До Чорної п’ятниці Академія Мінфін запустила акцію «Секретне сховище подарунків». Це ваша можливість виграти гарантований бонус — знижки на курси, безкоштовне навчання або доступ до воркшопів. З 18 до 30 листопада 2026 року заходьте на сторінку акції , заповнюйте коротку форму та обирайте одну з трьох подарункових коробок.

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Усередині на вас чекає один із подарунків:



• промокод на знижку 30%, 40% або 50% на будь-який курс Академії Мінфін;

• промокод на безкоштовний навчальний курс Академії;

• промокод на запис будь-якого воркшопу.

Як взяти участь і забрати подарунок:

1. Перейдіть на сторінку акції та заповніть форму.

2. Натисніть «Увійти до сховища» й оберіть одну з трьох коробок.

3. Скопіюйте промокод або назву бонусу.

4. Напишіть Відділу турботи Академії в Telegram — команда допоможе активувати його.

Відкривайте коробку та дізнайтеся, що підготувала для вас Академія Мінфін!

Відкрити сховище можна лише один раз. Акція триває до 30 листопада включно, а скористатися подарунком потрібно до 31 грудня 2026 року.

Знижки не поєднуються з іншими акційними пропозиціями та промокодами Академії.