Що буде з курсом долара та євро у грудні 2026 року? Якими будуть ціни на нафту, золото та срібло, і як зміниться ситуація на валютному ринку України наприкінці року?

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Грудень може принести нові коливання світовим ринкам через геополітичну напругу, рішення ФРС та ЄЦБ, інфляцію і ситуацію з енергоносіями.

У новому прогнозі розбираємо два сценарії розвитку подій на світових ринках, очікувані курси валют в Україні, обсяги інтервенцій Нацбанку та перспективи дохідності ОВДП.

А також поговоримо про те, як диверсифікувати заощадження у грудні: скільки тримати у гривні, доларі, євро, золоті та інших інструментах.