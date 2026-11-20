Кредитування стало головним джерелом зростання активів банків

Про це Пишний написав у Facebook після публікації Огляду банківського сектору за третій квартал 2026 року. За його словами, тема кредитування була однією з головних під час останніх зустрічей регулятора з бізнесом.

«Питання дійсно нагальне, зважаючи на потребу підприємств у ресурсах для відновлення, адаптації до умов війни та подальшого розвитку», — зазначив голова НБУ.

За даними огляду, обсяг кредитів у третьому кварталі збільшився на 9%, а за рік — на 32,9%. Пишний звернув увагу, що кредитування стало єдиним чинником зростання активів банків за цей період. Натомість вкладення фінустанов у депозитні сертифікати НБУ та облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) скоротилися.

Найактивніше зростають довгострокові позики на три-п'ять років. Серед галузей, які найбільше нарощують кредитування, Пишний назвав машинобудування, енергетику, аграрний сектор і торгівлю.

Кредити для малого та середнього бізнесу дещо подешевшали. Державні програми підтримки, зокрема «Доступні кредити 5−7-9%», залишаються важливим джерелом фінансування підприємств.

Активніше кредитування охопило й населення. На іпотечному ринку банки дедалі частіше пропонують власні кредитні продукти поряд із державною програмою «єОселя».

Ще один позитивний показник — частка непрацюючих кредитів опустилася до найнижчого рівня за 17 років. За словами Пишного, якість кредитних портфелів бізнесу та населення вже краща за середні показники довоєнного періоду. Стрес-тестування також підтвердило достатню стійкість і капіталізацію банківського сектору.

Однак голова НБУ звернув увагу на податкове рішення, яке може обмежити подальше зростання кредитування.

Чому НБУ критикує 50% податок на банки

Йдеться про збереження підвищеної ставки податку на прибуток банків на рівні 50% у 2027 році. Верховна Рада підтримала відповідний законопроєкт № 15262 у другому читанні та в цілому 11 листопада.

Пишний вважає, що таке рішення матиме обмежений ефект для бюджету, але суттєво вплине на можливості банків фінансувати економіку.

«Фіскальна ефективність такого рішення низька, натомість воно суттєво обмежить спроможність банків нарощувати капітал, необхідний для кредитування економіки», — заявив голова НБУ.

Побоювання регулятора вже мають підґрунтя у фінансових результатах банків. За січень-вересень 2026 року їхній сукупний чистий прибуток скоротився на 33,3% проти аналогічного періоду торік і становив 79,7 млрд грн. При цьому прибуток до оподаткування зріс на 4,5%. У НБУ пояснюють таку різницю застосуванням підвищеної ставки податку.

Що ще може стримувати кредитування

Податкове навантаження не є єдиним чинником ризику. В опитуванні НБУ за жовтень банки повідомили, що вперше з початку 2023 року не зафіксували зростання попиту на кредити з боку малого та середнього бізнесу. Також уперше із середини 2024 року знизилася частка схвалених заявок підприємств. Фінустанови посилювали вимоги до застави та кредитні стандарти. При цьому банки очікують подальшого погіршення якості кредитних портфелів і посилення кредитних та валютних ризиків. Про це свідчить опитування 25 банків, на які припадає 95% активів сектору.

У НБУ вже ухвалили низку антикризових рішень, які мають допомогти банкам підтримувати позичальників із тимчасовими фінансовими труднощами. Це дає змогу зменшувати тиск на банківський капітал і продовжувати кредитування економіки.