У жовтні українці придбали готівкової валюти на $2,3 млрд, тоді як продали на $1,3 млрд. Чиста купівля за місяць зросла на 33,4%, до $986,8 млн. Найбільша частка попиту припала на Київ, Дніпропетровську, Харківську та Львівську області, а найшвидше купівля зростала на Буковині.

Чиста купівля готівкової валюти за місяць зросла на третину. Експерт пояснив, де купують валюту найактивніше. Зокрема зауважив, що Київ, Дніпро, Харків і Львів дали 44% попиту. Фото: Pexels

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Про це 20 листопада повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у Telegram.

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Найбільше готівкової валюти купували в Києві. На столицю припало 18,4% чистої купівлі, або понад $181 млн. Серед областей лідирувала Дніпропетровська — 10,4% ($102 млн). Далі йдуть Харківська область із часткою 8% ($79 млн) та Львівська — 7,5% ($74 млн).

Близько 44% усієї чистої купівлі готівкової валюти припало на чотири найбільші регіональні ринки. Частки інших областей становили від 0,2% до 5,6%.

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За темпами зростання попиту лідирували інші регіони. Найбільший приріст за місяць зафіксували в Чернівецькій області — 120,1%. В абсолютному вимірі чиста купівля там становила $8,1 млн.

У Черкаській області показник зріс на 69,8%, до $32,2 млн, у Рівненській — на 62,2%, до $25,3 млн. У Київській області приріст становив 53,7% ($41,2 млн), у Тернопільській — 51,1% ($22,8 млн).

Зменшення чистої купівлі зафіксували лише у двох областях. На Закарпатті показник скоротився на 2,4%, до $4,6 млн. У Донецькій області падіння становило 52,6%, однак обсяг чистої купівлі там був невеликим — $1,7 млн.

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