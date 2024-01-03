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3 січня 2024, 15:50

Хто з великих банків у новому році підвищив дохідність вкладів в гривні

Великі банки починають знижувати дохідність вкладів в гривні. Хто з банків із депозитним портфелем понад 2 млрд грн це зробив, а хто, навпаки, підвищує депозитні ставки — у свіжому огляді «Мінфіну».

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Як банки змінювали ставки

Цього разу жоден з великих банків не змінював ставки у євро. Натомість в доларі зменшував дохідність вкладів банк Південний. Він знизив ставки за 3-місячними депозитами на 0,25 в.п. до 1,5% річних, та на 0,5 в.п. — на пів року (до 1,75% річних).

В гривні за останні два тижні ставки змінили 5 банків.

Таскомбанк зменшив ставки за всіма строковими вкладами на 1 в.п. Найменша дохідність наразі у коротших вкладів: 13,25% річних по вкладах на 3 міс, та 13,75% річних — на 6 міс. Дохідність вкладів на 9 міс та рік складає 14% річних.

Альянс Банк порізав дохідність строкових вкладів на 3 та 6 місяців на 1,25 в.п. та 2 в.п. відповідно. Банк тепер платить за піврічними вкладами менше ніж за коротшими, на 3 міс: 14% проти 14,75% річних.

Укргазбанк зменшив на 1 в.п. ставки по вкладах на 6 міс, до 14,5% річних. Натомість, на 1 в.п. банк збільшив ставки на рік, та на 0,5 в.п. — ставки на 9 міс. Після підвищень банк платить за ними по 15,5% річних.

Ще два банки не проводили зниження, а навпаки — підвищували ставки за гривневими депозитами.

Правекс Банк підвищив ставки на всі строкові депозити на 1 в.п. Найбільше банк платить за вкладами на 3 міс — 14% річних. По 12% річних приходиться на вклади на 6 та 9 міс. Найменші ставки — 11% річних — залишились за вкладами на рік.

ПУМБ цього разу підвищив ставку на вклади строком на 9 міс. Підвищення склало 1 в.п., та зрівняло дохідності вкладів на 9 та 12 міс. Зараз обидва становлять 14% річних.

Найвищі ставки за вкладами на 9 міс пропонують КомінБанк (16,5% річних) та Банк Львів (16% річних).

На пів року найбільшу дохідність пропонують Акордбанк та КомінБанк (по 16,5% річних), а також — Банк Львів (16% річних).

Найкращі можливості банки пропонують за 3-місячними вкладами: Акордбанк платить 18% річних, Прокредит Банк — 17% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
КомінБанк* 16,75% - 16,50% - 16,50% - 16,25% - - -
Акордбанк 16,00% - - - 16,50% - 18,00% - 5,00% -
Банк Львів* 16,00% - 16,00% - 16,00% - 15,00% - 5,00% -
А-Банк 15,85% - - - 15,75% - 15,00% - 0,01% -
Ідея Банк 15,75% - 15,75% - 15,75% - - - - -
Укргазбанк 15,50% 1,00% 15,50% 0,50% 14,50% 1,00% 5,50% - - -
Прокредит Банк* 15,00% - - - 17,00% - 17,00% - 5,00% -
Універсал Банк 15,00% - - - 14,70% - 14,50% - - -
monobank 15,00% - 14,90% - 14,70% - 14,50% - - -
Кредит Дніпро Банк 14,50% - - - 15,50% - 16,00% - - -
Сенс Банк* 14,50% - - - 14,00% - 13,00% - 4,00% -
Укрексімбанк* 14,50% - 14,50% - 15,25% - 15,25% - - -
Альянс Банк 14,00% - 14,50% - 14,50% 2,00% 14,75% 1,25% 6,00% -
Восток Банк 14,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
МТБ Банк 14,00% - 14,20% - 14,50% - 15,30% - - -
ПУМБ 14,00% - 14,00% 1,00% 15,00% - 15,00% - - -
Таскомбанк 14,00% 1,00% 14,00% 1,00% 13,75% 0,75% 13,25% 1,00% 4,00% -
Ощадбанк 13,25% - - - 14,00% - - - - -
Кредобанк 13,00% - - - 14,00% - - - - -
Приватбанк 13,00% - 12,00% - 12,00% - 2,50% - 2,50% -
Райффайзен Банк 12,50% - - - 12,50% - 11,50% - - -
Креді Агриколь Банк 12,00% - - - 12,00% - 10,50% - 1,00% -
Правекс Банк 11,00% 1,00% 12,00% 1,00% 12,00% 1,00% 14,00% 1,00% - -
ОТП Банк 6,50% - 6,50% - 11,00% - 12,00% - 3,00% -
Південний - - - - 15,00% - 14,50% - 3,00% -
Укрсиббанк - - - - 11,50% - 10,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.12.2023−01.01.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 3,00% - 2,50% - 2,25% - 2,00% - - -
КомінБанк* 2,90% - 2,40% - 2,40% - 1,40% - - -
Банк Львів* 2,50% - 2,25% - 2,25% - 1,75% - 0,01% -
Кредит Дніпро Банк
 2,50% - - - 2,00% - 0,80% - - -
Універсал Банк 2,10% - - - 1,60% - 0,10% - - -
monobank 2,10% - 1,90% - 1,60% - 0,10% - - -
Прокредит Банк* 2,00% - - - 1,75% - 1,50% - 0,01% -
Сенс Банк* 2,00% - - - 1,75% - 1,50% - 0,01% -
МТБ Банк 1,95% - 1,95% - 1,90% - 1,70% - - -
Укрексімбанк* 1,75% - 1,75% - 1,45% - 1,45% - - -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Акордбанк 1,50% - - - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Восток Банк 1,50% - - - 1,00% - 0,10% - - -
ПУМБ 1,20% - 1,00% - 0,80% - 0,50% - - -
Креді Агриколь Банк
 1,00% - - - 0,75% - 0,50% - 0,01% -
Ідея Банк 0,50% - 0,50% - 0,50% - 0,10% - - -
Кредобанк 0,50% - - - 0,50% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,50% - 0,50% - 0,15% - 0,10% - - -
Ощадбанк 0,40% - - - 0,30% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,50% - 1,50% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,50% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,75% 0,50% 1,50% 0,25% - -
Укрсиббанк - - - - 2,00% - 2,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.12.2023−01.01.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Євро

Максимальні ставки за євровкладами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Таскомбанк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 0,70% - - -
Банк Львів* 1,75% - 1,25% - 1,25% - 0,75% - 0,01% -
Альянс Банк 1,70% - 0,75% - 0,50% - 0,30% - 0,20% -
Універсал Банк 1,60% - - - 1,10% - 0,10% - - -
monobank 1,60% - 1,30% - 1,10% - 0,10% - - -
КомінБанк* 1,40% - 1,15% - 1,15% - 0,90% - - -

МТБ Банк

 1,40% - 1,35% - 1,30% - 1,05% - - -
Прокредит Банк* 1,00% - - - 1,00% - 0,75% - 0,01% -
ПУМБ 0,80% - 0,70% - 0,60% - 0,50% - - -
Укрексімбанк* 0,70% - 0,70% - 0,40% - 0,40% - - -
Восток Банк 0,50% - - - 0,50% - 0,10% - - -
Креді Агриколь Банк 0,50% - - - 0,30% - 0,20% - - -
Ідея Банк 0,40% - 0,40% - 0,40% - 0,10% - - -
Сенс Банк* 0,25% - - - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Кредобанк 0,20% - - - 0,20% - - - - -
Ощадбанк 0,20% - - - 0,15% - - - - -
А-Банк 0,10% - - - 0,10% - 0,01% - 0,01% -
Акордбанк 0,10% - - - 0,10% - 0,10% - 0,10% -
Кредит Дніпро Банк 0,01% - - - 0,60% - 0,60% - - -
ОТП Банк 0,01% - 0,01% - 1,00% - 1,00% - 0,01% -
Правекс Банк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 1,00% - 0,01% -
Приватбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% -
Райффайзен Банк 0,01% - - - 0,01% - 0,01% - - -
Укргазбанк 0,01% - 0,01% - 0,01% - 0,01% - - -
Південний - - - - 1,00% - 0,75% - - -
Укрсиббанк - - - - 1,00% - 1,00% - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.12.2023−01.01.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,
Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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