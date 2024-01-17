Один великий банк підняв ставки за всіма вкладами у ВКВ та чотири — зрізали за депозитами у гривні

Дохідність банківських вкладів майже всієї лінійки продовжує зменшуватись. З початку року Український індекс ставок депозитів фізосіб за 6-місячними вкладами знизився з 14,52% річних (на 1 січня) до 14,38% річних (на 16 січня), на 9 місяців — із 14,58% до 14,21% річних. Натомість, 3-місячні депозити в середньому подорожчали з 13,68% до 13,98% річних. Які умови зараз пропонують приватним вкладникам банки з депозитним портфелем фізосіб від 2 млрд грн, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Населення продовжує нести гроші до банків. За оперативними даними НБУ, у грудні залишки на рахунках у банках фізосіб становили 1079,493 млрд грн — на 4,8% більше, порівнюючи з листопадом минулого року, та на 16,1% - із початку 2023 року.

Традиційно першість залишилася за гривнею — 712,169 млн грн (+4,3% за міс.), на ВКВ припало 367,323 млн грн (+5,6% за міс.).

Найбільший приріст за обсягами депозитів, порівнюючи з листопадом, показали Київ та Київська область (+5,8%), Кіровоградська (+5,5%) та Чернівецька (+5,4%) області.

Інтегральна відсоткова ставка на кінець року становила 9,9%, у гривні — 13,9%, у ВКВ — 1,1%. Для порівняння: у грудні 2022 року ці три показники становили 7,3%, 12,1 %, та 0,6% відповідно.

За даними голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, вклади фізосіб за рік зростали в 2,5 рази повільніше, ніж вклади юридичних осіб.

Крім того, основна маса коштів фізосіб у банках — так звані «гарячі» гроші, тобто розміщені на поточних рахунках. Масові зняття на панічних настроях небезпечні для банківської системи.

Тому НБУ створює умови, за яких банки активніше залучали кошти громадян на строкові рахунки з довгими термінами розміщення. І в Нацбанку кажуть, що їм вдалося переламати тенденцію, зокрема, за рахунок запуску тримісячних сертифікатів (на які банки можуть розміщувати вільні кошти) з подальшим коригуванням параметрів їхнього розміщення.

«Частина строкових депозитів населення зросла до 35%, порівнюючи з приблизно 30% на початок року. З огляду на те, що близько 90% цих депозитів — це депозити з терміном понад три місяці, ми вважаємо цей результат дуже і дуже непоганим…», — повідомив у нещодавньому інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Богдан Данилишин, завідувач кафедри Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана та ексголова Ради НБУ, говорить про зворотний бік такої політики: наявні в банківській системі кошти не працюють на економіку.

На його думку, щоб змінити ситуацію та відкрити можливість для кредитування, необхідні, зокрема, зміни у дизайні монетарної політики: скасування 3-місячних депозитних сертифікатів НБУ та встановлення лімітів на вкладення коштів банків у депозитні сертифікати Нацбанку. Крім того, Данилишин вважає за необхідне зниження ключової ставки до співставного з інфляцією рівня, що пожвавить кредитування, але змусить банки знижувати ставки за депозитами й надалі.

Як банки змінювали ставки

А-Банк знизив дохідність усіх вкладів у гривні на 0,5 в.п. Тепер банк найбільше платить за вкладами на рік (15,35% річних) і найменше — за 3-місячними депозитами (14,5% річних).

Восток Банк також зрізав усі ставки у гривні, причому найбільше «дісталося» вкладам на 3 місяці: вони «схудли» на 1 в.п. — до 13% річних. Ставки за вкладами на півроку та рік банк знизив на 0,5 в.п. і тепер платить за ними 13,5% річних.

ОТП знизив дохідність вкладів на 3 місяці на 0,5 в.п. — до 11,5% річних.

Ощадбанк на 0,5 в.п. зменшив ставку за вкладами на півроку — до 13,5% річних.

Акордбанк підвищив усі ставки в доларі та євро. Після всіх змін в обох випадках найбільше банк платить за депозитами на рік (3% річних у доларі та 2% річних у євро) і найменше — за депозитами на 3 місяці (2,25% річних у доларі та 1,25% - в євро).

Найвищі ставки у гривні на 9 місяців зараз пропонують КомінБанк та банк Львів (16,5% та 16% річних відповідно). Терміном на півроку найкращі умови у Прокредит Банку (17% річних), а також — у КомінБанку та Акордбанку (16,5% річних). Акордбанк та Прокредит продовжують утримувати найвищі ставки серед великих банків за вкладами на 3 місяці — 18% та 17% річних відповідно.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.01.2024−15.01.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

— Банк-переможець премії FinAwards 2023

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.01.2024−15.01.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 02.01.2024−15.01.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.