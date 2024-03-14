Депутати проти блокування рахунків ухилянтів: як це вплине на депозитну статистику

Відтік вкладів населення з банків припинився. Це означає, що великі банкі й надалі можуть різати дохідність депозитів, що вони й роблять. За два тижні відразу 4 фінустанови з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн зменшили заробітки своїх приватних вкладників. Всі актуальні пропозиції для фізосіб від великих банків — у нашому свіжому депозитному огляді.

За оперативними даними НБУ, залишки за банківськими вкладами у національній валюті за лютий (проти січня) збільшились на 33,2 млрд грн (+2,1%), в т. ч. депозити підприємств — на 18,2 млрд грн (+2,1%), населення — на 15 млрд грн (+2,2%). Загалом, фізособи тримають у банках зараз 1,067 трлн грн.

Хоча це все ще менше, ніж за результатами на кінець минулого року. Порівнюючи з груднем, загальний обсяг депозитів фізосіб скоротився на 1,06%. Вклади у нацвалюті зменшилися на 0,65%, а у ВКВ (в еквіваленті) — на 1,86%.

«Вже по березню ми побачимо позитивну динаміку у прирості депозитної бази й з початку року. Також не зайвим буде нагадати, що за останні два роки — з початку повномасштабної війни — банківські вклади у гривні зросли на 2/3 (+690 млрд грн) — до 1 609 млрд грн» — написав у Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Скорочення депозитів на початку року регулятор пов'язав із сезонними факторами. Про що знову нагадав голова НБУ Андрій Пишний минулого тижня. Розмови про можливий вплив обговорення закону про мобілізацію на обсяги депозитів голова НБУ назвав «хайпом» і додав, що «українці нарощують частку строкових вкладів, а рівень доларизації депозитів знижується. Тобто своїй банківській системі довіряють більше, ніж ворожим ІПСО, і наша статистика це чітко підтверджує».

Поки що депутати виконують свою обіцянку не пропустити через парламент норму, яка встановлює обмеження на розпорядження банківськими рахунками для ухилянтів. Як повідомив цього тижня депутат Олексій Гончаренко, на засіданні Комітету з нацбезпеки і оборони з перевагою в один голос пройшла правка, яка виключає з тексту законопроєкту про мобілізацію весь розділ змін до Кодексу адміністративного судочинства.

«Таким чином знімаються пропозиції із замороження рахунків, банківських карток, обмежень щодо виїзду за кордон та керування автівкою», — уточнив він.

Що відбувалося з дохідністю вкладів із початку року

Середні ставки UIRD, за підсумками січня та лютого, збільшились на найдовші та найкоротші вклади, і зменшилися за вкладами на півроку та 9 місяців. Найвищими продовжують залишатись ставки на 9 місяців, за ними йдуть ставки за вкладами на 3 місяці.

12 міс 9 міс 6 міс 3 міс Січень 13,82% 14,30% 14,09% 14,21% Лютий 14,06% 14,27% 13,81% 14,23% зміни 0,24% -0,03% -0,29% 0,02%

Втім, якщо подивитись на середні ставки за цей період учасників депозитних оглядів «Мінфіну» (26 великих банків та 19 малих), то побачимо наступну картину. Великі банки за січень-лютий скорочували всі ставки, окрім ставок за вкладами на 9 місяців.

12 міс 9 міс 6 міс 3 міс Січень 13,95% 13,88% 14,25% 13,29% Лютий 13,92% 13,89% 14,19% 13,26% зміни -0,03% 0,01% -0,06% -0,03%

Для порівняння: у малих банків за два місяці ставки, за виключенням строкових вкладів на рік, навпаки, зростали.

12 міс 9 міс 6 міс 3 міс Січень 14,19% 13,32% 14,99% 13,97% Лютий 14,18% 13,34% 15,02% 14,03% зміни -0,01% 0,02% 0,02% 0,05%

За даними НБУ, в лютому середні ставки для нових вкладників зменшились на 0,3 в.п. — до 11,4% річних.

Які банки змінювали ставки

За підсумками двох перших місяців року, ставки змінювали 10 великих банків із 26 учасників огляду, причому знижень було більше.

Банки 12 міс 9 міс 6 міс 3 міс А-Банк -0,50% - -0,50% -0,50% Восток Банк -0,50% - -0,50% 0,00% Кредит Дніпро Банк 0,00% - 0,50% 0,00% ОТП Банк 0,00% 0,00% 0,00% -0,75% Ощадбанк 0,00% - -0,50% - Прокредит Банк 0,00% - -1,00% -1,00% Райффайзен Банк -0,50% - -0,50% -0,50% Сенс Банк -0,75% - -0,75% -0,50% Таскомбанк 0,50% 0,25% 0,25% 0,75% Укрексімбанк 0,00% 0,00% -0,10% -0,10%

Цього разу ставки в гривні знизили відразу чотири великі фінустанови:

КомінБанк порізав ставки за всіма строковими вкладами у гривні на 0,5 в.п. Найвищу дохідність банк зараз пропонує за вкладами на рік — 16,25% річних, найменшу — за вкладами на 3 місяці (15,75% річних).

Укрексімбанк знизив ставки за двома видами вкладів: на 0,4 в.п. — за депозитами на 3 місяці - до 14,75% річних, та на 0,85 в.п. — на 6 місяців — до 14,3% річних. Також банк знизив й ставки за депозитами в доларі: дохідність вкладів на 3 місяці та півроку зменшилась на 0,2 в.п., а довших вкладів — на 0,25 в.п.

Восток банк на 1 в.п. зменшив дохідність вкладів у гривні на 3 місяці до 13% річних, тепер це найнижча дохідність в лінійці строкових депозитів банку.

Ставки за 3-місячними депозитами порізав Кредит Дніпро Банк — на 0,5 в.п. — до 15,5% річних. Тепер найбільше банк платить своїм приватним клієнтам за піврічними вкладами — 16% річних.

Найкращі умови за вкладами на 3 місяці пропонують Акордбанк (18% річних), Прокредит (16% річних) та КомінБанк (15,75% річних).

На півроку кращі ставки у наступних великих банків: Акордбанк (16,5% річних), відразу декілька банків пропонують 16% річних на такі вклади: КомінБанк, Банк Львів, Прокредит Банк, Кредит Дніпро Банк (16% річних), 15,75% річних платить Ідея Банк.

За вкладами на 9 місяців найцікавіші пропозиції у Банку Львів та КомінБанку (16% річних), 15,75% пропонує Ідея Банк, 15,5% річних можна отримати в Укргазбанку.

Чи знижуватимуть банки ставки далі

Більшість банків, які ми опитали, у березні змін за ставками в гривні не планують.

Не змінюватимуть ставки у березні в Укргазбанку, та Прокредит Банку. За повідомленням останнього, ставки до кінця березня у них зафіксовані. МТБ Банк також залишить ставки без змін.

«Вважаємо, що діючі умови залучення коштів фізичних осіб наразі є привабливими, з погляду дохідності та комфорту використання депозитних продуктів», — пояснили представники банку.

Директор із маркетингу та продуктів Креді Агріколь Банку Дмитро Коваленко каже, що банк змінювати ставки в березні не планує, та додає, що у банку спостерігають попит на строкові вклади і хочуть надалі підтримувати таку тенденцію.

До кінця березня ставки не планували змінювати й в Ощадбанку.

«Можливі коливання, але не суттєві, оскільки банк не може залучати дорогі депозитні ресурси для подальшого кредитування з великим ризиком для себе», — додали у банку.

За словами керівника проєктів департаменту з продажів роздрібного бізнесу ОТП Банку Максима Гончарука, суттєвих змін відсоткових ставок, що вплинуть на дохідність клієнтів за депозитними вкладами, до кінця березня в банку також не відбуватиметься.

Натомість, Таскомбанк, за повідомленням заступника голови правління Таскомбанку Артура Муравицького, незабаром запускатиме новий акційний депозит на рік. Під нього банк пропонуватиме 15% річних у гривні і обіцяє подарувати вкладникам пам'ятну монету «Українська мова».

У Банку Львів із 13 березня також пропонують підвищену ставку при відкритті чи пролонгації одного з депозитів. Банк пропонуватиме за цим вкладом на 6 міс. 15,5%-16% річних, залежно від суми вкладу.

На деякі свої депозити мають намір підвищити ставки і в Укрсиббанку, повідомила «Мінфіну» начальниця центру управління продуктовими та сервісними рішеннями для клієнтських сегментів Укрсиббанку Ольга Пінчук.

У Райффайзен Банку також можливі незначні зміни за ставками, повідомив керівник з питань заощаджень та транзакційних послуг банку Сергій Анніков.

У Сенс Банку відповіли, що, виходячи з тих умов, задекларовані зараз регулятором ставки триматимуться на нинішньому рівні, або зазнають несуттєвих змін. «Проте, якщо макроекономічні обставини значно зміняться, ринку, зокрема, і Сенс Банку, доведеться реагувати», — додала начальниця управління депозитних продуктів банку Ірина Стрепетова.

За словами директора департаменту розвитку продуктів Ідея Банку Сергія Міщенка, Ідея Банк буде коригувати свої ставки відповідно до ринкових тенденцій, поведінки конкурентів та потреб в фінансуванні своєї діяльності. Водночас, додав, що сьогодні спостерігається тенденція на зниження ставок по депозитах.

Втім, на подальші плани банкірів може вплинути сьогоднішне рішення Монетарного комітету НБУ: регулятор знизив облікову ставку на 0,5 в.п. до 14,5%, ставку за тримісячними депозитними сертифікатами на 1,5 в. п. — до 17,5%. Ставка за депозитними сертифікатами овернайт залишилася на рівні облікової ставки.

Які депозити найпопулярніші

Щодо того, які депозити користуються та користуватимуться цієї весни найбільшим попитом, то більшість опитаних нами банкірів вказує на вклади терміном до 6 міс.

«Традиційно, попитом у клієнтів користуватимуться вклади на терміни до 6 місяців, на що впливають два основних фактори: відсоткові ставки за депозитами, які на ці терміни є привабливішими для клієнтів, та клієнтські очікування у межах загальної ситуації в країні», — каже Максим Гончарук з ОТП Банку.

Схожої думки дотримуються й в Прокредит Банку. «Найбільшим попитом у нас користуються депозити на 3 або 6 міс. Люди наразі не готові відкладати гроші на довші терміни», — відповіли «Мінфіну» у фінустанові.

Про такі терміни кажуть й у Сенс Банку. «Основним терміном залучення гривні є вклади на 3 та 6 місяців. На цих термінах клієнти готові нести ризики інфляції та компенсувати їх дохідністю за гривневими вкладами», — вважає Ірина Стрепетова.

В МТБ Банку теж вважають, що весною нйбільший попит буде на вклади терміном 3−6 місяців. «Це відображає поточну ситуацію в Україні, з погляду безпекових, фінансових та курсових ризиків. Таке становище, вважаємо, існуватиме протягом всього 2024 року», — пояснили у банку.

Дмитро Коваленко з Креді Агріколь Банку теж каже, що впевнений в тому, що клієнти продовжуватимуть віддавати перевагу коротко- та середньостроковим вкладам. Такої думки й Сергій Анніков із Райффайзен Банку, який каже, що наразі клієнти надають перевагу саме вкладам на 3 та 6 міс. Про популярність таких строкових вкладів каже й Ольга Пінчук з Укрсиббанку.

В Ощадбанку повідомили, що наразі найпопулярніші у банку вклади на 6 місяців, їхня частка становить 55% від загального портфеля. «Найімовірніше, така тенденція зберігатиметься цією весною» — кажуть у банку.

Про більший попит на піврнічні вклади кажуть й у Ідея Банку. «Вочевидь при виборі строку клієнти аналізують загальну обстановку в країні і 6 місяців є самим прийнятним стром для розміщення депозитів» — пояснює Сергій Міщенко.

Натомість, у трьох інших банках кажуть про популярність довших депозитів.

«З нашого досвіду, найпопулярнішими є терміни на 6 та 9 місяців, щоб зберегти та примножити статки протягом календарного року, або ж отримати до них доступ восени, таким чином убезпечивши себе від трат впродовж сезону відпочинку», — пояснили «Мінфіну» у Банку Львів. В Уркгазбанку вважають, що попитом впродовж весни користуватимуться «вклади терміном від 6 місяців». А на думку Артура Муравицького, «найпопулярнішими термінами розміщення вкладів є 9−12 місяців».

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.02.2024−11.03.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2023

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.02.2024−11.03.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 26.02.2024−11.03.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.