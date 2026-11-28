Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який змінює порядок оподаткування продажу автомобілів фізичними особами. Із 1 січня 2027 року навіть перший продаж легковика протягом року може обкладатися податками за загальною ставкою 23% , якщо автомобіль перебував у власності продавця менш ніж 183 дні. Про це повідомила Державна податкова служба України .

Зеленський підписав закон про нові податки під час продажу авто

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Що зміниться для власників автомобілів

Йдеться про закон № 5064-IX від 11 листопада 2026 року, ухвалений Верховною Радою як законопроєкт № 16037-д.

Документ стосується спрощення адміністрування ПДВ, однак також містить зміни до статті 173 Податкового кодексу, яка регулює оподаткування доходів від продажу транспортних засобів.

Відповідно до нових правил, перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом календарного року не оподатковуватиметься лише за умови володіння транспортним засобом не менше 183 днів із дня його державної реєстрації за власником.

Якщо транспортний засіб продати раніше, дохід від продажу оподатковуватиметься за ставкою 18% ПДФО. Додатково необхідно сплатити 5% військового збору.

Отже, загальне податкове навантаження становитиме 23%.

Скільки доведеться заплатити

Наприклад, якщо людина придбала автомобіль, а через три місяці вирішила продати його за 500 тис. грн, податки можуть становити:

90 тис. грн — податок на доходи фізичних осіб (18%);

25 тис. грн — військовий збір (5%).

Загалом — 115 тис. грн податків.

Важливо, що податки розраховуватимуть із доходу від продажу автомобіля, а не лише з різниці між ціною купівлі та продажу.

При цьому податкова база визначається з урахуванням вартості, зазначеної в договорі, але не нижче встановленої законом середньоринкової або оціночної вартості транспортного засобу.

Які податки діятимуть залежно від кількості продажів

Якщо автомобіль перебував у власності щонайменше 183 дні, застосовуватимуться такі правила:

Перший продаж за рік — без ПДФО та військового збору.

— без ПДФО та військового збору. Другий продаж за рік — 5% ПДФО та 5% військового збору, разом 10%.

— 5% ПДФО та 5% військового збору, разом 10%. Третій і наступні продажі — 18% ПДФО та 5% військового збору, разом 23%.

Якщо ж транспортний засіб перебував у власності менш ніж 183 дні, застосовуватиметься ставка 18% ПДФО та 5% військового збору незалежно від того, який це продаж за рахунком протягом року.

Для кого передбачили виняток

Нові вимоги щодо строку володіння транспортним засобом не поширюватимуться на автомобілі, мотоцикли та мопеди, отримані у спадщину.

Тобто власник успадкованого автомобіля зможе продати його раніше ніж через 183 дні без застосування підвищеної ставки лише через короткий строк володіння.

Водночас оподаткування такої операції залежатиме від кількості продажів протягом року.

Коли набудуть чинності зміни

Закон № 5064-IX Президент підписав 26 листопада 2026 року. Наступного дня документ офіційно опублікували в газеті «Голос України».

Сам закон набрав чинності 28 листопада 2026 року, але нові правила оподаткування продажу транспортних засобів почнуть застосовувати з 1 січня 2027 року

Таким чином, українцям, які планують продавати автомобіль наступного року, необхідно буде враховувати не лише кількість продажів, а й дату реєстрації транспортного засобу на своє ім'я.