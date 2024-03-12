Комітет Ради прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми про блокування рахунків

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію розділу про обмеження для ухилянтів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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«Таким чином знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою», — написав Гончаренко.

За зняття цих обмежень проголосували 7 депутатів комітету, а проти виступили 6 із них.

Наступне засідання Комітету заплановано на завтра, 13 березня.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в законопроєкті № 10449 йдеться про те, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду. Але не одразу — законопроєкт передбачає декілька етапів до моменту блокування рахунків.

30 січня 2024 року Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. Законопроєкт № 10449 замінив попередній урядовий законопроєкт № 10378, який на початку січня довелося відкликати через критику.

7 лютого, Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10449 про посилення мобілізації.