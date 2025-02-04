Щомісяця українці беруть майже 700 тис. кредитів «до зарплати»: хто надає їх під 0%

Українці беруть менше мікропозик, ніж до війни, меншає і кількість надійних позичальників. МФО доводиться боротися за таких клієнтів. Тому зростає кількість фінустанов, які готові пропонувати новим платоспроможним позичальникам кредити під 0% на пільговий період. Що це за компанії та як вони реагують на ринкові тенденції, розповідає «Мінфін».

Кредити під час війни: кількість менша, суми більші

За 9 місяців 2024 року українці оформили 5,9 млн позик у МФО на загальну суму 37,11 млрд грн. Це найсвіжіший зріз від Опендатабот. Порівнюючи з 2023 роком, кількість позик залишилася майже незмінною, а от сума виданих кредитів зросла у 1,3 раза.

Причина — зростання середньої суми мікропозики: якщо у 2023 році вона становила 4 830 грн ($126), то у 2024-му — 6 190 грн (приблизно $150), або на 28% більше. Люди потребують більше коштів на життя, адже лише офіційна інфляція, за результатами минулого року, сягнула 12%.

А от кількість «кредитів до зарплати», які залучили громадяни, тепер є значно меншою, ніж до війни. Наприклад, у 3 кв. минулого року їх було видано 1,95 млн, а у цей же період 2021 року — 3,3 млн.

Підтверджують тенденцію й учасники ринку. «Обсяги кредитування протягом 2024 року знижувалися. Насамперед це обумовлено соціально-демографічними обмеженнями, прискоренням мобілізаційних процесів тощо. Найменша активність була в 2−3 кварталі, а наприкінці року ми зафіксували незначне пожвавлення», — розповіли «Мінфіну» в Creditkasa.

Однак фінансисти оцінюють ситуацію оптимістично.

«За минулий рік ринок послуг МФО продемонстрував адаптацію до нових умов регулювання, зберігається попит на наші послуги серед українців. Ми спостерігаємо позитивну динаміку у поведінці клієнтів. Середній розмір кредиту наших постійних клієнтів зріс на 19%. Це свідчить про довіру та актуальність запропонованих умов» — відзначив у розмові з «Мінфіном» СЕО Манівео Сергій Сінченко.

Беруть швидко — віддають довго

Сервіс мікропозик майже повністю перейшов в онлайн. За оцінками Опендатабот, на такі позики припадає близько 90% від їх загальної кількості.

Мікропозики переважно позиціонуються, як кредити «до зарплати», якими зручно користуватися декілька днів. Але насправді більшість позичальників беруть кошти на довші терміни.

Лише близько 15% клієнтів позичають кошти на строк менше місяця, ще 10% — беруть на строк від 1 до 3 місяців. Найпопулярніший же варіант — від трьох місяців до року, на який припадає майже 67% кредитів, а решта позик беруть на триваліші терміни.

«Ми відзначаємо збільшення темпу пролонгації кредитів, за рахунок загального здешевлення кредиту. Клієнти все частіше подовжують строк кредиту, сплачуючи поточні відсотки», — відзначає Сергій Сінченко.

Кредити подешевшали не з доброї волі компаній, а тому, що законодавці встановили стелю для денних відсотків за такими кредитами. Минулого року МФО декілька разів були змушені знижувати максимальний розмір кредитної ставки, доки зрештою вона не зупинилася на рівні 1% на день.

«Звичайно, на ринок вплинули регуляторні обмеження. Гравці ринку були вимушені корегувати кредитні продукти, намагаючись зберегти баланс між тим, щоб зберегти привабливість для клієнтів, та забезпечити бізнес-ефективність. Зниження ставок мало вплив на доходи, тому важливим напрямком у 2024 році був пошук можливостей для оптимізації витрат», — пояснюють в Creditkasa.

Активність МФО зростає

МФО жаліються на те, що обмеження у встановленні рівня кредитних ставок поставила багатьох на межу виживання. Тому для фінансистів стало ще важливішим залучати платоспроможних клієнтів, пропонуючи їм цікавий старт. Про це, зокрема, свідчать дані рейтингу мікрофінансових організацій, який підготував «Мінфін».

До цього рейтингу редакція відбирає компанії, які пропонують кредити під 0,01% добових для нових клієнтів. Наявність таких пропозицій ми перевіряємо у партнерів порталу, а також у компаній, які потрапляють на перші 10 сторінок пошукових систем за запитом «онлайн-кредит на картку».

Завдяки цьому «Мінфін» має інформацію фактично про всі мікрофінансові організації, які активно шукають клієнтів.

Якщо при підготовці попереднього рейтингу ми відшукали 22 компанії, які відповідали нашим критеріям, то цього разу — вже 29.

Чотири з них — Creditkasa, Miloan, Tengo та Amigo — повернулись до рейтингу після того, як один квартал пробули «в дискваліфікації» — тоді Нацбанк наклав на них штрафи, а такі компанії до поточних рейтингів ми не беремо. Твоя Позика і Бізнес Позика відновили пропозиції онлайн-кредитування під 0,01%, також додалися ще три нові МФО: Limon Credit, Credos та ТурбоГроші.

Вибули, порівнюючи з попереднім рейтингом, дві компанії — SOS Credit та SlonCredit. Перша не потрапила до рейтингу через штраф від НБУ, друга відмовилась від кредитів під 0,01%.

Разом із більшою кількістю компаній, які пропонують акційні позики, дещо покращилися й їхні умови. Минулого рейтингу максимальна сума, яку в середньому пропонували МФО, становила 17 000 грн, цього разу — 17 603 грн. Також трохи збільшився і найдовший термін таких пропозицій — у попередньому кварталі він був 22,7 днів, проти нинішніх 23.

Лідери рейтингу

Під час підготовки рейтингу «Мінфін» аналізує низку умов кредитування. Насамперед це максимальна сума і строк, на який можна отримати кредит під 0,01% на день. Також ми зважаємо на легкість отримання кредиту, доступність інформації про умови кредитування на сайті, наявність мобільного застосунку тощо.

За всі ці показники МФО отримують бали: чим більше, тим вище місце вони займають у рейтингу.

Цього разу перше місце посіла CreditBox із 31 балом. Цікаво, що минулого разу у цієї МФО було на 1 бал більше, але тоді компанія зайняла другу позицію — лідером був SlonCredit, який зараз не видає кредити під 0,01%.

На другій позиції розмістилась Moneyveo, яка піднялась, порівнюючи з минулим рейтингом, на 2 сходинки. Ця МФО має таку ж кількість балів, як і CreditBox, але поступається лідеру максимальним строком кредитів під 0,01%, а саме цей показник «Мінфін» використовує для розподілу місць у випадку рівної кількості балів.

Третю позицію посідає CreditPlus із 30 балами. Компанії вдалося покращити своє місце відразу на три позиції.

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Переважна більшість учасників рейтингу отримали нижчі місця, ніж минулого разу, декілька з них опустилися відразу на 9 позицій. Однак пов'язано це не з погіршенням умов кредитування, а з поверненням раніше «дискваліфікованих», та появою новачків, які відразу набрали більшу кількість балів.

Місце МФО Бали Максимальна сума кредиту під 0,01%, грн Максимальний строк, на який МФО видає кредит під 0,01%, дні Зміна місця 1 CreditBox 31 30 000 30 +1 2 Moneyveo 31 35 000 20 +2 3 CreditPlus 30 20 000 30 +3 4 Credit7 30 15 000 30 +1 5 Creditkasa 29,75 20 000 30 нов. 6 Твоя Позика 29,5 30 000 24 нов. 7 Бізнес Позика 28,75 30 000 24 нов. 8 Miloan 27,5 15 000 30 нов. 9 FirstCredit 26,5 20 000 30 -1 10 Pango 26,25 12 000 30 -1 11 CashtanCredit 25,75 20 000 30 -4 12 MyCredit 25,75 18 000 15 -1 13 Credos 25,5 20 000 30 нов. 14 Tengo 25,25 15 000 30 нов. 15 Avans Credit 24,75 20 000 25 -5 16 ТОП1 24,5 30 000 15 -13 17 Smartiway 24 5 000 31 -4 18 SelfieCredit 24 20 000 15 -6 19 Швидко Гроші 23 15 000 14 -5 20 ТурбоГроші 22,25 10 000 30 нов. 21 Limon Credit 22,25 27 000 15 нов. 22 Amigo 21 10 000 30 нов. 23 Додам 20,75 12 000 20 -7 24 SunCredit 20,5 20 000 15 -5 25 Starfin 19,25 20 000 15 -7 26 Finsfera 18,75 10 000 15 -9 27 Clickcredit 16 500 10 -6 28 alexcredit 15,75 6 000 20 -6 29 EasyCash 15,25 5 000 15 -9

Які умови пропонують МФО

Найвища сума, яку можна отримати під 0,01%, у Moneyveo — 35 тис. грн. Ще у чотирьох МФО вона сягає 30 тис. грн. Найпопулярніша ж максимальна сума акційної позики — 20 тис. грн, її встановили відразу 9 компаній. Мінімальна «стеля» для таких кредитів 500 грн, її встановив Clickcredit.

Максимальний строк, на який можна отримати акційну позику, становить 31 день, його встановила лише одна компанія — Smartiway. Щоправда, сума, яку можна отримати на цей час, є досить скромною і не перевищує 5 тис. грн.

Натомість відразу 12 МФО готові надати таку позику на період до 30 днів. Найменший можливий строк акційного кредиту у Clickcredit — лише 10 днів. У Швидкогроші він становить 14 днів, а межу в 15 днів встановили відразу вісім мікрофінансових організацій.

В умовах, коли учасники ринку вже адаптувались до обмеження максимальної ставки за кредитами, а кількість позик знижується, можна очікувати, що МФО посилять боротьбу за платоспроможних клієнтів. А отже, і умови акційних кредитів, які пропонують новим позичальникам, цього року можуть покращитись.