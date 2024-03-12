Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки проголосував за виключення із законопроєкту про мобілізацію розділу про обмеження для ухилянтів. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Комітет Ради прибрав із законопроєкту про мобілізацію норми про блокування рахунків
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«Таким чином знімаються пропозиції по замороженню рахунків, банківських карток, обмежень по виїзду за кордон та керування автівкою», — написав Гончаренко.
За зняття цих обмежень проголосували 7 депутатів комітету, а проти виступили 6 із них.
Наступне засідання Комітету заплановано на завтра, 13 березня.
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Нагадаємо
«Мінфін» писав, що в законопроєкті № 10449 йдеться про те, що банківські рахунки військовозобов'язаних, які будуть ухилятися від візитів в ТЦК та СП, будуть арештовані за рішенням суду. Але не одразу — законопроєкт передбачає декілька етапів до моменту блокування рахунків.
30 січня 2024 року Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради нову версію законопроєкту про мобілізацію та військовий облік. Законопроєкт № 10449 замінив попередній урядовий законопроєкт № 10378, який на початку січня довелося відкликати через критику.
7 лютого, Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт № 10449 про посилення мобілізації.
Коментарі - 29
То чекайте тоді кацапів у себе вдома, зате рахунки у вас не будуть заблоковані.
Сорян, но больше не буду вам отвечать, реально противно общаться с такими людьми как вы.
Смотри, они же не посмотрят что ты их ждал, будут мародерить и насиловать тебя так же как и твоих соседей. И не поможет когда ты начнешь волать: «товарищ майор, произошла чудовищная ошибка, я же свой.».
хіба вже не існували закони ще до початку війни згідно з якими ти сідаєш в тюрму, якщо косиш від повістки? хіба по цих ІСНУЮЧИХ законах вже не посадили в тюрму декілька тисяч людей за останні 10 років???