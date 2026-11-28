У Чехії готують нові правила отримання гуманітарної допомоги для українців із тимчасовим захистом. Працездатних одержувачів виплат планують зобов'язати працювати, займатися підприємництвом або перебувати на обліку в службі зайнятості. Крім того, претенденти на допомогу мають фактично проживати в Чехії щонайменше 16 днів на місяць. Відповідні зміни передбачає урядовий законопроєкт № 213, який розглядає Палата депутатів Чехії.

Українцям у Чехії можуть припинити виплати

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Кого з українців зобов'яжуть працювати

Законопроєкт передбачає, що працездатні українці, які отримують гуманітарну допомогу, повинні відповідати хоча б одній із трьох умов: офіційно працювати, здійснювати підприємницьку діяльність або бути зареєстрованими в чеській службі зайнятості.

Таким чином, для продовження отримання виплат недостатньо буде лише мати чинний тимчасовий захист.

Водночас нові вимоги до працевлаштування не поширюватимуться на визначені законом вразливі категорії, зокрема дітей, студентів та літніх людей.

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Мета змін, за поясненням чеського уряду, — стимулювати економічну активність одержувачів допомоги та запобігати зловживанням системою соціальної підтримки.

Скільки днів потрібно проживати в Чехії

Окрема вимога стосується фактичного перебування в країні.

Щоб отримати гуманітарну допомогу за відповідний місяць, людина повинна буде провести на території Чехії не менше ніж 16 днів.

Цю умову пропонують застосовувати незалежно від вимог щодо працевлаштування, тобто вона стосуватиметься також одержувачів, звільнених від обов'язку працювати.

Якщо людина більшу частину місяця перебувала за межами Чехії, вона може втратити право на гуманітарну виплату за цей період.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар пояснював необхідність змін боротьбою із так званим соціальним туризмом — випадками, коли люди претендують на соціальну допомогу, фактично не проживаючи в країні.

Коли українці можуть втратити тимчасовий захист

Законопроєкт також розширює перелік підстав для припинення тимчасового захисту.

Зокрема, пропонується припиняти цей статус у разі перебування людини понад 30 днів за межами Шенгенської зони.

Це означає, що тривала поїздка до України або іншої країни поза Шенгенським простором потенційно може вплинути на право зберігати тимчасовий захист у Чехії.

При цьому поїздки між країнами Шенгенської зони, наприклад до Польщі чи Німеччини, не підпадають під зазначену умову.

Ще однією підставою для припинення статусу можуть стати визначені законом рішення про видворення.

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Водночас втрата тимчасового захисту через тривалу відсутність не означатиме довічної заборони на його повторне отримання. Після повернення до Чехії людина зможе знову звернутися по захист, якщо відповідатиме встановленим вимогам.

Коли запрацюють нові правила

Уряд Чехії подав законопроєкт № 213 до парламенту 3 червня 2026 року.

Перше читання відбулося 24 червня, друге — 22 жовтня. Після цього депутати подали низку поправок до документа.

Станом на 28 листопада 2026 року законопроєкт ще не ухвалено остаточно. Згідно з офіційною інформацією Палати депутатів, він пройшов друге читання й очікує подальшого парламентського розгляду.

В урядовій редакції зміни щодо гуманітарної допомоги передбачалося запровадити з 1 січня 2028 року. Водночас серед депутатських поправок є пропозиція перенести початок дії відповідних правил на липень 2027 року.

Отже, остаточні умови та терміни набрання чинності залежатимуть від редакції закону, яку схвалить парламент.

Які правила діють зараз

Наразі українці з тимчасовим захистом можуть отримувати гуманітарну допомогу в Чехії відповідно до встановлених критеріїв доходу, майнового становища та витрат на проживання.

Для частини одержувачів допомоги вимоги щодо трудової активності або реєстрації в службі зайнятості вже впливають на врахування житлових витрат.

Однак запропонована загальна вимога перебувати в Чехії щонайменше 16 днів на місяць ще не діє.