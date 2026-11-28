У Швейцарії 26 листопада 2026 року розпочалися торги першим у країні спотовим біржовим фондом на біткоїн — Bitcoin Fund ETF (BBIT). Продукт компанії BIT Asset Management вийшов на біржу SIX Swiss Exchange з активами в розмірі 350 BTC та цільовою річною комісією 0,19% . Про це повідомили SIX Swiss Exchange та BIT Asset Management .

У Швейцарії запустили перший спотовий біткоїн-ETF

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Як працює новий біткоїн-ETF

Новий фонд торгується під тикером BBIT і забезпечує інвесторам доступ до біткоїна через традиційний фондовий ринок.

На відміну від ф'ючерсних ETF, які інвестують у похідні фінансові інструменти, BBIT безпосередньо володіє криптовалютою.

Фонд використовує пасивну інвестиційну стратегію та відстежує ціну біткоїна за індексом SIX Reference Rate Bitcoin Index.

Інвестори можуть купувати й продавати паї фонду через банки та брокерів, які забезпечують доступ до біржі SIX Swiss Exchange.

При цьому їм не потрібно самостійно створювати криптовалютні гаманці, зберігати приватні ключі або відкривати рахунки на криптобіржах.

Торги фондом проводяться у двох валютах — доларах США та швейцарських франках.

Хто управляє фондом і де зберігаються біткоїни

Емітентом та керуючою компанією фонду виступає швейцарська Pernet von Ballmoos AG.

BIT Asset Management відповідає за управління активами, спонсорування та дистрибуцію продукту.

Кастодіаном є швейцарський AMINA Bank, який перебуває під наглядом фінансового регулятора FINMA.

Біткоїни фонду зберігаються в ізольованих холодних гаманцях, тобто без постійного підключення до інтернету.

На момент запуску активи фонду становили 350 BTC. Річний коефіцієнт витрат заявлений на рівні 0,19%, що еквівалентно приблизно $19 на рік на кожні $10 тис. інвестицій без урахування зміни вартості активів та додаткових торговельних витрат.

Маркетмейкером фонду виступає Flow Traders.

Чому фонд називають першим у Швейцарії

BBIT став першим спотовим біткоїн-ETF, створеним у межах швейцарського режиму інвестиційних фондів і допущеним до торгів на SIX Swiss Exchange.

Водночас це не перший біржовий інструмент у Швейцарії, який дає інвесторам доступ до криптовалют.

Раніше на швейцарському ринку вже торгувалися криптовалютні ETP — біржові продукти, зокрема ETN та інші інструменти, які відрізняються від класичних ETF юридичною структурою.

Головна особливість BBIT полягає в тому, що це регульований швейцарський інвестиційний фонд, який безпосередньо володіє біткоїнами.

Що сталося з попереднім європейським біткоїн-ETF

Перший у Європі спотовий біткоїн-ETF з'явився ще в серпні 2023 року.

Тоді компанія Jacobi Asset Management запустила The Jacobi FT Wilshire Bitcoin ETF, який торгувався на біржі Euronext Amsterdam під тикером BCOIN.

Однак із 2 лютого 2026 року цей фонд значиться на Euronext як неактивний.

У лютому 2026 року компанія Jacobi Asset Management (Holdings) Ltd також розпочала процедуру добровільної ліквідації.

На цьому тлі BIT Asset Management позиціонує BBIT як єдиний чинний спотовий біткоїн-ETF у Європі. Водночас це твердження компанії, а не підтвердження відсутності всіх інших європейських біржових продуктів на біткоїн.

Що це означає для інвесторів

Запуск BBIT розширює можливості інвестування в біткоїн через регульовані інструменти традиційного фінансового ринку.

Його особливостями є пряме забезпечення криптовалютою, зберігання активів у регульованому банку та відносно низькі заявлені річні витрати.

Водночас інвестиції у фонд залишаються залежними від коливань ціни біткоїна. Наявність регульованого кастодіана та фондової структури не усуває ринкових ризиків і не гарантує прибутковості.