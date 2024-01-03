Хто з великих банків у новому році підвищив дохідність вкладів в гривні

Великі банки починають знижувати дохідність вкладів в гривні. Хто з банків із депозитним портфелем понад 2 млрд грн це зробив, а хто, навпаки, підвищує депозитні ставки — у свіжому огляді «Мінфіну».

Як банки змінювали ставки

Цього разу жоден з великих банків не змінював ставки у євро. Натомість в доларі зменшував дохідність вкладів банк Південний. Він знизив ставки за 3-місячними депозитами на 0,25 в.п. до 1,5% річних, та на 0,5 в.п. — на пів року (до 1,75% річних).

В гривні за останні два тижні ставки змінили 5 банків.

Таскомбанк зменшив ставки за всіма строковими вкладами на 1 в.п. Найменша дохідність наразі у коротших вкладів: 13,25% річних по вкладах на 3 міс, та 13,75% річних — на 6 міс. Дохідність вкладів на 9 міс та рік складає 14% річних.

Альянс Банк порізав дохідність строкових вкладів на 3 та 6 місяців на 1,25 в.п. та 2 в.п. відповідно. Банк тепер платить за піврічними вкладами менше ніж за коротшими, на 3 міс: 14% проти 14,75% річних.

Укргазбанк зменшив на 1 в.п. ставки по вкладах на 6 міс, до 14,5% річних. Натомість, на 1 в.п. банк збільшив ставки на рік, та на 0,5 в.п. — ставки на 9 міс. Після підвищень банк платить за ними по 15,5% річних.

Ще два банки не проводили зниження, а навпаки — підвищували ставки за гривневими депозитами.

Правекс Банк підвищив ставки на всі строкові депозити на 1 в.п. Найбільше банк платить за вкладами на 3 міс — 14% річних. По 12% річних приходиться на вклади на 6 та 9 міс. Найменші ставки — 11% річних — залишились за вкладами на рік.

ПУМБ цього разу підвищив ставку на вклади строком на 9 міс. Підвищення склало 1 в.п., та зрівняло дохідності вкладів на 9 та 12 міс. Зараз обидва становлять 14% річних.

Найвищі ставки за вкладами на 9 міс пропонують КомінБанк (16,5% річних) та Банк Львів (16% річних).

На пів року найбільшу дохідність пропонують Акордбанк та КомінБанк (по 16,5% річних), а також — Банк Львів (16% річних).

Найкращі можливості банки пропонують за 3-місячними вкладами: Акордбанк платить 18% річних, Прокредит Банк — 17% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.12.2023−01.01.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.12.2023−01.01.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.12.2023−01.01.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.