До Чорної п’ятниці Академія Мінфін запустила акцію «Секретне сховище подарунків». Це ваша можливість виграти гарантований бонус — знижки на курси, безкоштовне навчання або доступ до воркшопів.
З 18 до 30 листопада 2026 року заходьте на сторінку акції, заповнюйте коротку форму та обирайте одну з трьох подарункових коробок.
Чорна п’ятниця в Академії Мінфін: оберіть свій подарунок та отримайте до 50% знижки на навчання
До Чорної п’ятниці Академія Мінфін запустила акцію «Секретне сховище подарунків». Це ваша можливість виграти гарантований бонус — знижки на курси, безкоштовне навчання або доступ до воркшопів.
Усередині на вас чекає один із подарунків:
• промокод на знижку 30%, 40% або 50% на будь-який курс Академії Мінфін;
• промокод на безкоштовний навчальний курс Академії;
• промокод на запис будь-якого воркшопу.
Як взяти участь і забрати подарунок:
1. Перейдіть на сторінку акції та заповніть форму.
2. Натисніть «Увійти до сховища» й оберіть одну з трьох коробок.
3. Скопіюйте промокод або назву бонусу.
4. Напишіть Відділу турботи Академії в Telegram — команда допоможе активувати його.
Відкривайте коробку та дізнайтеся, що підготувала для вас Академія Мінфін!
🎁 УВІЙТИ ДО СХОВИЩА
Відкрити сховище можна лише один раз. Акція триває до 30 листопада включно, а скористатися подарунком потрібно до 31 грудня 2026 року.
Знижки не поєднуються з іншими акційними пропозиціями та промокодами Академії.
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