% - 2,00% - - -
Асвіо банк 2,00% - - - 1,00% - 0,50% - - -
Банк інвестицій та заощаджень
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,30% - 0,70% - 0,15% -
Юнекс банк 2,00% 1,00% 1,50% 1,25% 1,25% 1,25% 1,00% 1,00% - -
Комінвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
Агропросперіс 1,50% 0,25% 1,50% 0,25% 1,25% 0,25% 0,30% - - -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - 0,05% - - - 0,05% - - -
Індустріалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Кліринговий Дім - - 2,60% - 2,50% - 1,50% - - -
Альтбанк - - - - 1,50% - - - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.12.2023−08.01.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

Євро

Максимальні ставки за депозитами в євро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Глобус* 2,00% - 1,50% - 1,00% - 0,50% - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,30% - 0,70% - 0,15% -
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Комінвестбанк 1,90% - - - - - - - - -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,40% - 0,80% - 0,05% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Радабанк * 1,30% - 1,30% - 1,40% - 1,30% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Юнекс банк 1,00% 1,00% 0,75% 1,00% 0,60% 1,15% 0,50% 1,00% - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Банк інвестицій та заощаджень
 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - 0,05% - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Індустріалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Кліринговий Дім - - 1,20% - 0,95% - 0,55% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвіо банк - - - - - - - - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 19 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.12.2023−08.01.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів.

Терміни розміщення депозитів у банку Глобус: 3 міс — від 93 днів, 6 міс — від 184 днів, 9 міс — від 275 днів, на 12 міс — від 366 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 7

+
+82
Investik
Investik
10 січня 2024, 15:39
#
Меня удивляет, что власть реально думает, что нападая на имущество людей, которые не хотят идти в армию, она их заставит идти на войну. Для начала средний украинец имеет крайне скудные сбережения на 1−2 месяца жизни, как помню. Нужно быть совсем дурачком, чтобы считать, что угрозой отнять эти гроши можно заставить человека рисковать жизнь, если он этого не хочет. Это создаст как и отток денег из банковской системы, так и обвал уплаты налогов, т.к. включится во всю теневая экономика и скорее за наличный доллар, а не гривну как в 1990е. Сама проблема мобилизации решается совсем не так, надо как и россияне делать ставку на наемников. Человек должен сам хотеть воевать или по убеждениям или за деньги. Насильно мобилизованный скорее всего с позиции просто сбежит. Если в бюджете денег нет, то нужно не на F-16 миллиарды долларов клянчить, толку от них и так будет мало, а на эти миллиарды баксов просить Запад сфомировать свой корпус наемников и из Украины и с мира и платить им по $5000-$7000 в месяц.
+
0
maxno77
maxno77
10 січня 2024, 16:19
#
Які гроші в армію і на самооспеченіє(люди волонтери родичі. цеж дешевше). своє життя безціне, а чюже…
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
10 січня 2024, 16:20
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«просить Запад сфомировать свой корпус наемников
и из Украины и с мира и платить им по $5000-$7000 в месяц.»

По вашему тексту понятно, что государство должно ещё
и доплачивать уклонистам за их нежелание защищать от врага
своих родителей, жен, детей и имущество, я уже молчу про страну…

А может есть смысл обложить дополнительным налогом
всех уклонистов и с этих доходов оплачивать службу
контрактников, зачем перекладывать финансирование
контрактников ВСУ на плечи американских налогоплательщиков,
если своих уклонистов миллионы…
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+11
Investik
Investik
10 січня 2024, 16:33
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Тут есть одна важная деталь. Это органы власти государства подчинены уклонистам, через выборы, а не наоборот. Без выборов полномочия этой власти непонятные. Это демократия или что? Да, судя по провалу плана мобилизации украинцы не хотят воевать. В Полтаве вообще только 12% мужиков явились по повесткам. Но есть важный момент, то эти 92% избирателей имеют свою точку зрения тогда и она должна пройти через демократическую процедуру как выборы или референдум. Залужный фактически официально от лица Генштаба объявил военный пат в статье в Экономисте. Раз так, то к чему все эти миллионные армии, если наш штаб считает, что фронт не будет двигаться? Не пора ли тогда заняться дипломатией, особенно если видно, что у населения нет желания воевать как в начале войны. В любом случае тут вопрос решается демократией, а не насилием власти над народом. Хочет народ воевать, пусть выскажется на выборах или референдуме. Сейчас почти полный отказ являться по повесткам говорит о том, что выборы или референдум сейчас актуальны, т.к. нужно выяснить чего хочет население, а не зависимое от него государство. Вы как-то перепутали кто тут первичен.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
10 січня 2024, 17:08
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Отказ от защиты своей страны и своих семей — это капитуляция…

Уклонисты не хотять сдаваться в плен рашистам, также не хотят
отдавать ни своё имущество ни своих родных и близких на растерзание
оккупантам, но однозначно не возражают, чтобы кто-то другой воевал
и защищал их жизнь и имущество…
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0
zzzachary
zzzachary
10 січня 2024, 16:34
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Тобто закрили людей в країні і тепер хочуть щоб вони шли на бійню за ради чого, за ради коррупції? Які закони за два роки прийняли для людей, для захисту, чи була реформа судочинства, чи стала медицина чи освіта краще? Навіть свої грощі ви неможете зняти більше ніж 100 тис грн на добу! Два роки війна, і що ми бачимо як Одеський ТЦКашник купує дім в Іспанії за мільони, а таких сотні чи навіть тисячи. Чи Кличко котрий сам дім купує у Німеччині, а людям котрі висказали недовольство що кладуть бруківку замість того щоб кошти на ЗСУ віддати він каже ідіть воювати?! І так майже кожен мер міста! Тому люди зневірились. І це правда що один найманий військовий краще 10ти примушених!
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+15
Qwerty1999
Qwerty1999
10 січня 2024, 17:11
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«Два роки війна, і що ми бачимо як Одеський
ТЦКашник купує дім в Іспанії за мільони»

Сами несёте взятки в ТЦК, а потом ещё и удивляетесь…
Не давайте взяток и он не сможет купить виллу в Испании…
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