Сенс банк зрізав усі ставки строкових депозитів у гривні

Останнє рішення НБУ щодо ключової ставки було очікуване ринком. Більшість банкірів були впевнені, що регулятор і цього разу не робитиме різких рухів. Як на її зниження відреагували банки з депозитними портфелями понад 2 млрд грн — у нашому свіжому огляді.

«Для Кредобанку рішення Монетарного комітету НБУ стало приємною несподіванкою, оскільки наші прогнози були в сторону зменшення облікової ставки на 1 в.п., з огляду на попередні дії комітету», — каже директор департаменту роздрібних клієнтів Кредобанку Олександр Супрунович.

«Очікування були, що облікова ставка залишиться без змін, а от умови розміщення коштів для банків під депозитні сертифікати могли б бути й змінені в бік зниження, що, зі свого боку, вплинуло б на політику банків щодо чергового перегляду ставок залучення та утримання строкових пасивів банків», — вважає директорка з роздрібного бізнесу банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш.

«Цього ми не очікували, і я поясню, чому. Традиційно кінець-початок кожного року для України — це період, коли гривня є нестабільною. В цей період можливі коливання курсу як в меншу, так і в більшу сторону. НБУ, на мою думку, обрав вірний варіант і зробив ставку на стабільність. Згодом ринок заспокоїться, і після стабілізації ситуації у НБУ знову буде можливість продовжити політику зниження облікової ставки», — пояснює директор департаменту розвитку продуктів Ідея Банку Сергій Міщенко.

Що відбуватиметься далі з депозитними ставками

За даними опитування НБУ про банківське фондування, обсяг коштів фізосіб у банках в четвертому кварталі істотно зріс, на відміну від їх ціни. І якщо минулого року відсотки, які банки сплачували вкладникам, були основним чинником зростання депозитів, зараз його вплив суттєво зменшився.

В першому кварталі банкіри не очікують, що вкладів побільшає — таких оптимістів близько 7% із опитаних. Натомість, вони очікують на здешевлення коштів населення — таких було 50% опитаних.

Джерело: дані НБУ

Втім, великі банки поки що суттєвих змін не планують. Зокрема, за словами директора з маркетингу та продуктів банку Креді Агриколь Дмитра Коваленка, банк «поки що не планує вносити змін до цінової політики щодо депозитів українців».

Директор департаменту-трайбу некредитних продуктів ПУМБ Дмитро Коваль відповів, що не очікує суттєвих змін за ставками у валюті, а щодо корегування ставок у гривні - «все залежатиме від регулятора та ситуації на ринку».

За словами керівника з питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку Сергія Аннікова, незначне зниження депозитних ставок загалом по ринку в першому кварталі - можливе. Сам банк суттєвих змін щодо дохідності вкладів фізосіб не планує.

Під незначним зниженням банкіри мають на увазі коливання в рамках 0,5−1 в.п. Про це каже частина опитаних «Мінфіном» банкірів.

«При визначенні своєї політики із залучення депозитних коштів банк керується необхідністю підтримувати свою ліквідності за даних ринкових умов. Найімовірніше, в середині кварталу у нас, як і у інших банків, будуть незначні корегування депозитних ставок в сторону зменшення», — каже Сергій Міщенко з Ідея Банку, і додає, що очікує на зменшення ставок за депозитами на 0,5−1% до кінця кварталу.

«Прогнозуємо, що значних змін на ринку не варто очікувати. До наступного зниження облікової ставки банки намагатимуться утримувати свої пропозиції для клієнтів. В окремих випадках можливі незначні корегування до 1%», — припускає Дмитро Коваленко розвиток ситуації на ринку до кінця березня.

Заступник голови правління КомінБанку Борис Рафалович каже, що наразі депозитна політика банку залишається незмінною. «І якщо може скоригуватися в бік збільшення або зменшення, то на 0,5−1 в.п. Таке легке „калібрування“ ми очікуємо в першому кварталі 2024 року. І, звісно, за необхідності адаптуватимемося до ринкових умов», — додає банкір.

«З огляду на поточні тенденції фінансового ринку, відсоткові ставки за депозитами лише знижуватимуться. При цьому їх зниження не буде суттєвим, й коливатиметься в діапазоні 0,5−1%, залежно від терміну розміщення вкладу. При цьому вагомий вплив на даний процес має курсова стабільність» — вважає директор департаменту ризик-менеджменту Акордбанку Микола Войтків.

Олександр Супрунович каже, що «депозитна політика Кредобанку щодо депозитів фізичним особам залишається наразі такою ж, як наприкінці 2023 року та на початку 2024 року».

«Нашим прогнозом є незначні коливання у пропозиціях гравців банківського ринку щодо ставок на вклади у валютах і термінах, необхідних банкам для нарощення портфелю вкладів, до чергового перегляду облікової ставки Монетарним комітетом НБУ», — додає він щодо можливих ставках на ринку у першому кварталі.

На які терміни запропонують кращі умови

Поки що на ринку переважають коротші депозити. Це, здебільшого, вклади терміном на 3 та 6 місяців — основна складова січневого депозитного портфелю великих банків.

Саме таким строковим вкладам надавали в січні перевагу клієнти Акордбанку та Райффайзен Банку, за словами Миколи Войтківа та Сергія Аннікова.

Такі ж строкові депозити користувалися попитом і в Креді Агриколь. За словами Дмитра Коваленка, «в січні на терміни 3−6 місяців припадало майже 90% усіх розміщених вкладів. Всі інші вклади — 12 місяців і більше». Найпопулярнішими з-поміж них були вклади на півроку.

Приблизно такі саме терміни популярні й в Кредобанку. Олександр Супрунович каже, що протягом січня у ВКВ та гривні найбільшим попитом користувались вклади на 4 та 6 місяців, довші - на 12 та 18 міс. — були менш популярними. Банкір додає, що на 4-місячні та піврічні вклади припадає приблизно по 40% січневого портфелю, на вклади на 12 міс. — лише 10%.

За словами Дмитра Коваля з ПУМБ, «найбільша питома вага — 80% усього депозитного портфелю в гривні та іноземній валюті - у депозитів на 3, 6 або 12 місяців». Він також уточнює, що в гривні - це ті самі 80%, приблизно однаково розподілені між цими строковими депозитами.

Катерина Мелеш із банку Кредит Дніпро каже, що у січні у банку переважали вклади, оформлені на 3-місячний термін, — 70−80% від всього обсягу залучення нових грошей в національній валюті. «Інші 25% майже рівномірно розподіляются між вкладами на 1, 9 та 12 місяців. Це вклади в гривні. Валютні вклади мають трохи іншу структуру», — додає вона.

За словами Катерини Мелеш, банк Кредит Дніпро продовжуватиме утримувати та залучати строкові вклади фізичних осіб, при цьому зміщуючи фокус клієнтів із коротших на трохи довші терміни.

«Ринок і далі максимально залучатиме строкові кошти фізосіб. По ринку найвищі ставки переважатимуть для 6-місячних вкладів, поступово підтягуватимуться ставки за річними термінами», — прогнозує вона.

З таким поглядом погоджується й Сергій Міщенко з Ідея Банку. На його думку, банки в першому кварталі, ймовірно, переглядатимуть «пріоритетні терміни залучення депозитів фізосіб». За його словами, наразі у банку найпопулярнішими є вклади на 6 міс., за ними йдуть вклади на 12, 9 та 3 місяці.

У КомінБанку, каже Борис Рафалович, понад 85% вкладів припадає на вклади від півроку до року. Банкір пояснює таку політику тим, що банк орієнтований будувати відносини з клієнтами довгостроково.

«В нашому фокусі не місяці, а роки. Відповідно, політика роботи така, що ми пропонуємо максимальні відсоткові ставки на найдовший термін. Ми не працюємо за моделлю, коли клієнту спочатку пропонують високу ставку на 3 місяці, а потім різко — супернизку ставку на рік. І тоді в середньому клієнт зароблятиме менше. Ми відразу пропонуємо привабливі умови від 6 до 12 місяців», — пояснює банкір.

Банк запускає нові пропозиції, щоб заохотити клієнтів на довші вкладення. Серед них — можливості оформити депозит на термін від 3 до 40 місяців із можливістю отримувати відсотки щотижня. «Відсотки можна далі або використати, або капіталізувати на новий депозитний вклад», — розповідає Борис Рафалович.

Можливо, незабаром такою логікою йтимуть й інші банки. Принаймні, зміни у бік зростання строковості помітив й регулятор, вказавши про це у результатах опитування банкірів.

Як банки змінювали ставки

Цього разу два великі банки вирішили знизити дохідність гривневих вкладів, натомість, два інших — ставки, навпаки, підвищили.

Прокредит банк зменшив ставку за вкладами в гривні на 3 та 6 місяців на 1 в.п. — до 16% річних.

Сенс банк зрізав ставки за всіма депозитах, втім, незначно. Так, банк відмінусував по 0,75 в.п. від ставок за вкладами на півроку та рік (до 13,25% та 13,75% річних відповідно). Ставку на 3 міс. він зменшив на 0,5 в.п. — до 12,5% річних.

Банк Кредит Дніпро додав до дохідності гривневих вкладів на 6 міс. 0,5 в.п. і тепер платить за ними до 16% річних.

Таскомбанк збільшив ставки за всіма депозитами. По 0,25 в.п. банк додав до ставок на 6 та 9 міс., 0,5 в.п. — до вкладів на рік, 0,75 в.п. — до депозитів на 3 міс. Після всіх змін банк платить за вкладами на рік 14,5%, на 9 міс. — 14,25%, на 3 та 6 міс. — по 14% річних.

Хто тримає кращі позиції за строковими вкладами в гривні

Вклади на 3 місяці

Акордбанк пропонує найвищу ставку — 18% річних, у КомінБанка — 16,25% річних, та Прокредит Банка — 16% річних.

Вклади на 6 місяців

Найкращі умови серед великих банків — у Акордбанка та КомінБанка, які пропонують дохідність за цими строковими вкладами у 16,5% річних. По 16% річних пропонують банк Львів, Кредит Дніпро банк та Прокредит Банк. Конкурентну ставку також пропонують і в Ідея Банку, де ставка на піврічні вклади становить 15,75% річних.

Вклади на 9 місяців

Найвищу ставку «тримає» КомінБанк — на рівні 16,5% річних. Банк Львів пропонує за цими депозитами 16%, а Ідея Банк — 15,75% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.01.2024−29.01.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.01.2024−29.01.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.01.2024−29.01.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.