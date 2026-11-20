ОКСІ Банк припиняє роботу Подільського відділення в Києві. Наглядова рада фінустанови пояснила це збитковістю його діяльності. Після закриття клієнтів у столиці обслуговуватиме лише один офіс банку.

ОКСІ Банк закриває відділення в Києві через збитковість.

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ОКСІ Банк припинить роботу Подільського відділення в Києві. Причиною стала збиткова діяльність установи. Після закриття в столиці залишиться одне відділення банку.

Відповідне рішення наглядова рада ОКСІ Банку ухвалила 17 листопада 2026 року, йдеться в повідомленні фінустанови в системі розкриття інформації SMIDA.

Подільське відділення розташоване на вул. Межигірській, 28. Воно надавало банківські та інші фінансові послуги. Після припинення його роботи клієнти зможуть звертатися до столичного відділення банку на вул. Бульварно-Кудрявській, 51/16.

Загалом на 1 жовтня 2026 року ОКСІ Банк мав 10 відділень. За дев'ять місяців його мережа скоротилася на одне відділення.

За розміром загальних активів (1,36 млрд грн) на ту саму дату банк посідав 52-ге місце серед 59 банків України.

ОКСІ Банк зареєстрований у 1991 році. Раніше він працював під назвою банк «Галс».

Довідка

ОКСІ Банк — не єдина фінустанова, яка закриває відділення в Києві. Протягом 2026 року про припинення роботи столичних офісів повідомляли й інші банки.

Так, Укрексімбанк закрив центральне відділення на вул. Німецькій, 5. У банку пояснили це реорганізацією мережі та оптимізацією операційної діяльності. Бізбанк також припинив роботу одного зі столичних офісів — на просп. Академіка Палладіна, 18/30. Відділення зачинилося 30 вересня 2026 року.

У листопаді 2025 року відділення на вул. Васильківській, 30 закрив і ТАСкомбанк. Його клієнтів перевели до іншого офісу фінустанови на Голосіївському проспекті.

Скорочення банківських мереж помітне і в масштабах країни. За третій квартал 2026 року банки закрили 54 відділення. На початок жовтня загалом в Україні працювало 4700 банківських підрозділів. Найбільше за цей період скоротили свої мережі ПриватБанк — на 26 відділень, та Ощадбанк — на 12.