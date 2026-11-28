Що буде з курсом долара та євро у грудні 2026 року? Якими будуть ціни на нафту, золото та срібло, і як зміниться ситуація на валютному ринку України наприкінці року?
28 листопада 2026, 10:15
Долар, євро та гривня у грудні: два сценарії курсу (відео)
Грудень може принести нові коливання світовим ринкам через геополітичну напругу, рішення ФРС та ЄЦБ, інфляцію і ситуацію з енергоносіями.
У новому прогнозі розбираємо два сценарії розвитку подій на світових ринках, очікувані курси валют в Україні, обсяги інтервенцій Нацбанку та перспективи дохідності ОВДП.
А також поговоримо про те, як диверсифікувати заощадження у грудні: скільки тримати у гривні, доларі, євро, золоті та інших інструментах.
Джерело: Мінфін
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