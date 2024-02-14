Мінус 18,8 млрд за січень: чому люди забирають депозити

Населення почало забирати гроші з банків: у січні зниження за вкладами у нацвалюті склало 2,6% до грудня 2023 року, у ВКВ — мінус 2,4%. Про це йдеться у свіжому звіті НБУ. Чому кошти витікають з банків і як свої пропозиції за останні два тижні змінили фінустанови з депозитним портфелем понад 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

Свої гроші з банків забирало не лише населення, а й бізнес. За оперативними даними Нацбанку, вклади у національній валюті схудли на 51,3 млрд грн (мінус 3,2%) — до 1 577,1 млрд грн.

Чому люди забирають гроші з банків

Голова податкового комітету В Р Данило Гетманцев уточнив , що це були найбільші темпи та обсяги скорочення депозитів у гривні з початку війни. Вклади бізнесу скоротилися на 32,5 млрд грн, населення — на 18,8 млрд грн. При цьому населення скорочувало свої заощадження у банках та у валюті, тоді як бізнес такі види вкладів нарощував.

«Жодної зради тут немає. По-перше, з початку війни депозити у гривні зросли на понад 70%, або на 650 млрд. Банківська система є стійкою, дії НБУ, як регулятора, ефективні, що трансформується у високий рівень довіри до банків.

По-друге, скорочення банківських вкладів у гривні у перший місяць року — це сезонне явище, пов'язане з піковими розрахунками в грудні. Зокрема, ця тенденція спостерігалася дев'ять із десяти останніх років. Хоча, звичайно, кожен рік має свою специфіку, як це було, наприклад, на початку 2015 року чи 2022 року", — написав у своєму телеграм-каналі Гетманцев.

Варто сказати, що ставки за гривневими вкладами все ще залишалися значно вищими за інфляцію. За даними регулятора, у січні середня дохідність депозитів у гривні для населення склала 11,7% річних, за валютними — 1% річних. Аналогічні показники фіксувалися НБУ і у грудні минулого року, при тому, що інфляція поступово згасає: у січні 2024 року зростання споживчих цін у річному вимірі становило 4,7%, порівнюючи з 5,1% за підсумками грудня 2023 року.

Данило Гетманцев припустив, що відтік вкладів населення з банківської системи може бути пов'язаний з нормами законопроєкту № 10449 про мобілізацію. Нагадаємо, що серед іншого документ передбачає блокування банківських рахунків ухилянтів. «Як голова профільного комітету можу ще раз це повторити, що норми законопроєкту, які передбачають блокування банківських рахунків, не будуть підтримані», — написав Гетманцев.

Втім, люди могли забирати гроші з банків не лише для того, щоб убезпечити свої заощадження від можливих санкцій. Люди не лише забирають гроші з банків, а й активніше залучають кредити. Це може свідчити про те, що у частини населення банально порожніють заначки: люди проїдають свої накопичення та починають залазити в борги. Порівнюючи з груднем, обсяг позик, виданих у січні фізособам, збільшився на 2,3%.

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Як вкладники змінювали банки

НБУ поки що не давав статистику щодо відтоку коштів у розрізі банків. А нещодавно оприлюднені регулятором дані за підсумками грудня показують таку картину.

У трійці тих, хто опинився на перших місцях за приростом грошей, — Приватбанк (23,57 млрд грн), Універсал Банк (7,98 млрд) та Ощадбанк (6,29 млрд). При цьому Приват за місяць втратив 74,5 тис. вкладників. Серед великих банків, які втрачали найбільше клієнтів у грудні, також опинилися А-Банк (-101,4 тис. осіб) та ОТП-банк (-57,6 тис. осіб).

Звідки ще йшли вкладники

Кількість вкладників До попереднього міс Правекс Банк 68 089 -663 Райффайзен Банк 2 996 660 -2 564 Банк Восток 762 434 -2 718 ОТП Банк 1 358 521 -57 593 Приватбанк 24 218 824 -74 524 А-Банк 3 171 962 -101 390

Станом на 1.01.2024, дані НБУ

Хто йшов

Якщо подивитися за трьома великими відтоками за грудень, то стане очевидно, що скорочення відбувалося за рахунок дрібніших вкладників.

Так, у Приватбанку частка вкладників із сумами до 200 тис. грн скоротилася на 3,5% порівнюючи з листопадом. Відбувся і невеликий відтік вкладників із групи з сумами від 200 до 400 тис. грн — -0,8%.

В ОТП частка вкладників до 200 тис. грн. скоротилася на 1%, тих, хто тримав у банку на депозитах від 200−400 тис. грн. — на 0,8%, на 0,6% знизилася частка тих, хто вклав від 400 до 600 тис. грн.

Скорочення вкладників в А-Банку відбулося за рахунок найбільшої групи в їхньому портфелі: до 200 тис. грн (-9,3%). На 4,3% зменшилась і частка вкладників із сумами вкладів у 200−400 тис. грн.

При цьому за обсягами вкладів, попри відтоки, шість великих банків залишилися у плюсі.

Суми вкладів До попереднього міс Правекс Банк 3 952 981 145 404 Райффайзен Банк 68 986 109 3 275 213 Банк Восток 6 081 763 216 506 ОТП Банк 30 794 225 1 392 918 Приватбанк 464 132 226 23 572 542 А-Банк 16 351 841 558 777

Станом на 1.01.2024, дані НБУ

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Як банки змінювали ставки

Великі банки не виявляють особливої активності у коригуванні своїх депозитних пропозицій. За останні два тижні це зробили лише чотири фінустанови, причому дві з них змінювали ставки лише за валютними вкладами. Решта провели незначні коригування, які, переважно, зачепили вклади на коротші терміни.

Укрексімбанк знизив дохідність гривневих вкладів на 3 та 6 місяців на 0,1 в.п. — до 15,15% річних.

Восток банк підвищив ставки за вкладами на 3 місяці на 1 в.п. — до 14% річних.

Правекс Банк зменшив дохідність вкладів на 3 місяці у доларі та євро на 0,5 в.п. Після змін банк платить за такими депозитами 1% та 0,5% річних відповідно.

Сенс Банк знизив ставки на вклади у доларі терміном на 3 місяці на 0,25 п.п. — до 1,25%.

За вкладами на 3 місяці найкращі умови надають Акордбанк (18% річних), КомінБанк (16,25% річних) та банки Кредит Дніпро та Прокредит (по 16% річних).

Акордбанк та КомінБанк також пропонують найвищі ставки за вкладами на півроку (16,5% річних). По 16% річних платять Банк Львів, Прокредит Банк та банк Кредит Дніпро.

Пропозиція за депозитами на 9 місяців досить обмежена, порівнюючи з рештою строкових вкладів. Однак, і тут є свої лідери. 16,5% річних платить за такими вкладеннями КомінБанк, 16% річних пропонує Банк Львів та 15,75% річних — Ідея Банк.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.01.2024−12.02.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.01.2024−12.02.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 29.01.2024−12.02.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.