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12 березня 2024, 13:58

Комітет Ради прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми про блокування рахунків

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію розділу про обмеження для ухилянтів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію розділу про обмеження для ухилянтів.
Фото: armyinform.com.ua

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«Таким чином знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою», — написав Гончаренко.

За зняття цих обмежень проголосували 7 депутатів комітету, а проти виступили 6 із них.

Наступне засідання Комітету заплановано на завтра, 13 березня.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в законопроєкті № 10449 йдеться про те, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду. Але не одразу — законопроєкт передбачає декілька етапів до моменту блокування рахунків.

30 січня 2024 року Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. Законопроєкт № 10449 замінив попередній урядовий законопроєкт № 10378, який на початку січня довелося відкликати через критику.

7 лютого, Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10449 про посилення мобілізації.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 29

+
+170
Riojas
Riojas
12 березня 2024, 14:05
#
То есть финансовая система уже понесла все убытки только от слухов о внедрении этих санкций, а доходной части в плане усиления мобилизации так и не будет. Lose-lose. Не перестаю поражаться профессионализму, это же намеренный саботажник так не сделает специально.
+
+30
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 березня 2024, 15:16
#
То єсть, фвнансова система нічого не понєсла… рівень депозитів відновився в лютому. Не перестаю дивуватися упоротості…
+
+40
Riojas
Riojas
12 березня 2024, 15:34
#
Вполне возможно, что военнообязанные сняли гривну и теперь ее принесли обратно их не военнообязанные родственники.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
12 березня 2024, 16:56
#
Ну да, так ничего не понесла, что резко назад сдали.
+
+30
Karin77
Karin77
12 березня 2024, 14:31
#
Они испугались…
+
0
Игорь УА
Игорь УА
12 березня 2024, 14:31
#
Тобто санкцій ніяких вже не залишилось в цьому законопроекті?
То чекайте тоді кацапів у себе вдома, зате рахунки у вас не будуть заблоковані.
+
+191
Riojas
Riojas
12 березня 2024, 14:34
#
У вас, товарищ комиссар, есть какая-то мотивация, или предусмотрены только санкции?
+
0
Игорь УА
Игорь УА
12 березня 2024, 15:59
#
Лучшая мотивация это конечно совесть и порядочность. Но если их нет, то необходимы санкции. Это примерно как с алиментами, если человек черт, то в дело вступает исполнительная служба, а нормальным людям она не страшна. Так доходчиво?
+
+44
Riojas
Riojas
12 березня 2024, 16:19
#
Взыскание алиментов это когда человек уже в чем-то провинился и теперь не хочет брать ответственность за свои действия. Сложно сказать, в чем провинился тот, кто просто родился в «країні мрій» с нужным набором хромосом. У меня нет угрызений совести и чувства вины за нежелание в этом участвовать. Поэтому тут нужна мотивация чтобы перевесило совершенно нормальное желание отсюда свалить и жить дальше. Такой мотивацией, безусловно, может быть заградотряд, но хотелось бы что-то другое.
+
0
Игорь УА
Игорь УА
12 березня 2024, 16:29
#
Я же говорю что здесь дело в порядочности и совести, если ее нет, то разговаривать бесполезно. Формально, по закону, у вас нет и обязательств помогать своим пожилым родителям. Скорее всего вы это и не будете делать, потому что оно вам не выгодно.
Сорян, но больше не буду вам отвечать, реально противно общаться с такими людьми как вы.
+
+15
Riojas
Riojas
12 березня 2024, 16:40
#
Как раз родителей я обеспечиваю. Им я должен. Это обязанность. И кроме меня это делать никто не будет. Вот они жили по закону и по совести. Сначала их обокрал СССР, теперь им Украина поставила три тысячи гривен пенсии (со стажем 40+ лет) и ни в чем себе не отказывайте. Я сделал выводы из их ошибок.
+
+15
SamBB
SamBB
12 березня 2024, 14:44
#
Шановний пишуть з окопу?
+
+132
paff
paff
12 березня 2024, 14:47
#
Зато ты будешь снова Игорь, а не Iгор
+
+15
Игорь УА
Игорь УА
12 березня 2024, 16:00
#
Ждешь братишек?
Смотри, они же не посмотрят что ты их ждал, будут мародерить и насиловать тебя так же как и твоих соседей. И не поможет когда ты начнешь волать: «товарищ майор, произошла чудовищная ошибка, я же свой.».
+
0
Mini Mi
Mini Mi
12 березня 2024, 16:57
#
Угу, шоб тебе можливо не вбили злі кацапи піди і точно помри превентивно.
+
0
guitar
guitar
12 березня 2024, 14:53
#
Тобто цей закон ніяк не вплине ні на мобілізацію ні на демобілізацію. і нахуа він треба взагалі, просто людей залякать?
+
0
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 березня 2024, 15:17
#
То ж лякалки заблокували… ти сам собі суперечиш.
+
0
TAN72
TAN72
12 березня 2024, 14:56
#
Почти поверил и даже решение суда не будет иметь действие 🤔
+
+15
kadaad1988
kadaad1988
12 березня 2024, 15:03
#
Печально. Финансы отличная мотивация.
+
+60
Riojas
Riojas
12 березня 2024, 15:07
#
Платить военным не пробовали?
+
+30
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
12 березня 2024, 15:25
#
Фінанси було б добре лишити, але не нагайку, а печенько. Платиш податки — утримуєш захисника… Задонатив десятку — підтримуєш захисника. Мене дивують заяви, що знову бідні воюватимуть, а багаті ні. А колись було по іншому? Чи може зараз нетак? Умовний двірник чи умовний айтішник іде служити? Державі, в принципі, не важливо, хто саме… але, якщо обрати двірника і зняти з айтішника податки та донати, то двірнику є чим воювати. А навпаки спрацює? Ні… тому це підло і цинічно, але логічно. Зараз цілі батальйони, які «служать», але пороху не нюхали… віддають з.п. командиру і сидять поза третьою лінією. Писали, що аудит в Генштабі 8000 виявив. А чи не краще, щоб всі вони платили в бюджет ЗСУ, а не продажним командирам? А ще ж форма і якась мінімальна зброя і все інше… харчі і логістика. Те саме з втікачами. Навіщо лякати? Візьміть гроші у одних і дайте іншим, інакше все одно або ВЛК, або Шлях, або добрий командир… допоможуть з відмазуванням від служби.
+
+15
Riojas
Riojas
12 березня 2024, 15:37
#
Это противоречит идеологии «офиса простых решений», справедливости «всем будет одинаково плохо» и лозунгам «воевать будут все».
+
0
Mini Mi
Mini Mi
12 березня 2024, 16:59
#
Если можно реализовать эту мотивацию. Если «ухилянт» тупо снимет все с счетов и оставит блокировать свои кредиты, то пойти на смерть его это не заставит.
+
0
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
12 березня 2024, 15:33
#
ОТНЯТЬ И ПОДЕЛИТЬ!!!
+
0
Игорь УА
Игорь УА
12 березня 2024, 16:02
#
Ну сегодня у ухылянтов праздник, рожи довольные, радости больше чем когда Херсон освободили.
+
0
Mini Mi
Mini Mi
12 березня 2024, 17:00
#
С окопа пишет, а ОляУа?)
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
12 березня 2024, 16:17
#
А хтось мені взагалі може пояснити для чого цей черговий недозакон від зекоманди приймають???

хіба вже не існували закони ще до початку війни згідно з якими ти сідаєш в тюрму, якщо косиш від повістки? хіба по цих ІСНУЮЧИХ законах вже не посадили в тюрму декілька тисяч людей за останні 10 років???
+
0
VovsingL
VovsingL
12 березня 2024, 16:18
#
Страшилка запускалась с целью ускорения перекачки средств с депозитов состоятельных уклонистов в карманы работников ТЦК и ВЛК.
+
0
innapcholko
innapcholko
12 березня 2024, 17:10
#
И шо? А как же закон про могилизационные штрафы — который по факту является альтернативой блокирвки счетов???
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