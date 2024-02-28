Райффайзен банк порізав дохідність за всіма гривневими вкладами, ПУМБ — за доларовими

Приватні вкладники продовжують забирати свої гроші із банків, купуючи долари на зняту з депозитів валюту. «Мінфін» з'ясував у великих банків, як це позначилося на їхніх балансах, і розповість, скільки платять зараз за вкладами для фізосіб банки з депозитним портфелем від 2 млрд грн і як збираються змінювати свої пропозиції у березні.

До 1 лютого сума депозитів приватних вкладників (в т.ч. фізосіб-підприємців) скоротилася до 1 195 млрд грн, — повідомляє Фонд гарантування вкладів фізосіб. Хоча ще на початку року ця сума була майже на 40 млрд грн більшою — 1 234,8 млрд грн.

Продовжували скорочуватися гривневі депозити у банківській системі і цього місяця. За підрахунками ексголови Ради НБУ Богдана Данилишина, за перші 6 днів їх обсяги зменшились ще на 10 млрд грн. Данилишин каже, що, за збереження такої тенденції, банки можуть не дорахуватися за підсумками лютого 100 млрд грн депозитних коштів.

Нацбанк уже заспокоїв ринки, пояснивши те, що відбувається, сезонними факторами. Проте, відтік коштів із банківської системи провокують не лише вони. Одним із головних обурювачів спокою залишається невизначеність щодо зовнішньої фінансової підтримки, яка посилює девальваційні очікування громадян. Ті знімають свої заощадження, щоб перевести їх у валюту.

Як результат, у січні населення купило рекордні обсяги ВКВ — $0,9 млрд.

З огляду на мізерні ставки за валютними вкладами і небезпеку впровадження жорстких обмежень для «уклоністів», що зберігається, у рамках нового закону про мобілізацію, є висока ймовірність, що значна частина цієї купленої валюти перекочує «під матраци».

Що кажуть банкіри

Відтік у низці банків наприкінці минулого року відбувався, переважно, за рахунок «дрібніших» вкладників із сумами депозитів до 200 тис. грн і 200−400 тис. грн.

Втім, в Ощадбанку за три місяці структура саме таких вкладів не зазнала жодних змін, — каже заступниця директора департаменту роздрібного бізнесу банку Марина Ревуцька. Водночас, за її словами, питома вага вкладів 400−600 тис. грн і понад 600 тис. грн незначно змінилася — на 0,4% і 0,3% відповідно. Щодо строкової структури, то тут також були невеликі зміни. «У частині незначного збільшення частки вкладів строком на 6 місяців — на 2,5%, та зменшення на 1,2%-1,4% вкладів строком на 3 та 12 місяців», — деталізує Марина Ревуцька. Співвідношення вкладів у гривні та ВКВ, за її словами, залишалося стабільним — на рівні 70/30.

Таке ж співвідношення зберігалося за період грудень-лютий і в КомінБанку, — каже заступник голови правління банку Борис Рафалович. За його словами, залишилася незмінною і строкова структура: оскільки банк робить акцент на довгих депозитах, то 80−85% залишається за вкладами від 6 до 12 місяців. Структура вкладів за сумами також не змінилася.

Директорка з роздрібного бізнесу Банку Кредит Дніпро Катерина Мелеш так прокоментувала зміни у структурі вкладів її банку: «За вкладами у діапазонах до 600 тис. грн є щомісячні коливання +/- 0,5% їх частки, за вкладами понад 600 тис. грн частка зросла на 2−3%».

Вона також додала, що гривнева частка вкладів із грудня до кінця січня зменшилася менш ніж на 1%, і, загалом, у вкладах вона продовжує домінувати. Строкова структура вкладів також практично не змінилася: у національній валюті переважають вклади на 3 місяці, а у ВКВ — на 6 місяців.

Особливих змін за останні три місяці у гривневому портфелі не спостерігають і у Кредобанку. За словами Олександра Супруновича, директора департаменту роздрібних клієнтів банку, основна частина вкладів припадає на депозити з сумами понад 600 тис. грн — їхня частка становить 70%.

Далі йдуть вклади до 200 тис. грн (13%), 200−400 тис. грн (11%), 400−600 тис. грн (6%). Щодо розбивки за строковістю, клієнти банку протягом останнього півріччя віддають перевагу вкладам на 4 та 6 місяців. Співвідношення вкладів гривня/ВКВ у банку стабільно на рівні 60/40. «З кінця січня — лютого ми спостерігаємо відтік коштів із валютних вкладів на поточні рахунки клієнтів», — додає банкір.

Приблизно таке ж співвідношення вкладів у гривні та ВКВ зберігається і в банку Південний. «У грудні-лютому гривневі строкові вклади фізичних осіб зросли приблизно на 5%, в той час як валютні знизилися на 4%. Таким чином, питома вага гривневих депозитів зросла з 57% на початок грудня до 60% на теперішній час», — розповідає заступник голови правління банку Максим Цимбал.

А ось структура вкладів за часом розміщення коштів, за його словами, істотно змінилася: обсяг 3-місячних вкладів зріс приблизно на 17% - до 45% депозитного портфеля.

Щодо структури вкладів у банку Південний, то за останні три місяці питома вага строкових вкладів фізичних осіб із сумами від еквівалента до 200 тис. грн знизилася на 3,1%, 200−400 тис. грн — на 7,6%, а від 400 тис. грн — навпаки, зросла приблизно на 5%.

Такі зміни банкір пояснює тим, що для його фінустанови пріоритетним є розвиток преміального напряму. «Це визначає, у тому числі фокус у залученні і більших чеків за депозитами», — додає Максим Цимбал.

В Укргазбанку структура вкладів також майже не змінилася за період грудень-лютий. За даними банку, близько 39% припадає на вклади від 600 тис. грн, приблизно 27% - на вклади до 200 тис. грн, 24% - на вклади із сумою розміщених коштів 200−400 тис. грн. При цьому відбулися «незначні зміни» щодо співвідношення валюти вкладів, і змінилася структура строковості: у зв'язку з підвищенням ставки на пів року, таких строкових вкладів у банку почали розміщувати більше.

На думку начальниці центру управління продуктовими та сервісними рішеннями для клієнтських сегментів департамент маркетингу Укрсиббанку Ольги Пінчук, значних змін у структурі за грудень-лютий в банку не спостерігалось. «По об'єму в портфелі переважають великі вклади — понад 600 тис грн, а по кількості вкладів — до 200 тис грн», — уточнює вона. Щодо пропорцій вкладів у гривні та ВКВ, то за цей період у банку «трішки збільшилась доля вкладів фізосіб у гривні». Також «дуже несуттєво» підросла частка вкладів на 3 місяці, у порівнянні з іншими строковими депозитами.

За словами керівника з питань заощаджень та транзакційних послуг Райффайзен Банку Сергія Аннікова, структура вкладів у банку за цей період не змінювалася, як і частка коштів у гривні: у середньому становила 57% усіх залишків на рахунках фізичних осіб. Уподобання клієнтів також залишилися постійним: у лідерах залишаються вклади на 3 і 6 місяців.

Вклади до 6 місяців залишаються популярними і в ОТП Банку, при тому, що більшість клієнтів віддають перевагу вкладам до 400 тис. грн, — каже керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу банку Максим Гончарук. За цими напрямами за грудень-лютий змін не відбувалося, а щодо співвідношенням валюти — були примітні події. «На початку року клієнти віддавали перевагу вкладам у ВКВ, при цьому по системі спостерігався відтік коштів у національній валюті, але ця тенденція спостерігалась недовго, а вже у лютому бачимо вирівнювання співвідношення, з переважанням вкладів у національній валюті», — розповідає Максим Гончарук.

Що буде зі ставками у березні

Останнім часом середні депозитні ставки на ринку на найпопулярніші, три- та шестимісячні депозити практично не змінюються. Спровокувати нову хвилю зниження дохідності депозитів може падіння ключової ставки НБУ та дохідності за депозитними сертифікатами регулятора, які є основним інструментом заробітків фінансистів. Однак, більшість опитаних «Мінфіном» банкірів таких змін не очікують.

«У першому півріччі ми не очікуємо будь-яких змін облікової ставки НБУ. Так, незначне зниження на 1% у другому півріччі можливе, але лише за сприятливого розвитку подій», — каже Катерина Мелеш із Банку Кредит Дніпро.

«Зміни облікової ставки та зміни ставок за депозитними сертифікатами у березні не очікуємо, зважаючи на послідовну монетарну політику НБУ», — повідомила «Мінфіну» Марина Ревуцька з Ощадбанку.

На думку Ольги Пінчук з Укрсиббанку, «вірогідність підвищення облікової ставки на монетарному комітеті у березні є невисокою».

«Важко спрогнозувати дії Національного банку щодо облікової ставки, та все ж таки переконані, що облікова ставка залишиться на тому рівні, що є, або зросте на 1%. Аналогічною є думка щодо ставок на депозитні сертифікати», — спрогнозував Олександр Супрунович із Кредобанку.

На думку Максима Цимбала з банку Південний, у березні все залишиться у цьому плані без змін. «15% [дохідність] за депосертифікатами овернайт і 19% - за строковими. За умови підтвердження міжнародної допомоги від США та надходження коштів від ЄС, Японії та Світового банку у березні, вважаємо ймовірним зниження облікової ставки НБУ до 14,5% у квітні», — каже він.

Не очікує змін за ключовою ставкою Максим Гончарук із ОТП Банку. «При цьому можлива незначна зміна ставок за депозитними сертифікатами у бік зменшення», — додає він.

Виходячи з таких очікувань, банкіри не прогнозують нічого екстраординарного за ставками у березні. Олександр Супрунович вважає, що вони коливатимуться на рівні існуючих зараз — 14−16%. Такої ж думки дотримуються Марина Ревуцька, Максим Гончарук, та Ольга Пінчук. Сергій Анніков із Райффайзен Банку також не очікує суттєвих змін, проте, передбачає «незначне зниження ставок».

В Украгазбанку також не прогнозують суттєвих змін на ринку та нагадують про те, що вартість розміщення залежить від терміну: чим більший строк депозиту, тим більшою є ставка.

Катерина Мелеш каже, що поки що на ринку все ще домінують депозити на 3 місяці, за якими банки ставлять найвищі ставки. Однак, фокус клієнтів поступово зміщуватиметься у бік піврічних депозитів, і за ними ставки підвищуватимуться. Клієнти захочуть зафіксувати вищу ставку на довший термін, ніж три місяці, але при цьому не на рік. «Таким чином, ми очікуємо на зниження ставок на 3 місяці, та сталі ставки на 6 і 12 місяців», — вважає Катерина Мелеш.

На думку Максима Цимбала, рівень ставок на 3−6 місяців у березні на ринку залишиться незмінним. «Є ймовірність зростання ставок на терміни 9−12 місяців на фоні невизначеності щодо отримання міжнародної допомоги», — додав банкір.

Як банки змінювали ставки

За останні два тижні ставки змінили лічені банки з-поміж великих.

Райффайзен банк на 0,5 в.п. знизив ставки за всіма вкладами у гривні. Тепер його вкладники можуть заробити на 3-місячних депозитах у нацвалюті 11% річних, а на 6-місячних та на 1 рік — по 12% річних.

ОТП Банк зменшив доходність гривневих вкладів на 3 місяці на 0,25 в.п. — до 11,25% річних.

ПУМБ порізав усі ставки за доларовими вкладами на 0,2 в.п. Тепер найменше банк платить за вкладами на 3 місяці — лише 0,5% річних, більше — за вкладами на рік — 1% річних.

Найкращу дохідність за гривневими вкладами на 3 місяці пропонують Акордбанк (18%) та КомінБанк (16,25% річних), 16% річних платять у Прокредитбанку та банку Кредит Дніпро.

За вкладами на пів року найкращі умови за ставками у Акордбанку та КомінБанку (16,5% річних), Банк Львів та Прокредитбанк пропонують ставку у 16% річних, 15,75% платить Ідея Банк.

За вкладами на 9 місяців найкраща ставка у КомінБанку (16,5% річних), за ним — Банк Львів (16% річних) та Ідея Банк із пропозицією 15,75% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.02.2024−26.02.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

** Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

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Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.02.2024−26.02.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 13.02.2024−26.02.2024.

* Терміни розміщення депозитів у КомінБанк: на 12 місяців — від 12 міс. до 18 міс., на 9 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 6 місяців — від 6 міс. до 12 міс., на 3 місяці — від 3 міс. до 6 міс.

Терміни розміщення в банку Львів: 3 місяці- 93 дні, 12 місяців — 367 днів,

Укрексімбанк, Прокредит: 3 місяці- 93 дні

Терміни розміщення в Сенс Банк: 3 місяці - 99 днів, 12 місяців — 372 дні

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.