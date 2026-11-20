Міланський суд на рік передав італійський підрозділ Revolut під судове управління через недоліки у фінансовому моніторингу. За даними італійської прокуратури, рахунками банку користувалися люди, підозрювані у зв'язках з організованою злочинністю, а обсяг пов'язаних із ними операцій сягнув €76,5 млн. Водночас у Швеції фінансова розвідка вивчала підозрілі перекази на сотні мільйонів євро , пов'язані з можливим відмиванням російських коштів, у яких використовували сервіси Revolut. Сама компанія не є фігурантом кримінального розслідування в Італії. Чому до одного з найбільших європейських необанків виникли претензії та як він має усунути виявлені проблеми?

Revolut зіткнувся з проблемами фінмоніторингу в Європі: що відбувається з банком. ФОТО: Pexels

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Що виявив італійський суд

Рішення Міланського суду стосується Revolut Bank UAB — банку, зареєстрованого в Литві, через який фінансова група працює в Італії. Суд призначив двох адміністраторів, які протягом року контролюватимуть роботу місцевого підрозділу та перевірятимуть, як він усуває недоліки.

У 39-сторінковому рішенні суд звернув увагу на операції 24 осіб, які перебували під слідством або вже були засуджені за різні злочини. За даними суду, у 2021−2026 роках через рахунки Revolut вони могли приховати фінансові потоки на €41,9 млн.

Одним із ключових аргументів стали дані про повідомлення щодо підозрілих транзакцій. Інші банки 265 разів інформували відповідні органи про операції цих клієнтів, тоді як Revolut Bank UAB не подав жодного такого повідомлення. Суд дійшов висновку, що недоліки контролю не були поодинокими помилками, а повторювалися протягом тривалого часу.

Італійська прокуратура наводить іншу суму — €76,5 млн. Саме такий обсяг операцій, пов'язаних із переказом, приховуванням або привласненням коштів, фігурує в її матеріалах. Цей показник не слід плутати із €41,9 млн, зазначеними в судовому рішенні щодо 24 осіб.

Прокурори вважають, що банк фактично став фінансовим сховищем для людей, причетних до тяжких злочинів. На їхню думку, слабкий контроль за операціями давав змогу таким клієнтам користуватися послугами Revolut і отримувати перевагу перед іншими фінансовими установами, які належно відстежували підозрілі транзакції.

Як Revolut має виправити ситуацію

Судове адміністрування не означає закриття банку або припинення його роботи. Це превентивний захід, покликаний відновити належний внутрішній контроль і не допустити використання рахунків у злочинних схемах.

Revolut має виконати план усунення недоліків із 15 пунктів. Протягом п'яти днів після рішення банк повинен призначити відповідальну особу для взаємодії із судовими адміністраторами, а за 60 днів — подати план виправлення порушень. Самі адміністратори мають підготувати попередній звіт за 30 днів і повну оцінку системи фінансового моніторингу за 90 днів.

Їхні повноваження можуть бути розширені, якщо банк не співпрацюватиме або під час перевірок виявлятимуться нові серйозні проблеми. Судове управління стосується виключно діяльності Revolut в Італії та не передбачає припинення обслуговування роздрібних і корпоративних клієнтів.

У компанії заявили, що повністю співпрацюватимуть з італійською владою. Там також наголосили, що інвестують у системи моніторингу транзакцій, боротьбу з фінансовими злочинами та команди фахівців із комплаєнсу.

Що виявили у Швеції

Італійська справа — не єдина історія, у якій згадується використання сервісів Revolut для підозрілих фінансових операцій. Financial Times пише про розслідування шведської фінансової розвідки, яке стосувалося можливого відмивання російських коштів.

За даними видання, йшлося про фінансові потоки на 2,9 млрд шведських крон — близько €259 млн. Revolut був одним із каналів, які найчастіше використовували для переказу грошей зі Швеції до інших країн, зокрема Литви та Ірландії.

Важливо, що ця сума характеризує загальний обсяг досліджуваних підозрілих операцій, а не доведену суму коштів, які пройшли саме через Revolut. Так само йдеться про підозри у можливому відмиванні грошей, а не про встановлену причетність банку до злочинної діяльності.

Financial Times також звертає увагу на ситуацію у Великій Британії. За даними видання, за рік клієнти Revolut подали до Служби фінансового омбудсмена 5076 скарг, пов'язаних із шахрайством і фінансовими аферами. Це найбільший показник серед фінансових установ країни третій рік поспіль. Водночас сама кількість скарг не означає, що всі випадки шахрайства були підтверджені.

Які проблеми Revolut мав в Україні

В Україні питання роботи Revolut виникло ще на початку 2025 року. Тоді компанія оголосила про запуск послуг для українців через литовський Revolut Bank UAB.

Однак 27 лютого 2025 року Національний банк України заявив, що Revolut не має української банківської ліцензії та не отримував дозволів на здійснення банківської діяльності в країні. Регулятор наголосив, що іноземний банк може працювати на українському ринку через відкриття філії або отримання відповідної ліцензії.

НБУ також попередив про відмінності в захисті клієнтів: на користувачів Revolut в Україні не поширюються українська система гарантування вкладів і механізми захисту споживачів фінансових послуг, передбачені національним законодавством.

Наприкінці грудня 2025 року Revolut повідомив українським клієнтам про припинення обслуговування резидентів України. Їм запропонували закрити рахунки до 22 лютого 2026 року. Водночас українці, які проживають у країнах Європейської економічної зони, могли й надалі користуватися послугами банку.

Попри це, компанія не відмовилася від планів працювати в Україні. У квітні 2026 року представник Revolut підтвердив зацікавленість у виході на український ринок, однак конкретних термінів повернення не назвав.

Що відомо про Revolut

Компанію заснували у 2015 році. Вона виросла в одного з найбільших гравців європейського фінансово-технологічного ринку. За даними італійської прокуратури, Revolut має понад 50 млн клієнтів у світі, з них більш як 5 млн — в Італії. За кількістю клієнтів на італійському ринку компанія посідає п'яте місце серед банків і є найбільшим іноземним банком країни.

Проблеми з внутрішнім контролем виникали в компанії й раніше. Зокрема, отримання банківської ліцензії у Великій Британії затягнулося на три роки після того, як питання до фінансової звітності привернули увагу регуляторів.

Наслідки італійської справи можуть вийти за межі місцевого ринку. Керівник американського підрозділу Revolut Четін Дурансой заявив Reuters, що серйозні проблеми в одній країні можуть позначитися на діяльності компанії в інших юрисдикціях. Це особливо важливо для її планів у США, де Revolut працює над отриманням банківської ліцензії.